Young Cister y el trap chileno: “En un año más esto va a cambiar de rumbo y se hará internacional”

Durante el último tiempo Young Cister se ha situado como una de las piezas fundamentales de la escena de trap nacional. Sin embargo, el oriundo del barrio La Palmilla, en Conchalí, no comenzó dentro del género que hoy le ha valido su reconocimiento, ya que sus primeros pasos los dio a los 12 años realizando canciones de cumbia villera en un piano Casio que era de su padre.

Tras esta etapa, formaría en 2014 el grupo New Way, junto con el rapero NFX. Aquí Esteban Cisterna -nombre real de Young Cister- desarrollaría producciones más ligadas al hip hop, en donde se desenvolvería a través de afiladas producciones.

Luego de este proyecto, en 2015 comenzó de lleno a abrazar el trap y los géneros urbanos, lo cual traería como fruto su disco 96, el cual contó con colaboraciones de cantantes como Gianluca o Big Angelo. A su vez, lanzó en 2018 el disco Xtaciss y el álbum Equilibrio (2020) en conjunto con Polimá Westcoast.

Durante esta época produjo canciones como Siempre triste de Gianluca y Pablo de Pablo Chill-E, además de participar en canciones junto a DrefQuila. Estas colaboraciones, en conjunto con sus discos en solitario, comenzaron a posicionar de manera más asidua su figura en la escena del trap nacional.

Sobre su trabajo como productor, Young Cister confiesa que las melodías e ideas le surgen de manera espontánea, pero que luego de un impulso, se mentaliza en lo que ya considera su metodología de trabajo.

“De alguna forma siempre que quiero crear música, siempre viene una idea muy repentina, es como un flash. Pero, sí hay algunas estructuras de producción. La creatividad nace de repente, pero al momento de crear, el proceso de desarrollar una canción siempre hay una estructura que uno ya tiene... como un patrón de producción y de cómo hacerlo. Entonces, viene una idea, generalmente ocupo mi celular para grabar lo que se me va ocurriendo en el momento en cuánto a letra o melodía, luego de eso me meto a mi computador, empiezo a crear y tirar las primeras líneas. Ahí ya viene otro proceso que es tomar esa idea y empezar a estructurarla, y usar ese patrón de producción que yo tengo siempre, que generalmente es: hacer yo la canción, empezarla, luego pasársela a un productor con el que yo trabaje, para hacerlo en conjunto y así ir avanzando en el proceso. Generalmente se da así”, detalla.

Su lugar en la escena chilena le valió en 2019 un llamado internacional. Así, junto a su frecuente colaborador, Polimá Westcoast, viajaron a Argentina para firmar un contrato con Sony Music. De esta forma, Young Cister se sumó a otros artistas nacionales como Paloma Mami, Gepe y Javiera Mena, quienes cada uno dentro de su propio género, también poseen contratos con la multinacional.

Pese al reconocimiento que por entonces obtuvo colaborando con otros artistas, además de la valoración que han recibido sus propios discos, el gran golpe de Young Cister sería dado íntegramente en solitario.

En 2021, mientras se encontraba en la playa surgió en Young Cister un nuevo impulso, el que tardó prácticamente un día en transformarse en canción.

El sencillo se titularía Casi amor de verano, y gracias a los videos de su proceso de grabación subidos a la plataforma Instagram, determinó que éste comenzara a ser solicitado por sus seguidores incluso antes de que estuviera terminado: “La gente me lo pedía y me lo pedía tanto, se hizo viral en Tiktok y muchos lados, la gente lo esperó mucho. Yo le dije a mi equipo que deberíamos hacer algo rápido, reaccionar y lanzarlo para que no pase tanto tiempo”, señala.

El día de su lanzamiento, Casi amor de verano logró una cifra histórica al ser posicionada como número uno en las listas de Spotify en Chile, logrando 358,611 streams en un solo día, transformándose así en el único artista nacional en alcanzar el número uno durante el año pasado.

“(…) Estaba en la playa, tomé mi celular porque se me estaba ocurriendo una idea y empecé a cantarla y ese mismo audio quise meterlo a la canción para que no se pierda como el momento en que lo hice. Para que la gente entendiera que fue algo tan repentino y tan natural, por eso lo quise meter a la canción. Y se dio súper rápido en verdad, la grabé en la playa un día en el celular y al otro día me fui al estudio a grabarla y la terminé ese mismo día, todo fue muy rápido”, señala.

