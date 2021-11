La pelea de Carmen Tuitera contra Planeta: crónica de un quiebre

Es la best seller chilena de los últimos años. Su libro Weona, tú podí sumó cerca de 80.000 ejemplares vendidos a dos años de su primera edición, en 2019. Tanto fue así que en octubre de 2021 se le hizo una edición aniversario, con una tapa de color verde. Al éxito rotundo de ese título se sumó Brilla, weona, ¡brilla! (2021), y para noviembre está anunciado el arribo a librerías del título 365 frases.

En términos actuales, se trata de una influencer. Un fenómeno literario que –apuntando sobre todo a las mujeres– se anota en la autoayuda como norte. En su primer libro, donde relata experiencias de vida como ser madre soltera, que le fue bien en la PSU pero no entró a una universidad tradicional, alterna con frases motivacionales a página completa y los “Mandamientos del shine”, con los que busca contagiar de optimismo a quien los lea.

En su segundo libro, Castillo relata vivencias como la pérdida de su bebé, de su 2020 en pandemia, su paso por la UTI producto de una esclerosis múltiple. “En febrero perdí mi vista del ojo izquierdo. Fue mi primer brote con la enfermedad, ahora estoy controlada”, cuenta a Culto.

Pese a ello, señala que se las arregló para salir adelante pese a la adversidad, y ese espíritu de superación es el que transmite en las páginas. “Decidí vivir ya que en un momento pensé que me iba”, relata a este medio. Ese espíritu contagioso de optimismo explica el auge de su fenómeno.

Incluso, ahora incursionó en el arte, y con su particular sentido del humor, asegura a Culto: “Vendo cuadros feos pero me va bien”.

Paso al costado

Pero, en su mejor momento, Castillo decidió dar un paso al costado en su relación contractual con la casa editora. Según confirmaron fuentes cercanas a la autora, hasta ese momento se trataba de la escritora mejor vendida de Planeta.

“Les quiero contar que renuncié a Editorial Planeta. Y que no estoy esperando que otra editorial me busque. Seré sincera… Creo que llegó la hora de abrir mi propia editorial. Basta de monopolios y más oportunidades a escritores brillantes”, señaló ella misma en su cuenta de Instagram el pasado 6 de noviembre.

¿Por qué decidió dar el paso? Contactada por Culto, Castillo asegura: “Mi motivo de renunciar a Planeta, es porque de mis dos años dentro de la editorial viví una serie de cosas…que podríamos llamar deficiencias laborales. Desde marketing hasta diseño. Como también considero que siendo autora de Planeta, el porcentaje que se llevan los autores es una vergüenza”.

Asimismo, Castillo agrega: “Por otro lado existe un compromiso de la editora General de sacar mi libro en Argentina, el Weona, tú podí. Algo que se viene pidiendo desde que el libro es best seller pero aún no se cumple”.

La intención en firme de la escritora, como suelen hacerlo otros autores, es de fundar su propia editorial, para ello ya tiene un nombre: Editorial Brillemos. “Decidí formar mi propia editorial para sacar mis libros y también de autores que son ignorados por el monopolio de las editoriales, con un porcentaje realmente Justo para los autores”, agrega Castillo. En Chile, producto de la Ley de derechos de autor, ese porcentaje alcanza el 10% del precio de venta.

Por estos días, Castillo se encuentra en Nueva York, lugar donde responde las preguntas de Culto y se explaya sobre lo que desea de esta nueva casa editorial. “Quizás no podré sacar a tantos como quiero, pero al menos abriré una puerta para que el poder se desconcentre potenciando el ecommerce como también librerías más pequeñas y familiares que están en todo el país. Como también saliendo al mundo. Acá en New York ha tenido las primeras reuniones para salir al mundo con mis libros, cosa que aún Editorial Planeta no cumple”.

Tres libros que no verán la luz

Pero antes de marcar el número de Castillo, acudimos a Editorial Planeta. En la casa editora se refirieron escuetamente al caso. Desde comunicaciones, afirman que los libros de Carmen Tuitera publicados hasta hora seguirán vendiéndose. “Planeta va a seguir vendiendo los libros que Carmen ha publicado hasta ahora, incluyendo 365 frases”.

Asimismo, apuntan: “En términos bien formales y legales: Carmen sigue manteniendo una relación contractual vigente con Planeta y, en virtud de esa relación, se respetarán los compromisos que ambas partes han acordado”.

Por eso, de la casa editorial aseguran: “La ‘renuncia’ de la que ella habla significa que no va a firmar contratos de libros futuros. Los contratos de los libros anteriores, hasta 365 frases, siguen vigentes”. Asimismo, aseguran que “no está contemplado” que la casa editorial haga más declaraciones al respecto.

Sin embargo, Castillo sostiene, que en rigor, lo que desea es que se anulen los contratos de publicaciones futuras. “Planeta va a poder seguir vendiendo mis libros. Según la vigencia de los contratos de los libros existentes. Hay tres contratos firmados para 3 libros (que no se han escrito), que no voy a realizar y según lo acordado con la editora general de Planeta [Josefina Alemparte] vamos a ver la forma de deshacer esos contratos. Es decir, la renuncia incluye no hacer esos libros”.

Por lo mismo, Castillo asegura que esos 3 libros no verán la luz con la casa editorial. “No los haré. Según lo que me dijo mi propia editora general. Aceptó que nuestra relación laboral se desgastó y tampoco hicieron algo por mejorar las cosas”.

De esta forma, Castillo agrega: “Estoy completamente decepcionada de cómo los monopolios te estrujan y mi salida de Planeta es por lo mismo. Prefiero vender menos pero no sentir que se aprovechan de mí”.

Sobre lo que viene en el futuro, Castillo añade: “No tengo miedo en lanzarme sola, soy trabajadora, perfeccionista y siempre veo una oportunidad donde otros no la ven. Y a pesar que algunos crean que cometí una locura, yo creo que es el momento perfecto para lanzarme y luchar por mis propios sueños sin esperar que otros lo hagan por mí”.