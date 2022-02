Hermanos de Cristián Cuturrufo realizan homenaje: “Nunca más podremos tocar con un trompetista que no sea él”

Una de las figuras que indudablemente lideraron la escena del jazz nacional de los años 90 y los 2000 es sin duda el trompetista oriundo de Coquimbo, Cristián Cuturrufo. Su estilo, amparado en una suerte de revisionismo del bebop, se magnificó más aún por su puesta en escena y por un vínculo con un lenguaje más popular, lo que hizo que su propuesta también alcanzara mayor diversidad de audiencias. De hecho, en ciertas instancias, no era raro que terminase improvisando de manera endemoniada sobre la mesa de algún bar, ante la mirada expectante de su público.

Cuturrufo recogió la esencia del jazz de Nueva York y le imprimió su distintivo sello nacional, pasando desde los sonidos más puros del estilo, como el hard bop, hasta el latin jazz y el latin funk. Sus cruces lo llevaron incluso a publicar un disco en compañía del pianista Valentín Trujillo, denominado Jazz de salón (2004).

Su apuesta, por lo demás, no solo se limitó a marcar presencia en suelo nacional, ya que, durante 2015 en conjunto con el bajista Christian Gálvez, Nelson Arriagada en el contrabajo y Alejandro Espinosa en la batería, se presentaron como The Chilean Project en el legendario Blue Note de Nueva York, concierto del cual surgió el histórico disco The Chilean Project live at The Blue Note (2016).

Además, el trompetista participó activamente como gestor cultural, promoviendo y encabezando clubes y festivales. Su repentina muerte, acontecida el 19 de marzo de 2021 tras contraer Covid-19, ocasionó un fuerte impacto en la música nacional, dejando tras de sí un legado de varias décadas de música.

La primera versión sin su creador

Este jueves 3 y viernes 4 de febrero se realizará precisamente la versión número 16 de uno de los festivales creados por Cristián Cuturrufo: El Festival de Jazz de Las Condes. Y en esta nueva entega, la primera sin su creador, está pensada como un completo homenaje a su figura, en la que se presentarán exclusivamente bandas nacionales.

El jueves 3, tocará The Chilean Project, con su formación original: Christian Gálvez, bajo; Alejandro Espinosa, batería; Nelson Arriagada, contrabajo, y Marcos Aldana, saxofón; y La Banda del Capitán Corneta, agrupación liderada por Pancho Rojas, que fusiona rock and roll con blues.

Por su parte, el viernes 4 será el turno de Kuarteto Agrupación, que mezcla el jazz con el rock y el folk, integrada por Jorge Campos en bajo; Pedro Greene, en batería; Felipe Riveros, en piano, y Juan Coderch, en percusión.

El mismo día, el cierre del festival estará a cargo de la banda Cutu 49, proyecto desarrollado por los hermanos de Cristián, Marcelo y Rodrigo, en el que participan también diferentes músicos que fueron parte del trayecto del trompetista durante su historia.

Magdalena Cousiño, viuda de Cristián y productora del evento, explica que la elección de las bandas propone ser un reflejo de las diferentes etapas de Cuturrufo.

“Son cuatro bandas que representan distintas facetas. En los 90 surge la escena que revitaliza el jazz donde el Cutu lleva la batuta y punta de lanza con Christian Gálvez, Jorge Díaz y tantos otros que movieron la aguja del género, la levantaron de nuevo, como Ángel Parra Trío, y de ahí surge el Cutu”, comenta a Culto.

Según destaca Cousiño, durante esta época también se encontraba La Banda del Capitán Corneta, quienes harán un guiño a ese período, además de funcionar como una “apertura para la audiencia, más accesible, es blues, es un show más accesible en términos técnicos estilísticos, una música más pop”.

Por su parte, la presencia de The Chilean Project marca una etapa fundamental en la época de Cristián Cuturrufo, ligado sobre todo a sus giras internacionales, así como también Kuarteto Agrupación.

“Él último día está Kuarteto, que son el último trío que tuvo el Cutu con Jorge Campos y Pedro Greene y con ellos viajamos al Cairo durante el año pasado, y fue súper lindo, ellos hoy en día se reagrupan e invitan a Felipe Riveros que tocó años con el Cutu también, es pura gente amiga. Son puros músicos que son parte de la vida, del recorrido, son compañeros de escenario, de escena, compañeros de amigos, de cumpleaños, de toda vida”, señala Cousiño.

En su viaje a Egipto, el trompetista replicó con su esposa la misma imagen que el jazzista estadounidense Louis Armstrong se tomó en la Gran Esfinge junto a su mujer en 1961. La fotografía la capturó el baterista Pedro Greene.

Marcelo Cuturrufo, baterista, parte de la agrupación Cutu 49, quienes cerrarán el festival, comenta que, para él, es muy significativo presentarse en la cita por primera vez, sin su hermano.

