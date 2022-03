The Black Keys lanza nuevo sencillo: escúchalo aquí

The Black Keys, una de las agrupaciones de blues rock más importantes de los últimos años, confirmó ayer el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio, Dropout Boogie. Junto con el anuncio, el dúo compuesto por el guitarrista y vocalista Dan Auerbach y el baterista Patrick Carney publicó mediante su plataforma de YouTube el primer sencillo de su nueva entrega, Wild Child.

En la canción se vislumbran los ya clásicos tintes de blues tradicional, muy inspirados en los riffs del guitarrista Junior Kimbrough y en el estilo desarrollado por Howlin’ Wolf. Esta inspiración y rescate del legado de algunas de las más grandes leyendas de la música acunada en la región del Delta del Misisipi, ha sido uno de los sellos distintivos del grupo.

Este nuevo lanzamiento se da prácticamente un año después del estreno de Delta Kream (2021), un disco en el que la agrupación reversiona once clásicos del blues de Mississippi.

Así, según un comunicado de prensa, Dan Auerbach comenta que el dúo escribió y trabajó el álbum directamente en su estudio, utilizando en la mayoría de las canciones que componen Dropout Boogie, la primera toma de grabación.

“Esa siempre ha sido la belleza de lo que hacemos Pat y yo: Es instantáneo. Realmente nunca hemos tenido que trabajar en ello. Cada vez que nos reuníamos, solo hacíamos música, ¿sabes? No sabíamos lo que íbamos a hacer, pero lo hacíamos y sonaba genial. Es la química natural que Pat y yo tenemos. Estar en una banda tanto tiempo es un testimonio de eso. Fue un verdadero regalo que nos dieron. Quiero decir, las probabilidades de que los dejen caer a una cuadra y media uno del otro en Akron, Ohio, parece una locura” señaló.

Pese a que el dúo ya había trabajado sus discos en conjunto con productores como Danger Mouse, quien ha tenido gran incidencia en los arreglos de algunos de sus éxitos, según se anticipó, el disco cuenta por primera vez para la agrupación con una serie de colaboraciones. De esta forma, Dropout Boogie incluirá a leyendas como Billy Gibbons de ZZ Top, además de la participación del guitarrista Greg Cartwright y Angelo Petraglia, reconocido por sus labores como productor y coescritor de la agrupación Kings of Leon.

A su vez, The Black Keys confirmó que el lanzamiento será acompañado de una gira por Estados Unidos y Canadá.

Finalmente, este próximo disco de la banda verá la luz justo un día antes del 20° aniversario de su disco debut, The Big Come Up (2002). Pese al buen recibimiento que tuvieron sus primeros álbumes de estudio, sería con su producción El Camino (2011) que el dúo de Ohio alcanzaría el reconocimiento unánime de la crítica, obteniendo dos años después el premio Grammy como Mejor álbum de rock de 2013.