Municipalidad de Viña desmiente actitud “antisemita” por rechazo a Festival Puerto de Ideas

En los últimos días, un reclamo se había hecho sentir desde la organización del Festival Puerto de Ideas. Una supuesta actitud “antisemita” de parte de la municipalidad de Viña del Mar para que no se realizaran actividades del evento cultural en la ciudad jardín.

Eso, fue señalado por Sergio Silva, gerente general de Puerto de Ideas, quien, en declaraciones a El Mercurio este martes 16 de noviembre, indicó que la jefa de gabinete de la municipalidad, Camila Brito Hasbún, se negó a dar el pase a que el evento se desarrollara en Viña, aduciendo: “Los financia la Embajada de Israel”. Para Silva: “Yo pienso que sí, que es profundamente antisemita”, y agregó que en rigor, Puerto de Ideas trabaja con varias embajadas.

La polémica tuvo un nuevo episodio cuando se pronunció oficialmente el municipio dirigido por Macarena Ripamonti (Revolución Democrática). La entidad, a través de un comunicado, desmintió la acusación de antisemitismo y señaló que la negativa se debió a que los lugares solicitados para la ocasión: el Teatro Municipal y el Palacio Vergara, no habían sido recepcionados, y que las fechas de la actividad no congeniaban con otros eventos programados por esta misma institución.

Asimismo, el municipio aseguró que está haciendo “un riguroso trabajo” para que la cultura se instale en la comuna, y que todo trabajo en ese aspecto debe ser realizado “en un marco serio, profesional y ajustado a derecho”, estándar que la organización del festival -señalan- “no pudo alcanzar”.

Revisa el comunicado a continuación:

El Festival Puerto Ideas de la ciudad de Valparaíso, se comunicó en cuatro oportunidades con diferentes unidades del municipio para realizar una charla para 50 personas en inmueble municipal, siendo estos el Teatro Municipal y el Palacio Vergara. En las cuatro oportunidades se les explicó que los inmuebles no estaban recepcionados y que no era posible realizar esa actividad, dos edificios que no están aún recibiendo eventos.

En segundo lugar, las fechas de esta charla, no congeniaban con las actividades programadas por el equipo interdisciplinario de eventos, organizados desde hace meses, con permisos aprobados y espacios solicitados por la comunidad viñamarina y organizaciones de carácter privado.

Estamos haciendo un riguroso trabajo para devolver las Culturas a la comuna, para generar instancias positivas para el desarrollo progresivo de las personas que viven en Viña del Mar y los turistas que nos visitan, esa será siempre nuestra primera prioridad. Con todo, el trabajo realizado debe ser en un marco serio, profesional y ajustado a derecho, estándar que dicha organización no pudo alcanzar para trabajar junto a esta administración.

Municipalidad Viña del Mar.