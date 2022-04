Mon Laferte, Camila Moreno y Sebastián Vergara encabezan los nominados al Pulsar 2022

Ya está disponible el listado con los nominados que competirán en las 20 categorías de los premios Pulsar, en su octava edición. El listado final, revelado en exclusiva en una transmisión de Culto, corresponde a una selección a partir de las más de 1.300 postulantes, una de las cifras más altas en la historia del certamen.

En esta ocasión quienes encabezan las nominaciones para llevarse el ÜL (nombre de la estatuilla que desde 2020 se entrega a los ganadores) son nombres que dan cuenta de la variedad de las nominaciones; allí están Mon Laferte, Camila Moreno y el músico electrónico Sebastián Vergara, todos postulando en tres categorías.

La cantante viñamarina afincada en México, marca un hito al postular con los dos discos lanzados en el año 2021; así, buscará hacerse de la estatuilla por Mejor Cantautor o Cantautora, por el álbum Seis, mientras compite en Mejor Artista Pop, por el LP 1940 Carmen, grabado entre mazo y julio de ese año, durante una estancia en Los Angeles, California. Asimismo, la voz de Tu falta de querer, es parte de la categoría Artista del Público, definido por votación popular.

También su equipo de trabajo ha recibido un reconocimiento; Manu Jalil y Sebastián Aracena (quien además está nominado a Instrumentista del año y a Productor musical), los encargados de la producción de Seis, compiten en la nueva categoría Grabación del año.

Por el lado de Camila Moreno, las nominaciones en que postula giran en torno a su celebrado álbum Rey, un proyecto transmedia que fue apoyado con un cómic virtual y un movieclip; así la cantautora figura en el listado de Mejor Artista Pop, además de Canción del año por el tema que da nombre al disco. También está incluida en la categoría Artista del Público.

La sorpresa viene en el tercer nombre que reunió más nominaciones; Sebastián Vergara. Se trata de un músico y compositor de larga trayectoria escribiendo arreglos para largometrajes (Iglú, Sin norte), TV y documentales (El Negro), además de conciertos para orquesta sinfónica, orquesta de cuerdas y conjuntos de cámara. También ha grabado discos de música electrónica y será parte del LeRock Fest 2022.

Vergara fue nominado a las categorías de Mejor Artista de Música Electrónica, por su álbum Umbral y Mejor Música para Audiovisuales, por la serie de TV No nos quieren ver, además de estar incluido en el listado de Artista del Público. “Tremendamente honrado por estas nominaciones”, señaló el artista al ser contactado por Culto. “Como la incertidumbre es la condición total, he aprendido a no esperar cosas y disfrutar las sorpresas positivas cuando llegan”.

“La creación musical y el trabajo artístico en general, en estos tiempos de crisis han reafirmado su rol social y humano estructurante y cohesionante, tanto a pequeña escala en el plano individual, como también en su dimensión social y colectiva -agregó al ser consultado por la valoración a su trabajo-. La creación artística ha continuado como esas plantitas que crecen en medio del cemento. Estos reconocimientos ayudan a visibilizar ese esfuerzo y son en definitiva un modo de reconocer a todas y todos quienes comparten esa vocación”.

Respecto a otras nominaciones, en Mejor Artista Pop, además de Camila Moreno y Mon Laferte, figuran se suman Denise Rosenthal (por el álbum Todas seremos reinas), Fármacos (por Manual de una pérdida) y Natisú (Hay un fuego). En Mejor Artista Rock, compiten Pancho Rojas (por Bomba corazón), Profano (La soledad de los mundos), Simón Cox (Abriendo huella en la espesura), Tobías Alcayota (El triángulo de las bermudas) y Tsunamis (7 Mares).

En cuanto a la Canción del Año, la categoría reúne un variopinto de propuestas; además de Camila Moreno, allí están el fenómeno de Marcianeke ft. Pailita (Dímelo Ma) -que debutó en Lollapalooa esta temporada-, así como el pop de Francisca Valenzuela (Castillo de cristal), Princesa Alba (Narcisa) y Yorka ft. Gepe & Lido Pimienta (Viento).

