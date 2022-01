“No me conoces, no sabes nada de mi vida”: la guerra eterna entre Morrissey y Johnny Marr

Desde la disolución de The Smiths, una de las bandas más importantes de su época -acontecida en 1987 entre la grabación y lanzamiento de lo que sería su último disco Strangeways, Here We Come- muchos han sido los intentos por intentar reunir al quinteto de Manchester.

Desde ese adiós, generalmente se ha apuntado a la mala relación entre sus miembros como un hecho determinante. No obstante, no han sido pocos los esfuerzos por reagruparlos. Así, en 2005 el canal estadounidense VH1 por medio del anfitrión Aamer Haleem, quien dirigía por entonces el show Bands Reunited (donde se documentaban las reuniones de bandas ya disueltas pero populares en su época), intentó de manera infructuosa intentar convencer a Morrissey para que su conjunto volviera a tocar.

Pese a que para sus fanáticos aún existe la esperanza de que así sea, esta semana nuevamente esa posibilidad se vio disipada, al menos en el corto plazo, luego de que el cantante Morrissey publicara una carta abierta al guitarrista Johnny Marr, la cual fue compartida en su sitio web oficial.

En la misiva, Morrissey señaló que su excompañero debería reconocer su “propia carrera, sus propios logros en solitario imparables y su propia música”.

Agregó además que ojalá lo dejé de mencionar en las entrevistas: “El hecho es que no me conoces. No sabes nada de mi vida, mis intenciones, mis pensamientos, mis sentimientos. Sin embargo, hablas como si fueras mi psiquiatra personal con acceso constante e ininterrumpido a mis instintos. No nos conocemos desde hace 35 años, que es hace muchas vidas. Cuando te conocimos a ti y a mí no tuvimos éxito. Ambos nos ayudamos mutuamente a convertirnos en lo que somos hoy. ¿No puedes dejarlo así? ¿Debes persistentemente, año tras año, década tras década, culparme por todo… desde el tsunami de las Islas Salomón de 2007 hasta el goteo en la barbilla de tu abuela?”.

Para luego, cerrar con:

“Solo deja de usar mi nombre como cebo para clics. No he atacado nunca tu trabajo en solitario ni tu vida en solitario, y he aplaudido abiertamente tu genialidad durante los días de Louder than bombs y Strangeways, here we come, sin embargo, te has posicionado siempre listo como alquiler de cotización cada vez que la prensa requiere un sesgo feo sobre algo que medio dije durante el último período glacial cuando el río Colorado comenzó a tallar el Gran Cañón. Por favor, detente. Es 2022, no 1982″.

El motivo de la misiva

Las declaraciones de Morrisey, se dan luego de que hace algunas semanas se publicara una extensa entrevista que mantuvo Johnny Marr con la revista británica Uncut, en la que además de ahondar sobre su nuevo disco de estudio, Fever Dreams Pt 1-4, se refirió también a su relación con The Smiths, ocasión en la que señaló que era “un poco como los amigos del ejército o estar en un submarino. Mucha presión, mucha rareza y estrés”.

“Una de las razones por las que he estado en tantas bandas fue porque quería ser leal a ellas. No me sorprenderá decir que soy muy cercano a todas las personas con las que he trabajado, excepto a la obvia”, complementó el guitarrista haciendo alusión a su ex banda.

“Y eso no es una gran sorpresa porque somos muy diferentes, yo y Morrissey. Pero todos estos músicos diferentes, puedo tomar el teléfono con cualquiera, y continuar desde donde lo dejamos. Todos con los que he trabajado han sido geniales. Lo único que se convirtió en una mierda fue The Smiths. Lo cual es una pena, pero la mierda pasa. Odio hablar del grupo que formé en esos términos, el grupo que amaba”, finalizó el guitarrista.

Cabe destacar que, tras la publicación de la carta de Morrisey, Johnny Marr respondió mediante sus redes sociales, en donde señaló que: “Una ‘carta abierta’ no ha existido realmente desde 1953, ahora todo son ‘redes sociales’. Incluso Donald J Trump tenía eso claro”.

Finalmente, Marr cerró su publicación indicando: “Además, este negocio de noticias falsas… un poco 2021, ¿no?”.