Monarquía y alegría: The Crown y Ted Lasso festejan en los Emmy 2021

Recién una hora y media después de su inicio, los Emmy 2021 acogieron el primer triunfo que escapó lo predecible. Hacks, la comedia de HBO Max sobre una diva del stand up –encarnada por Jean Smart–, le quitó dos premios consecutivos a Ted Lasso, la satisfactoria historia sobre un entrenador de fútbol que se presentaba como amplia favorita a la ceremonia.

Antes de ese momento, el libreto se desarrolló según lo que dictaban las apuestas: dos galardones para la serie con Jason Sudeikis, dos para Mare of Easttown y cuatro para The Crown. O, lo que es lo mismo, una repartija bastante equilibrada entre Apple TV+, HBO y Netflix.

En su primera edición con público desde 2019, la mayor premiación de la TV no tenía contemplada grandes sorpresas: desde el anuncio de sus nominaciones, estaba escrita como una velada de consolidación del streaming y, en específico, de la compañía pionera de las plataformas, a la que se le habían escurrido una y otra vez los tres principales galardones de los Emmy (Mejor drama, Mejor comedia, Mejor miniserie).

Jason Sudeikis posa con sus premios por Ted Lasso. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Finalmente, gracias a The Crown, Netflix se adjudicó la corona que en cinco de los seis últimos años había quedado bajo dominio de HBO (Game of thrones, Succession). En Londres, lejos del L.A. Live de Los Angeles que acogió el evento principal, el elenco de la ficción sobre la realeza británica festejó el premio a Mejor drama, imponiéndose a una competencia floja y abrochando un premio que se le había negado en tres ocasiones previas.

“Comenzamos a filmar en un par de horas”, detalló Peter Morgan al recibir el principal reconocimiento. A segundos de ganar la distinción por su turbulenta temporada cuatro, en que dio la bienvenida a Lady Di y Margaret Thatcher e irritó a la monarquía, el creador recordó que ya alista un quinto ciclo, que tendrá elenco nuevo y un salto a los años 90.

Y en su última gran cita antes de despedir al segundo grupo de actores que encarna a los miembros de la casa de Windsor, su principal estrella logró saborear la victoria. Olivia Colman –la misma que en 2019 le arrebató el Oscar a Glenn Close– esta vez se adueñó de la gloria que un momento parecía se iría a las manos de Emma Corrin, la excelente actriz que encarnó a la princesa Diana. Pero la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión optó por su versión de Isabell II, a la que ahora interpretará Imelda Staunton.

Gambito de Dama sella la mejor noche de Netflix

Si el cierre de los últimos Oscar –la estatuilla a un ausente Anthony Hopkins– fue una de las elecciones más incomprensibles de las ceremonias televisadas recientes, la producción de los Emmy utilizó su final para aprovechar la acotada dosis de asombro que guardaban sus reconocimientos.

Tras lograr tres de los cinco galardones a los que aspiraba durante la premiación, resultaba complejo imaginar que Mare of Easttown no obtendría el premio a Mejor miniserie, por lejos la categoría más peleada de la noche.

Pero finalmente la distinción principal fue para Gambito de dama, que hace una semana había arrasado en los Emmy técnicos (nueve trofeos, ante solo uno del policial de HBO) y en el evento de este domingo únicamente había sumado el de Mejor dirección.

Kate Winslet se impuso a Anya Taylor-Joy en Mejor actriz de miniserie, por lo que la división de galardones adquirió un sabor algo extraño. Pero, a la larga, fue una gran noche para ambas producciones. E inapelable la superioridad de Netflix, que además por primera vez terminó como la compañía con más premios: 44 versus los 19 de su más cercano perseguidor, HBO y HBO Max en conjunto.

El equipo de Gambito de dama. Foto: Rich Fury/Getty Images/AFP

En ese balance siguieron Disney+ (14 reconocimientos) y Apple TV+ (diez, impulsada por Ted Lasso y su Emmy a Mejor comedia), dos plataformas digitales que todavía no cumplen dos años desde que se estrenaron. A un lustro desde que Netflix arremetió con House of cards, el cambio de era en las series se termina de asentar en la mayor instancia de la industria norteamericana.

Pero como siempre hay grises, el triunfo también fue para quienes les han dicho que no al streaming. Michaela Coel, quien detalló públicamente que rechazó un millonario contrato con Netflix con tal de no perder los derechos de propiedad intelectual de I may destroy you, protagonizó uno de los momentos altos de la ceremonia.

“Escribe la historia que te incomoda, la que te da miedo. Te reto. No tengas miedo de desaparecer de ti, de mí, de todos y ver qué aparece en el silencio. Le dedico este premio a cada una de las sobrevivientes de una agresión sexual”, expresó la creadora y actriz detrás de la miniserie de la BBC y HBO.

Revisa aquí la lista completa de ganadores:

Mejor actriz de reparto de serie de comedia

Aidy Bryant – Saturday Night Live (NBC)

Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)

Kate McKinnon – Saturday Night Live (NBC)

Rosie Perez – The Flight Attendant (HBO Max)

Cecily Strong – Saturday Night Live (NBC)

Juno Temple – Ted Lasso (Apple TV+)

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor actor de reparto de serie de comedia

Carl Clemons-Hopkins – Hacks (HBO Max)

Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)

Brendan Hunt – Ted Lasso (Apple TV+)

Nick Mohammed – Ted Lasso (Apple TV+)

Paul Reiser – The Kominsky Method (Netflix)

Jeremy Swift – Ted Lasso (Apple TV+)

Kenan Thompson – Saturday Night Live (NBC)

Bowen Yang – Saturday Night Live (NBC)