“Yo he estado toda la vida tocando con mi hermano, he estado en ese escenario desde que se inició el Festival de Las Condes con Cristián, trabajamos juntos siempre. Para mí siempre ha sido un honor homenajear al Cristián en cualquier parte, bueno tuvimos la suerte de homenajearlo en los premios que le dieron en el sur la otra vez con él en vida. Pero como te digo, esto tiene dos lecturas para mí, emoción al honrar a mi hermano y por otro lado tristeza porque va a ser el primer concierto mío sin él en Las Condes.”, señala en conversación con Culto.

Cutu 49 presentará durante el día viernes exclusivamente temas compuestos por el trompetista. Marcelo Cuturrufo, tras ser consultado si es que existirá alguna sorpresa para el show, señala que la gran novedad se encontrará en quien ejecute las líneas que pertenecían a su hermano.

“Mira, nosotros con mi hermano -Rodrigo- nos dijimos, no sé si será por ahora o será para siempre, pero nosotros no vamos a ocupar nunca más una trompeta en el escenario con nosotros, nunca más. Entonces en todas las partes de él se harán versiones, ya sea con saxo, con una versión nueva, que esa va a ser la novedad con Nelson Arriagada. Pero como te digo, la sorpresa realmente va a ser la versiones nuevas y hermosas, con las melodías exactas, pero con otros instrumentos, con mezclas instrumentales, muy hermosas, muy elegantes y sin que pierdan la energía que tenía la versión del Cristián con su interpretación, obviamente”, comenta.

Lo inconcluso

Cuando aconteció la muerte de Cuturrufo, él, junto con sus hermanos, se encontraban grabando un disco, el que finalmente no pudieron bautizar e iba a ser registrado en Buenos Aires. Sin embargo, Marcelo Cuturrufo reconoce que existe un registro de cinco canciones, las cuales forman parte de una suerte de “selección de bailes chinos, medio muestra étnica con jazz”, ligados precisamente a “música de jazz con la esencia nuestra, que somos de familia Diaguita”, comenta.

El disco estaba pensado como una continuación de Vernáculo (1995).

Sin embargo, Marcelo reconoce que si bien existe un proyecto para lanzar esas canciones algún día, de momento, su publicación no será en un corto plazo.

“Pero eso es un disco aparte, tenemos que tener el ánimo y la tranquilidad espiritual para seguir trabajando en eso en realidad”, señala.

Marcelo Cuturrufo, destaca que dentro de las cosas que más extraña de su hermano está la cercanía que tenía con él, ya que nunca pasaban más de dos meses sin comunicarse, además de su presencia en el escenario, lugar común que compartieron desde los años noventa.

“Nos pasó para la gira de Tailandia, en Indonesia, en Australia, nos pasó en todos lados lo mismo. Él tenía un aura especial afuera, la gente lo veía y ya llamaba la atención solo, siempre fue así, pasó en todos lados, en todas las giras en dónde fuimos siempre fue como una bola de fuego. (…) Independiente de que en el jazz uno ve grupos que están tocando con cara seria, él decía ‘no, hay pasarlo bien, el escenario es para demostrar y la música es para tocarla y pasarlo bien tocando’. Por lo mismo él decía que el jazz es coquimbano, siempre (risas)” comenta.

Finalmente, Marcelo Cuturrufo confiesa que existe la posibilidad de realizar un homenaje a su hermano en Coquimbo, “solamente con músicos de allá”, señala, además de realizar una presentación en Europa durante agosto, si es que se dan las condiciones sanitarias.

“Y bueno, dentro de todo, eso como te digo, se ha hecho muy difícil pero la única forma de tener a Cristián vivo es tocar, tocar sus temas y que la gente los escuche. Y de eso nos vamos a preocupar, de ir remasterizando los discos anteriores, hacer discos nuevos, terminar el material que quedó pendiente con Rodrigo y Cristián que íbamos a grabar en Buenos Aires, y seguir trabajando, pero nosotros con trompeta, por nuestra parte, nunca más, porque no podemos tocar con un trompetista que no sea Cristián”.

*

El XVI Festival de Jazz de Las Condes, se realizará los días 3 y 4 febrero a las 20:00 horas, en Padre Hurtado Sur 1195. La cita es en los jardines de Santa Rosa de Apoquindo, con aforo reducido y pase de movilidad habilitado.

El evento es de carácter gratuito, previa inscripción la cual se puede solicitar desde haciendo click aquí.

En el caso de que se agoten las entradas, se comunica que, si existen personas inscritas las cuales no lleguen el día del evento, dependiendo de la cantidad de aforo, se dará la opción de entrar a quienes estén fuera del recinto y no cuenten con su entrada, con su pase de movilidad.

Además, el concierto será transmitido por el canal de Youtube de la Corporación Cultural de Las Condes y por la página www.Claasica.cl.