Chris Noth abandona serie The Equalizer tras ser acusado de abuso sexual por dos mujeres

Continúan las repercusiones tras las acusaciones de abuso sexual en contra de Chris Noth. La semana pasada, en un artículo de The Hollywood Reporter, el actor detrás de Mr. Big en Sex and the city fue sindicado como autor de presuntas agresiones sexuales por parte de dos mujeres identificadas como Zoe y Lily, que contactaron al medio en fechas diferentes y no se conocen entre sí. Los hechos habrían ocurrido en Los Angeles en 2004 y Nueva York en 2015.

Ahora se informó que el intérprete abandona de manera inmediata el elenco de The equalizer, la serie protagonizada por Queen Latifah en la que tuvo un rol en sus dos temporadas.

Según especifica Variety, Noth aparecerá en un episodio del segundo ciclo ya filmado y pendiente por emitir, pero no volverá a grabar escenas para la producción del canal CBS, cuyo origen de su historia está en las películas de Denzel Washington estrenadas en 2014 y 2018 (tituladas El justiciero y El justiciero 2).

Anteriormente, también a consecuencia de las acusaciones, la empresa deportiva Peloton eliminó de sus redes un comercial encabezado por el actor, donde se bromeaba con el fatal desenlace de su personaje en And just like that…, el regreso de Sex and the city en la plataforma HBO Max. Luego A3 Artists Agency, la compañía a cargo de su representación, comunicó que había terminado su vínculo con el intérprete y ya no era parte de sus clientes.

Noth ha negado ambas denuncias de violación, tildándolas como “categóricamente falsas” y asegurando que fueron relaciones que ocurrieron bajo consentimiento de las mujeres.