Por cierto, el fenómeno de la Música Urbana también cuenta con su propia categoría; allí están Aerstame (por su disco Origen), y Paloma Mami (Sueños de Dalí), Cidtronyck (L.O.V: La Otra Vida), Ceaese (Tigre) y Flor de Rap (Mariposa); estos dos últimos con paso por Lollapalooza Chile esta temporada, lo que da cuenta de la plena vigencia del género.

Mira el listado completo acá

MEJOR VIDEOCLIP

· Abajo - Bronko Yotte, Ambar Luna, Masquemusica

Directora: Camila Grandi

· Con El Frío - Salares

Director: Javier Alonso

· Demente - Denise Rosenthal (Feat. Lola Indigo)

Directora: Javiera Eyzaguirre

· Fisura - Chini.png

Directora: María José Ayarza

· Pájaro - Emilia y Pablo

Directores: Colectivo Delirio

MEJOR PUBLICACIÓN MUSICAL LITERARIA

· 200 Discos de Rock Chileno. Una historia del vinilo al streaming. 1962 - 2012 - Gabriel Chacón, Felipe Godoy, Cristofer Rodríguez y César Tudela

· Música y Trabajo. Organizaciones gremiales de músicos en Chile, 1893-1940 - Eileen Karmy

· Noches de Rock & Roll. Crónicas de Rock Penquista (1981-1991) - Rodrigo Cabrillana Godoy

· Nuestras Andanzas por Chiloé. Margot Loyola Palacios - Osvaldo Cádiz Valenzuela

· Valparaíso y los albores del jazz en Chile (1920-1940) - Pablo Ignacio Cabello Kanisius