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para TV

Renée Elise Goldsberry – Hamilton (Disney+)

Kathryn Hahn – WandaVision (Disney+)

Moses Ingram – The Queen’s Gambit (Netflix)

Julianne Nicholson – Mare of Easttown (HBO)

Jean Smart – Mare of Easttown (HBO)

Phillipa Soo – Hamilton (Disney+)

Mejor actor de reparto de miniserie o película para TV

Thomas Brodie-Sangster – The Queen’s Gambit (Netflix)

Daveed Diggs – Hamilton (Disney+)

Paapa Essiedu – I May Destroy You (HBO)

Jonathan Groff – Hamilton (Disney+)

Evan Peters – Mare of Easttown (HBO)

Anthony Ramos – Hamilton (Disney+)

Mejor guión de serie de drama

The Boys (Amazon Prime Video)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

Mejor dirección de serie de drama

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

Mejor actriz de reparto de serie de drama

Gillian Anderson – The Crown (Netflix)

Helena Bonham Carter – The Crown (Netflix)

Madeline Brewer – The Handmaid’s Tale (Hulu)

Ann Dowd – The Handmaid’s Tale (Hulu)

Aunjanue Ellis – Lovecraft Country (HBO)

Emerald Fennell – The Crown (Netflix)

Yvonne Strahovski – The Handmaid’s Tale (Hulu)

Samira Wiley – The Handmaid’s Tale (Hulu)

Mejor actor de reparto de serie de drama

Giancarlo Esposito – The Mandalorian (Disney+)

O-T Fagbenle – The Handmaid’s Tale (Hulu)

John Lithgow – Perry Mason (HBO)

Tobias Menzies – The Crown (Netflix)

Max Minghella – The Handmaid’s Tale (Hulu)

Chris Sullivan – This is Us (NBC)

Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale (Hulu)

Michael K. Williams – Lovecraft Country (HBO)

Mejor guión de programa de variedades

The Amber Ruffin Show (Peacock)

A Black Lady Sketch Show (HBO)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC)

Mejor talk show

Conan (TBS)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Mejor programa de sketch

A Black Lady Sketch Show (HBO)

Saturday Night Live (NBC)

Mejor guión de serie de comedia

The Flight Attendant (HBO Max)

Girls5eva (Peacock)

Hacks (HBO Max)

PEN15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Ted Lasso (Apple TV+)

Jean Smart al recibir su galardón por Hacks. Foto: Television Academy via AP

Mejor dirección de serie de comedia

B Positive (CBS)

The Flight Attendant (HBO Max)

Hacks (HBO Max)

Mom (CBS)

Ted Lasso (Apple TV+)

Ted Lasso (Apple TV+)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor actriz de serie de comedia

Aidy Bryant – Shrill (Hulu)

Kaley Cuoco – The Flight Attendant (HBO Max)

Allison Janney – Mom (CBS)

Tracee Ellis Ross – Black-ish (ABC)

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor actor de serie de comedia

Anthony Anderson – Black-ish (ABC)

Michael Douglas – The Kominsky Method (Netflix)

William H. Macy – Shameless (Showtime)

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

Kenan Thompson – Kenan (NBC)

Mejor reality de competencia

The Amazing Race (CBS)

Nailed It! (Netflix)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Mejor dirección de miniserie o película para TV

Hamilton (Disney+)

I May Destroy You (HBO)

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

The Underground Railroad (Prime Video)

WandaVision (Disney+)

Mejor guión de miniserie o película para TV

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

WandaVision (Disney+)

WandaVision (Disney+)

WandaVision (Disney+)

Mejor actriz de miniserie o película para TV

Michaela Coel – I May Destroy You (HBO)

Cynthia Erivo – Genius: Aretha (National Geographic)

Elizabeth Olsen – WandaVision (Disney+)

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit (Netflix)

Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)

Mejor actor de miniserie o película para TV

Paul Bettany – WandaVision (Disney+)

Hugh Grant – The Undoing (HBO)

Ewan McGregor – Halston (Netflix)

Lin-Manuel Miranda – Hamilton (Disney+)

Leslie Odom Jr. – Hamilton (Disney+)

Mejor actriz de serie de drama

Uzo Aduba – In Treatment (HBO)

Olivia Colman – The Crown (Netflix)

Emma Corrin – The Crown (Netflix)

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale (Hulu)

Mj Rodriguez – Pose (FX)

Jurnee Smollett – Lovecraft Country (HBO)

Mejor actor de serie de drama

Sterling K. Brown –This is Us (NBC)

Jonathan Majors – Lovecraft Country (HBO)

Josh O’Connor – The Crown (Netflix)

Regé-Jean Page – Bridgerton (Netflix)

Billy Porter – Pose (FX)

Matthew Rhys – Perry Mason (HBO)

Kate Winslet sostiene su trofeo. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Mejor especial de variedades (en vivo)

Celebrating America – An Inauguration Night Special (Multiple Platforms)

The 63rd Annual Grammy Awards (CBS)

The Oscars (ABC)

The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weeknd (CBS)

Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020 (Showtime)

Mejor especial de variedades (pregrabado)

Bo Burnham: Inside (Netflix)

David Byrne’s American Utopia (HBO)

8:46 – Dave Chappelle (Netflix)

Friends: The Reunion (HBO Max)

Hamilton (Disney+)

A West Wing Special to Benefit When We All Vote (HBO Max)

Mejor serie de comedia

Black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

The Flight Attendant (HBO Max)

Hacks (HBO Max)

The Kominsky Method (Netflix)

PEN15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor serie de drama

The Boys (Prime Video)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This is Us (NBC)

Mejor miniserie

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

The Underground Railroad (Prime Video)

WandaVision (Disney+)