“Una historia sensacionalista y engañosa”: Matt Cameron y Chad Smith desmienten reportaje de Rolling Stone sobre Taylor Hawkins

Acusando que sus palabras fueron sacadas de contexto, tanto Matt Cameron como Chad Smith desmintieron las declaraciones atribuidas a ambos músicos en un reciente reportaje de Rolling Stone acerca de los difíciles últimos meses de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters fallecido en marzo pasado en Colombia, durante el tour sudamericano de la banda.

En el reportaje, ambos eran citados como fuentes para certificar la molestia de Hawkins con las extensas giras de Foo Fighters -quienes no aceptaron participar en el texto- y que sobre lo mismo, habría tenido conversaciones con el líder de la banda, Dave Grohl. “Tuvo una conversación sincera con Dave y, sí, me dijo que ‘ya no podía más’, esas fueron sus palabras. Así que supongo que llegaron a un acuerdo, pero parece que el calendario de giras se volvió aún más loco después de eso”, señalaba Cameron en el reporte.

Para Cameron, baterista de Soundgarden y Pearl Jam, lo ocurrido con Hawkins fue que “él trató de mantenerse al día. Simplemente hizo lo que fuera necesario para mantenerse al día, y al final no pudo seguir el ritmo”.

Sin embargo, en sus redes sociales el músico señaló que había aceptado participar en el reportaje de Rolling Stone porque “asumí que sería una celebración de su vida y obra”. Pero, acusó que “mis citas fueron sacadas de contexto y moldeadas en una narrativa que nunca había tenido la intención”.

Después, pidió disculpas al entorno de Hawkins. “Solo tengo el más profundo amor y respeto por Taylor, Dave y las familias de Foo Fighters -señaló-. Realmente lamento haber participado en esta entrevista y me disculpo porque mi participación pueda haber causado daño a aquellos a quienes solo tengo el más profundo respeto y admiración”.

Por su lado, Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers también fue citado en el reportaje. Este se refirió a un incidente ocurrido en diciembre de 2021, en que uno de los integrante de Foo Fighters se habría desvanecido y perdido el conocimiento durante una escala en Chicago, rumbo a un show en Abu Dhabi que finalmente fue cancelado. Este habría sido Taylor Hawkins.

“Simplemente dijo que estaba exhausto y colapsado, y que tuvieron que llenarlo de sueros y esas cosas -detalló Smith-. Estaba deshidratado y todo tipo de cosas”. Más aún, asegura que tras lo sucedido, Hawkins le dijo: “Ya no puedo hacerlo así”.

Sin embargo, el baterista también optó por negar la versión. “Rolling Stone me pidió que compartiera algunos recuerdos de nuestro tiempo juntos, que pensé que sería un tributo amoroso que se merecía. En cambio, la historia que escribieron fue sensacionalista y engañosa, y si lo hubiera sabido, nunca habría aceptado participar”.

Mira las declaraciones de ambos acá