PREMIO A LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

· Neculman - Weichan

· Neculman feat. Luanko - Weichafe

· Orquesta Andina - Viaje Ancestral

· Roberto Oyarzún Susñar - Chaotroquin y Pichilafquenmapu

· Rosa Quispe Huanca - Urphilitay

MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL

· Javier Barría

· Mowat

· Pablo Stipicic

· Sebastián Aracena

· Tomás Pérez

INSTRUMENTISTA DEL AÑO

· América Paz - Bajo

· Ernesto Holman - Bajo fretless

· Paulina Zamora - Piano

· Roberto Oyarzún Susñar - Violoncello

· Sebastián Aracena - Guitarra

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA CLÁSICA O DE CONCIERTO

· Javier Muñoz Bravo - A-M-O-R

· Jeremías Iturra - Arquitectura de la transparencia

· Manuel Contreras Vázquez - Lidio

· Roberta Lazo Valenzuela - Cuchuflí barquillo

· Tamara Miller - Corteza crepitante, ruge

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA ELECTRÓNICA

· Chicarica - Arde lento

· Janeiro - Skam

· Juan Pablo Abalo/Juan Pablo Cacciuttolo - Quietud

· Lluvia Ácida - Archipiélago Coloane

· Sebastián Vergara - Umbral

MEJOR MÚSICA PARA AUDIOVISUALES

· Ángela Acuña - Bestia

· Jorge Aliaga - Isabel: La historia íntima de la escritora Isabel Allende

· Pedro Santa Cruz - Lo que queda del bosque

· Sebastián Errázuriz - Secas

· Sebastián Vergara - No nos quieren ver

MEJOR ARTISTA FUSIÓN

· Conchalí Big Band - Kinich Ahau

· Ensamble Escondido - Lejos

· Mediabanda - Maquinaria

· Quinta Combo - Música para Jazz Octeto

· Traspuesto - El Flujo de Albor

MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA

· Angelo Pierattini – Soy un aprendiz

· Dulce y Agraz - Vida mía ♡

· Manuel García - Compañera de este viaje

· Mon Laferte - SEIS

· Nando García - Pirueta

MEJOR ARTISTA METAL

· Delta - Fears

· Inzait - Before the madness

· Overtoun - This darkness feels alive

· Violent Passion Surrogate - Privatopia

· Wooden Veins – In Finitude

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA TROPICAL Y RANCHERA

· El Chibano - Salsa consciente

· La Combo Tortuga - Acá todos los monos bailan

· La Tusa - Con Sentido y Razón, Vol. 1

· Santiago All Stars - Siempre sabroso

· Vicente Cifuentes - Las grabaciones en méxico

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA URBANA

· Aerstame - Origen

· Ceaese - Tigre

· Cidtronyck - L.O.V: La Otra Vida

· Flor de Rap - Mariposa

· Paloma Mami - Sueños de Dalí

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA DE RAÍZ

· Maco - El jardín en la habitación

· Pascuala Ilabaca - Amatoria

· Rulo - Precipicio

· Villamillie - La flor del anhelo

· Serendipia - Serendipia

MEJOR NUEVO ARTISTA

· Elmalamía - DRAMA

· Gabriela Arcos - A Solas

· Karla Grunewaldt - Para existir

· Mondomamba - Mondomamba

· Soulfia - GÉNESIS

MEJOR ARTISTA ROCK

· Pancho Rojas - Bomba corazón

· Profano - La soledad de los mundos

· Simón Cox - Abriendo huella en la espesura

· Tobías Alcayota - El triángulo de las bermudas

· Tsunamis - 7 Mares

MEJOR ARTISTA POP

· Camila Moreno - Rey

· Denise Rosenthal - Todas seremos reinas

· Fármacos - Manual de una pérdida

· Mon Laferte - 1940 Carmen

· Natisú - Hay un fuego

GRABACIÓN DEL AÑO

· Belencha – Belencha | Ingenieros: Arturo Zegers (Ing. Mezcla e Ing. Grabación), Cristián Heyne (Ing. Mezcla), Francisco Straub (Ing. Grabación), Donovan Medina (Ing. Grabación), Manuel Ortúzar (Ing. Masterización).

· Para Existir - Karla Grunewaldt | Ingenieros: Loreto Bisbal (Ing. Mezcla y Grabación), Daniel Grunewaldt (Ing. Masterización).

· SEIS - Mon Laferte | Ingenieros: Chalo González (Ing. Mezcla e Ing. Masterización), Sebastián Aracena (Ing. Mezcla), Felipe Castro (Ing. Mezcla), Abelardo Rivera (Ing. Mezcla), Eduardo del Águila (Ing. Mezcla e Ing. Grabación), Pepe Navarro (Ing. Mezcla).

· Soy un Aprendiz - Angelo Pierattini| Ingenieros: Pablo Stipicic (Ing. Mezcla e Ing. Grabación), Chalo González (Ing. Masterización).

· Vida Mía ♡ - Dulce y Agraz | Ingenieros: Juan Pablo Bello (Ing. Grabación, Ing. Mezcla e Ing. Masterización), Felipe Castro (Ing. Grabación), Sebastián Aracena (Ing. Grabación), Cristian Dippel (Ing. Grabación), Pau (Ing. Grabación), Iván González (Ing. Grabación).

CANCIÓN DEL AÑO

· Castillo de Cristal - Francisca Valenzuela

· Dímelo Ma – Marcianeke feat. Pailita

· Narcisa - Princesa Alba

· Rey - Camila Moreno

· Viento – Yorka feat. Gepe & Lido Pimienta

ARTISTA DEL PÚBLICO

· Aerstame

· Angelo Pierattini

· Camila Moreno

· Ceaese

· Chicarica

· Cidtronyck

· Conchalí Big Band

· Inzait

· Delta

· Denise Rosenthal

· Dulce y Agraz

· El Chibano

· Ensamble Escondido

· Fármacos

· Flor de Rap

· Janeiro

· Javier Muñoz Bravo

· Jeremías Iturra

· Juan Pablo Abalo / Juan Pablo Cacciuttolo

· La Combo Tortuga

· La Tusa

· Lluvia Ácida

· Maco

· Manuel Contreras Vázquez

· Manuel García

· Mediabanda

· Mon Laferte

· Nando García

· Natisú

· Overtoun

· Paloma Mami

· Pancho Rojas

· Pascuala Ilabaca

· Profano

· Quinta Combo

· Roberta Lazo Valenzuela

· Rulo

· Santiago All Stars

· Sebastián Vergara

· Serendipia

· Simón Cox

· Tamara Miller

· Tobías Alcayota

· Traspuesto

· Tsunamis

· Vicente Cifuentes

· Villamillie

· Violent Passion Surrogate

· Wooden Veins