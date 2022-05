“No quiero un hotel, no quiero nada”: Liam Gallagher recuerda la trastienda del video junto a Eric Cantona

El cantante inglés Liam Gallagher recordó como se gestó la participación del exfutbolista francés Eric Cantona, en el videoclip de su canción Once, incluida en el álbum Why Me? Why Not (2019), su segundo álbum como solista.

La anécdota fue contada por Gallagher, el exvocalista de Oasis, en parte de un adelanto del documental Liam Gallagher: 48 horas en Rockfield, el que sigue su periplo hacia los estudios en Gales, junto a sus hijos Lennon y Gene, en lo que describió como “48 horas de música, recuerdos y caos”.

En el clip, ya viralizado en redes y plataformas como TikTok, Gallagher detalla cómo conoció al exdelantero símbolo del Manchester United, el equipo que rivaliza con el Manchester City, del cual es un declarado hincha.

“Lo conocí en un club en París con dos amigos que eran fanáticos del United y tomé una copa con él y él se dio la vuelta y dijo: ‘¿Eres uno de los chicos Gallagher?’ Dije: ‘Yo soy’”, señaló Liam.

Tiempo después, se gestó todo. “Y luego salió Once y lo vi en Instagram, escuchándolo diciendo que era su canción favorita, así que hice que alguien lo llamara y dije ‘¿No sería genial estar en el video?’ No me gusta hacer videos, pero le preguntamos si estaría en ellos y dijo que sí”.

Luego vino una rápida negociación. “Así que dije: ‘¿cuánto maldito dinero quieres estar en esto?’ y dijo ‘no quiero nada’. Entonces dije, ‘Bien, háganos saber qué maldito vuelo quiere’ [y él dice] ‘conseguiré mi propio vuelo’. ¿Qué hotel quieres? [y dice] ‘No quiero un hotel’”.

Y así ocurrió. “De todos modos, se sentó y bebió su maldito vino, hizo el video, se fue a la mierda y eso fue todo, hasta luego [y dijo] ‘Adiós, mi amigo inglés’”, detalla el músico. En el video, Cantona interpreta un hombre solitario, que bebe una copa de vino en una gran casa, donde además sale a los jardines con una capa y una corona que recuerda a Dave Gahan en el legendario clip de Enjoy the silence.