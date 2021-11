El hijo del capitán trueno: la canción a su padre que inspira las memorias de Miguel Bosé

El hijo del capitán trueno / nunca fue un hijo digno del padre / salió poeta y no una fiera / hijo de su madre.

El hijo del capitán trueno / no quiso nunca ser marinero / no se embarcaba en aventuras / levantaba dudas.

Hace 20 años Miguel Bosé ya se refería a sí mismo como “El hijo del Capitán Trueno” para abordar la complicada y tensa relación con su padre, el célebre torero español Luis Miguel Dominguín. Es, precisamente, el mismo título que lleva la autobiografía del cantante, que hoy llega oficialmente a librerías chilenas.

El vínculo entre ambos no fue el mejor y así lo ha dado a entender Bosé en diversas oportunidades, pero con mayor detalle en el primer avance que liberó de sus memorias, donde describe la dura relación con Dominguín y la desgraciada infancia que sufrió por culpa de él.

“Mira, Miguelón... los hombres tienen que hacer cosas de hombres entre hombres... como las mujeres hacen las suyas entre ellas, ¿lo entiendes?... Montar a caballo, ir de cacería, pescar y más adelante otras que ya te iré contando... Estoy deseando que cumplas doce años para que te fumes el primer cigarro, ¡coño!”, relata el artista en las páginas.

Allí también narra un safari a África al que fueron ambos con resultados desastrosos y traumáticos para el cantante en su infancia, que lo dejó con secuelas psicológicas y daños hepáticos crónicos producto de la malaria que contrajo debido a la falta de cuidados de su padre.

Ya en la canción de 2011 Bosé describía estas situaciones de cierta forma. Su terrible viaje de cacería y el maltrato del torero hacia su persona por su afición a la lectura, por ejemplo, además de su cercanía con su madre, Lucía Bosé, fallecida el año pasado, de quien siempre se sintió más próximo en cuanto a carácter.

“El hijo del capitán trueno tenía fama y mucha pinta de raro, y a todo el mundo le hizo ver que eso no era malo. Y así que le encantaba estar entre ballenas y se especializaba en conquistar sirenas, de noche en el faro les cantaba así. Y se pasaba horas entre sus ballenas”, canta allí.

En abril de este año, en una de sus más extensas entrevistas de los últimos años, el intérprete de Morena mía habló de su vida familiar con el periodista Jordi Évole, Allí profundizó en sus diferencias con Luis Miguel Dominguín, aunque aseguró: “Mi padre me quería mucho, muchísimo. Lo que pasa es que tuvimos muchos encuentros y desencuentros porque éramos de carácter muy igual”.

Bosé dijo que eran iguales en “la torería”, que para él no sólo es una profesión, sino una “actitud ante la vida, de llevarla, de jugar con ella, tomar riesgos. Torería es eso, pero un torero no es chulo, nunca”. Además, el español dijo que su padre no era machista, sino mujeriego: “Había unas reglas en la época que en sí eran machistas, pero él no lo era como actitud. De hecho, fuera de esa conveniencia o de ese convenido que se ejercía en sociedad, no tenía actitud machista”.