Anuncian subasta del icónico retrato de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol

Este lunes, la reconocida casa de subastas Christie’s, famosa por llevar a cabo algunos de los mayores remates de arte del siglo XX, que incluyen pinturas que van desde Vicent Van Gogh a Pablo Picasso, anunció que durante mayo se realizará el remate de la pintura Shot sage blue Marilyn (1964), del reconocido artista pop Andy Warhol.

La obra, según han señalado desde Christie’s, es “uno de los cuadros más significativos en salir a subasta en toda una generación” y puede convertirse en “la obra del siglo XX más cara” vendida en una subasta. De esta forma, diversos expertos que constituyen parte del equipo tasador han comparado el cuadro con otras invaluables piezas como la Mona Lisa (1503) de Leornado Da Vinci o con El nacimiento de Venus (1485) de Sandro Botticelli.

“El Marilyn de Andy Warhol es la cima absoluta del pop-art estadounidense y de la promesa del sueño americano que encapsula optimismo, fragilidad, celebridad e iconografía todo en uno”, señaló, por medio de un comunicado de prensa, el director del Departamento de Arte del Siglo XX y XXI de Christie’s, Alex Rotter.

Shot Sage Blue Marilyn es una de las coloridas telas que forman parte de la colección de retratos realizados por Warhol, y en esta ocasión, fue puesta a disposición de la subasta por la fundación Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich, quienes donarán el 100% de los fondos obtenidos para su organización, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de menores de edad alrededor del mundo centrándose en materias como salud y educación.

Los hermanos Thomas y Doris Amman, fundadores en 1977 de Thomas Ammann Fine Art AG Zurich, fueron reconocidos desde mediados de siglo XX por crear una de las galerías artísticas más influyentes de Europa, en cuyo poder se encuentran obras modernistas e impresionistas, incluyendo tanto piezas contemporáneas como de posguerra.

“Con el 100% de las ganancias destinadas a fines benéficos, la venta de esta sola pintura constituirá la subasta filantrópica de mayor recaudación desde The Collection of Peggy and David Rockefeller en 2018″, señalan desde Christie’s.

Andy Warhol comenzó a crear diferentes serigrafías tras el fallecimiento de la actriz Marilyn Monroe en 1962. Sin embargo, no sería hasta 1964 que el artista comenzaría a depurar su técnica, época en la que realizó el ejemplar que saldrá a la venta sin garantía de subasta, por lo que no se ha puesto un precio mínimo para que la venta se realice.

De esta forma, según estiman desde la propia casa de subastas, la pintura podría alcanzar la millonaria suma de 200 millones de dólares.

Finalmente, la obra Shot Sage Blue Marilyn ha sido exhibida en algunos de los museos de arte más importantes del mundo, entre los que destacan el Reina Sofía de Madrid, la Royal Academy of Arts de Londres, el Neue Nationalgalerie de Berlín, el centro Pompidou de París y el reconocido museo Guggenheim en Nueva York.