Para Young Cister, este reconocimiento es un buen semblante. A su vez, comenta que el posicionamiento de otros artistas nacionales en los primeros puestos de las plataformas musicales, dan atisbos sobre hasta dónde podría llegar la escena local.

“Yo revisaba el top 50 de Spotify hace unas semanas y antes eran dos canciones chilenas, y ahora podemos ver que casi la mitad son chilenas y son urbanas, y eso te da a entender que hay un auge (…). Chile por fin va a crecer y tener un nombre en el mundo, o sea, hay mucho talento, hay harta gente trabajando en esto, así que yo confío que en un año más esto va a cambiar de rumbo y se hará internacional”.

Tras su éxito, Young Cister se encontró trabajando en lo que será su nuevo álbum, EL MÁS XULO DE TU INSTA, el que será estrenado en vivo en un concierto el 4 de marzo de este año en el Teatro Coliseo.

El disco estará compuesto por seis canciones, y sobre su composición Young Cister destaca que cada tema nace de lo que conectó con él en el momento, más allá de responder una temática particular.

“(…) Más que un concepto en sí intenté ser yo mismo en los distintos estados de ánimo en los que a veces estoy. O sea, Casi amor de verano es triste, y lo hago. Quiero hacer una canción de fiesta, porque me siento así en ese momento, y lo hago. Así es el álbum, es muy versátil, hay muchos ritmos y creo que eso le gusta a la gente. Creo que eso me identifica a mi como artista también, que siempre estoy cambiando, nunca estoy como quieto en un ritmo”.

Del disco ya se han lanzados dos adelantos: Casi amor de verano, que será incluido en su nueva producción y DOLCE, una canción de reguetón en la que colabora con el cantante transandino Duki.

La canción cuenta con la participación del productor nacional Taiko, quien es frecuente colaborador del cantante urbano J Balvin, y su video fue grabado hace solo unos meses en Buenos Aires.

“Anteriormente teníamos colaboraciones -Con Duki-, dos canciones que eran de trap, que eran con un sonido un poquito más crudo, más underground, pero faltaba algo que yo sé que Duki lo hace bien y yo también, que es hacer reguetón o música un poco más para la discoteca o para que la gente baile, yo sabía que iba a salir algo bueno de eso. (…) Y feliz por la disposición de él, tenemos una relación muy cercana con el Duki, yo lo respeto mucho, él me respeta mucho a mí también. Es una relación súper cercana, yo le mostré la canción a él, a él le encantó, la grabó rápido, entonces como que siempre hubo esa disposición de parte de él”, comenta.

Tras ser consultado sobre si en el disco, EL MÁS XULO DE TU INSTA explorará nuevos sonidos, el cantante y productor admite que existe una canción con ritmos que antes no había desarrollado, pero que prefiere mantener en reserva.

Del mismo modo, Young Cister revela que, para su concierto en el Teatro Coliseo, se presentará con una banda, y aunque si bien anticipa que tendrá algunos invitados, prefiere mantener la reserva sobre quiénes podrán estar ese día.

En una entrevista realizada en 2018 señalaste: “En algún momento sé que voy a tener mucha llegada, muchas personas, masas, sobre todo jóvenes”. Luego en 2019 diste un gran salto firmando por Sony. ¿Esperas que este nuevo disco sea otro gran salto y posicione tu carrera de manera internacional?

Creo que ya se está dando sin sacar el álbum. Y eso es bueno. Dimos pasitos y esos pasitos han servido. Ya con un álbum, de alguna forma, un álbum es distinto al consumo creo yo, el consumo es distinto de un single, un single se consume más rápido y la gente como que lo escucha un tiempo y ya. Pero un álbum creo que es algo más icónico y formal y eso perdura en el tiempo. Creo que sí, yo me considero artista de álbumes, me encanta hacerlos, me encanta hacer conceptos y desarrollar como una historia a través de ese álbum, como un mundo, y creo que eso hace muy distinto a un artista de otro. Y yo confío en mi álbum, confío en mi proyecto, y sé que le va a gustar a la gente y si se da internacional, mucho mejor aún.

