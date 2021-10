Debut y despedida: las series que no volverán después de 2021

Si empezaste a maratonear algunas de estas series, aquí un aviso: sus plataformas o canales les dieron término antes de lo presupuestado y, a menos que ocurra un milagro, no tendrán más episodios durante los próximos años.

Y: The Last Man es la última producción en sumarse al listado más ingrato de la televisión. La adaptación del cómic de ciencia ficción no alcanzó a terminar de emitir su primera temporada en Hulu, cuando se determinó que no tendrá continuidad.

Jupiter’s Legacy - Netflix

Es una de las series de Netflix más caras del último tiempo. También el primer proyecto de la plataforma a partir de su adquisición de la línea editorial de Mark Millar, Millarworld. Pero el servicio de streaming decidió darle una breve vida a la historia. Un presupuesto que excedió lo planificado y desacuerdos con el realizador Steven S. DeKnight –quien abandonó el proyecto– contribuyeron a que la compañía le bajara el pulgar a la producción, una historia de ocho capítulos sobre los primeros superhéroes del mundo.

Foto: Steve Wilkie/Netflix © 2020

Mr. Corman - Apple TV+

Joseph Gordon-Levitt ejerce como creador, productor, escritor, director y protagonista de esta serie de diez capítulos que se lanzó en agosto, sobre un profesor que lidia con la ansiedad y la soledad. En simultáneo con su término, a inicios de octubre, se conoció que la plataforma de streaming de Apple declinó realizar una segunda temporada. Algo lógico, pensando en su tibia acogida, pero que es una rareza para la compañía, que hasta ahora sólo había cancelado Little voice.

Lovecraft Country - HBO

Acaparó una favorable recepción de la crítica y los Premios Emmy la reconocieron con 18 nominaciones. Sin embargo, HBO optó por no ir más allá de sus diez primeros capítulos. Mezcla de terror y examinación de la historia de racismo de Estados Unidos (completa en HBO Max), la adaptación de la novela de Matt Ruff ya esbozaba cómo sería una segunda temporada. Al menos desde los guiones. Así lo contó su creadora, Misha Green, quien planeaba llevar la trama a través de Estados Unidos e incluir a zombies.

The Right Stuff - Disney+

Basada en el exitoso libro de Tom Wolfe, y producida por Leonardo DiCaprio, la serie sobre la carrera espacial debutó a fines de 2020. No fue hasta comienzos de este año que se hizo oficial la determinación de Disney+ con la que es la primera ficción de National Geographic para la plataforma. Pese a que registró una aceptable recepción, la compañía le cerró toda posibilidad de una segunda temporada. Su estudio es Warner Bros. Television, por lo que en algún momento se comentó la posibilidad de que encontrara otra casa televisiva, pero hasta ahora nada ha sido confirmado.

Y: The Last Man - Hulu

La última serie en firmar su debut y despedida. Adaptación del cómic publicado entre 2002 y 2008, la historia muestra un mundo en que los hombres han desaparecido de la faz de la Tierra, a excepción de un joven. Aunque a su primera temporada (disponible en Chile en Star+) aún le restan dos capítulos por exhibir, su creadora, Eliza Clark sorprendió al confirmar que Hulu se inclinó por no producir más episodios. También asombró al indicar que buscan una nueva compañía que dé continuidad a la ficción. “Queda mucha historia por contar”, señaló.

Genera+ion- HBO Max

Con la ambición de retratar la diversidad sexual a partir de los ojos de unos estudiantes de California, la serie llegó en marzo a HBO Max a Estados Unidos. Sin ser una completa decepción, no alcanzó para que la plataforma apostara por ordenar nuevos episodios.