Hugo Covarrubias y el polémico cambio de los Oscar en su transmisión: “Priorizan a las estrellas por sobre a los artistas”

La noticia que este martes comunicó el presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, David Rubin, cayó como un balde de agua fría en Hollywood. Prometiendo un evento “más ajustado y eléctrico” para el próximo domingo 27 de marzo en Los Angeles, la organización detrás de los Oscar anunció que ocho de sus 23 categorías serán reveladas en el teatro Dolby una hora antes de la transmisión en vivo, acomodándose luego al programa que el mundo sigue anualmente a través de la televisión.

Es con toda seguridad la medida más polémica que han tomado la entidad y la cadena ABC en busca de reanimar la alicaída audiencia del evento y acotar su duración a tres horas. En respuesta a ese tratamiento a un tercio de las estatuillas en la 94° edición de los galardones –montaje, maquillaje y peinado, música original, sonido, diseño de producción, cortometraje de ficción, cortometraje documental y cortometraje animado–, la reacción del medio se asemeja a lo que se vivió hace tres años, cuando la Academia probó sin éxito introducir un ajuste similar.

Foto: Mark RALSTON / AFP

En esta ocasión el gremio que reúne a los montajistas ha sido el más explícito de todos los afectados, declarando que sus miembros estaban “profundamente decepcionados”. “Envía un mensaje de que algunas disciplinas creativas son más vitales que otras. Nada podría estar más lejos de la verdad y todos los que hacen películas lo saben”, precisó.

Desde Chile, el director del cortometraje nominado Bestia, Hugo Covarrubias, se enteró de la noticia a través de una reunión de Zoom realizada el martes unas horas antes del anuncio oficial, donde participaron representantes de la organización y otros candidatos a los premios mencionados.

“Obviamente casi todos estaban enojados, es algo que nadie se imaginaba”, señala a Culto el realizador que compite en Mejor cortometraje animado sobre la instancia en que se les notificó el cambio. “Yo no me lo esperaba. Como este año se vuelve al teatro Dolby, pensaba que todo iba a volver a la normalidad, a la tradición”.

El director especifica: “Obviamente nos dieron explicaciones, nos dijeron que no nos sintiéramos segregados, que en el fondo todas las categorías son importantes”. En su opinión, “no hay una preocupación tan democrática por los artistas, priorizan a las estrellas por sobre los artistas. Podrían haber eliminado los shows de comedia y baile que hacen entremedio, privilegiando a todos los nominados”.

Según la mecánica planteada por la entidad, Covarrubias, el productor Tevo Díaz y el resto de los invitados y nominados deberán estar al interior del teatro Dolby una hora antes de lo habitual, para seguir la entrega de esos ocho reconocimientos. Se asegura que los ganadores recibirán el premio ante público (aunque se ignora si estará la totalidad de los asistentes) y podrán realizar el discurso de agradecimiento que tenían armado.

La gran variación de este año es que esos instantes no serán vistos íntegramente por el mundo, a diferencia de lo que ocurrió con Historia de un oso y Una mujer fantástica, las dos producciones chilenas que han obtenido la estatuilla, y de lo que continuará sucediendo con quienes triunfen en las categorías de actuación, Mejor director o cualquiera de las 15 que siguen intocables. “Tengo entendido que estos momentos los irían metiendo entremedio”, cuenta Covarrubias.

¿Pero qué ocurrirá con las filtraciones que puede generar esa entrega en diferido? “Obviamente nosotros vamos a saber antes si ganamos o no ganamos. Va a ser difícil de controlar, no hay una respuesta tan clara al respecto, pero tendemos a pensar que sí nos van a pedir que no filtremos la información”.

“Uno también tiene que entender que estas decisiones tampoco son solamente por querer segregar, yo creo que se vieron obligados”, añade. Sin embargo, Covarrubias espera que, como en 2019 –cuando intentó mover cuatro distinciones a las pausas comerciales–, la Academia recule, en especial si se están viendo perjudicadas estatuillas como Mejor montaje, banda sonora y diseño de vestuario.

Hugo Covarrubias en el estudio donde realizó Bestia. Foto: AP Photo/Esteban Felix

“Creo que lo que queda es no reclamar solo por banda sonora y por diseño de producción. También hay que reclamar por corto de animación, sobre todo ahora que hay cortos que no responden a un contenido más infantil, familiar o industrial. Algunos son más piezas de arte que un simple cortometraje”, argumenta sobre un reconocimiento que su filme busca ante Affairs of the art, BoxBallet, Robin Robin y The windshield wiper.

En última instancia, el nuevo cambio de la premiación no afecta la ruta establecida por el director y el equipo de Bestia. Junto a Tevo Díaz, Covarrubias alista sus maletas para llegar el 5 de marzo a Los Angeles, EE.UU., donde participarán en actividades organizadas por la Academia, visitarán compañías de animación y concretarán otros compromisos antes de la ceremonia del domingo 27.

“Independiente de si se gane o no, es bueno también generar vínculos con estudios, y haremos un recorrido por aquellos que están acorde con las cosas que nosotros hacemos”, explica. “Creo que igual hay que tratar de disfrutar el momento como está, porque podríamos perfectamente no haber quedado nominados”.