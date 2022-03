“Espero que se revierta”: Spielberg se suma a las críticas a los Oscar por la exclusión de ocho categorías

Steven Spielberg no está contento. Nominado a la 94° edición de los Oscar por el musical Amor sin barreras, el director arremetió en contra de la polémica última decisión de la Academia, consistente en excluir de la transmisión en vivo a ocho de las 23 categorías de la ceremonia.

“Sin el montaje de cine, todas mis películas todavía estarían en los dailies (metraje en bruto). Todos nos unimos para hacer magia, y me entristece que no podamos estar todos juntos en vivo en la televisión viendo cómo sucede la magia”, planteó en diálogo con el medio Deadline.

En específico, la idea de la entidad de cara al próximo domingo 27 de marzo es citar a los invitados al evento una hora antes en el teatro Dolby de Los Angeles y comenzar la entrega de ocho galardones anunciados previamente: montaje, maquillaje y peinado, música original, diseño de producción, sonido, cortometraje de ficción, cortometraje documental y cortometraje animado, donde compite el filme chileno Bestia, del director Hugo Covarrubias y el productor Tevo Díaz.

Spielberg en el set de Amor sin barreras. Foto: Niko Tavernise/20th Century Studios via AP

Los discursos de los ganadores serán incluidos de manera sintética en la transmisión que verá todo el mundo a través de TV, estableciendo un trato dispar con las restantes 15 categorías que ha irritado a los gremios y a algunos de los cineastas más reputados de la industria. Una oleada de dardos frente a la que el organismo espera resistir mientras guarda esperanzas de repuntar la alicaída audiencia del programa.

“No estoy de acuerdo con la decisión tomada por el comité ejecutivo. Creo firmemente que este es quizás el medio más colaborativo del mundo. Todos hacemos películas juntos, nos convertimos en una familia donde un oficio es tan indispensable como el siguiente. Siento que en los Premios de la Academia no hay nadie encima de la línea, ni debajo de la línea. Todos estamos en la misma línea dando lo mejor de nosotros para contar las mejores historias que podamos. Y eso significa, para mí, que todos deberíamos sentarnos juntos en la mesa de la cena en vivo a las cinco”, explicó.

Sin embargo, Spielberg –distinguido con tres estatuillas doradas a lo largo de su carrera– no se muestra optimista respecto a un cambio. “Espero que se revierta, pero no pronostico una reversión y no soy optimista al respecto”, admitió.

Las palabras del cineasta de La lista de Schindler llegan un día después de que Jane Campion y Denis Villeneuve criticaran a la Academia. “No sé cuáles fueron sus razones, es difícil para cualquier director entender esa elección”, expresó la autora de El poder del perro. En tanto, el realizador canadiense opinó: “Creo que es un error. Y entiendo que están bajo una presión tremenda, pero creo que no es la decisión correcta”.