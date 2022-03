De Lemebel a Sosa Villada: libros para adentrarse en la literatura LGTB+

Loco afán: crónicas de sidario - Pedro Lemebel

Publicado en 1996, vía Seix Barral, fue su segundo volumen de crónicas, siempre tocando las temáticas del mundo gay desde la perspectiva del mundo popular, lo marginal y lejos de los sectores más acomodados. Este volumen incluye relatos clásicos como El rojo amanecer de Willy Oddo, El beso a Joan Manuel, Las noches escotadas de la tía Carlina u Homoeróticas urbanas.

Papelucho gay en dictadura - Juan Pablo Sutherland

Si hay un nombre destacado en los autores nacionales vivos que han tratado el mundo gay, ese es Juan Pablo Sutherland. Esa ha sido la gran temática de sus publicaciones. En ese sentido, pones en relieve una de las novelas destacadas del 2019, Papelucho gay en dictadura, que llegó a las librerías bajo la editorial Alquimia. Se trata de las vivencias de un joven humilde durante los 80, homosexual y militante comunista, a quien el partido le pide hacer el servicio militar, cosa que le complica. Además, el muchacho sostiene un encuentro con el fantasma del poeta Rodrigo Lira.

Joven y Alocada: la hermosa y desconocida historia de una evangelais - Camila Gutiérrez

Si bien el filme homónimo dirigido por Marialy Rivas es de 2012, el libro se publicó en 2013 vía Plaza & Janés. Reúne el relato en clave autobiográfica de su autora, Camila Gutiérrez, sobre el descubrimiento de su bisexualidad siendo una adolescente criada en una tradicional y conservadora familia evangélica, por lo que la joven se rebela en contra del mundo que ha conocido siempre, sus padres, su tío Pastor la iglesia, su colegio evangélico.

Raro, una historia gay en Chile - Óscar Contardo

En este libro de 2011, publicado por Planeta, el periodista, escritor y columnista de La Tercera Domingo, Óscar Contardo aborda la homosexualidad a través de diferentes episodios de la historia. Pasan la historia de un oidor de la Real Audiencia recluido debido a rumores del pueblo; las redadas policiales en Valparaíso contra hombres gay a principios del siglo XX; un militante de la UP que defendió La Moneda el día del golpe a pesar de haber sido repudiado por su condición sexual, además de los estragos del SIDA.

Las malas - Camila Sosa Villada

Cruzando la cordillera, encontramos a una de las autoras más destacadas de la Argentina en los últimos años. Con su novela Las malas, publicada por Tusquets, la escritora Camila Sosa Villada fue uno de los fenómenos literarios del 2019, incluso, en 2020 recibió el prestigioso Premio Sor Juana Inés de la Cruz. En sus páginas, narra la cruda vida de unas travestis en la ciudad de Córdoba, entre las cuales se encuentra la misma autora. “Estamos en el corazón del mundo del travestismo. Desamparado, despreciado y agredido. Lo agreden el entorno social y las instituciones”, escribió el crítico Ernesto Ayala, de El País. Y porque no solo muestra una discriminación de personas, también incluso de efectivos policiales. Un libro actual e ineludible en el campo de las disidencias sexuales.

Pureza - Garth Greenwell

Publicado en 2021, Greenwell es uno de los nombres actuales a los que hay que poner ojo. En este libro, disponible en Chile vía Literatura Random House, vemos la vida de un profesor estadounidense, residente en Bulgaria, quien se se acaba de separar de su pareja, el único hombre al que ha amado de manera real, con cierta pureza. Por ello, comienza una exploración con estudiantes y escritores. De fondo, el tema del deseo. “El deseo y el sexo son unos de los asuntos más poderosos que un escritor puede explorar -dijo el autor en entrevista con este medio-. El deseo me parece que activa las contradicciones del ser humano, y como narrador me interesa, porque es algo que nos da una razón para hacer cosas, nos moviliza, pero a la vez es algo que nos pasa, que no controlamos; yo no puedo escoger lo que me atrae, mi objeto del deseo, pero cuando lo tengo, empieza un relato, comienza una historia”.

Stone Butch Blues - Leslie Feinberg

Original de 1993, esta novela cuenta la historia de Jess Goldberg, una lesbiana quien vive en el norte de Estados Unidos. A través de sus páginas, vamos viendo cómo debe enfrentarse diariamente a las críticas y al asedio por su aspecto, su identidad, su expresión de género. Recibe el desprecio y la incomprensión de sus hefes, su familia, Tendrá que enfrentarse a la violencia de la policía, a los insultos de los jefes, a la incomprensión de su familia, aunque cuenta con el apoyo de la comunidad butch, drag y queer. Un clásico de la literatura LGTB donde la autora plasmó en parte su propia vivencia.

Crónicas de una infiltrada - Alessia Injoque

Publicado en 2019 por editorial Ocho Libros, es un volumen en primera persona, donde la activista transgénero Alessia Injoque cuenta su historia. Básicamente cómo fue el proceso de tránsito, las experiencias que vivió. El título, según su autora “hace alusión, de alguna forma, a todo el tiempo que viví en el mundo masculino, pude observar cosas en primera persona que muchas personas no ven, y ahora analizarlas con otros ojos”, dijo en charla con el The Clinic.