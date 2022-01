El cruce entre Taylor Swift y Damon Albarn en el que intervino Gabriel Boric

Hace rato que no se daba un cruce entre dos nombres de referencia en la música de los últimos años. Esta vez, el ring lo levantó Damon Albarn y recibió de vuelta un derechazo de Taylor Swift.

En una entrevista con Los Angeles Times, consultado por nombres del cancionero actual, el hombre de Blur y Gorillaz dijo que Taylor Swift “no escribe sus propias canciones”. El propio periodista lo corrigió: ella sí lo hace, coescribiendo sus hits.

Ante ello, el inglés comentó: “Eso no cuenta. Sé lo que es la coescritura. Coescribir es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, sólo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y alguien que coescribe. No significa que el resultado no sea realmente genial. Y alguna de las mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald, nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y estar allí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido”.

En contraparte, dijo que en ese sentido le atraía mucho más Billie Eilish, “más que Taylor Swift”.

La respuesta de la aludida llegó de inmediato vía Twitter. “Era una gran fan tuya hasta que vi esto. Escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión en caliente es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos”.

Después remató: “PD: Yo escribí este tuit, en caso que te lo estés preguntando”.

En la misma plataforma digital, el cantante pidió disculpas por lo dicho: “Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición de canciones y, lamentablemente, se redujo a clickbait. Me disculpo sin reservas y sin condiciones. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas”.

Pero quizás una de las contribuciones más llamativas la tuvo el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, quien ha recalcado su fanatismo por la estadounidense frente a algunas seguidoras y en medios internacionales ha sido catalogado como “swiftie”, tal como se ha bautizado a las seguidoras de la artista.

En respuesta al tuit de Taylor Swift, Boric comentó: “Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor”.