Crítico, efímero y misterioso: el arte de Banksy que llega a Chile

Arte crítico, sí, pero también efímero. Esos son los dos conceptos que marcan la trayectoria del trabajo artístico de Banksy. Lejos del discurso de inmortalidad que buscan los artistas, en 2018 no dudó en colocar un mecanismo dentro de un cuadro suyo -que replicaba su stencil La niña y el globo- para que apenas se vendiera en una subasta en la casa Sotheby’s, de Londres, se autodestruyese dejándolo convertido en añicos.

De hecho, una vez que se adjudicó por la friolera suma de US$ 1,4 millones (unos 1.100 millones de pesos chilenos), comenzó a sonar un pitido inquietante, como el de una bomba. Y de hecho, lo fue: el cuadro se empezó a destruir ante la mirada atónita de los presentes en la subasta (la cara del martillero es para un meme).

Alguien dentro del salón activó el mecanismo mediante control remoto, como si estuviese enciendo la TV para ver un macabro reallity show. Los espectadores no daban crédito a lo que veían, y la única solución que se les ocurrió a los encargados de Sotheby’s fue pedirle a un par de auxiliares que retiraran el cuadro, como si llevárselo impidiera que se siguiera saliendo del marco.

Tal fue el nivel de producción, que posteriormente en YouTube se colgó un video donde en intensos 3 minutos -sin narrador en off- se contó cómo se llevó a cabo el plan y queda claro que la idea original era que la imagen se disgregara en tiras, ya que al marco se la instaló navajas para cortar la tela. “En los ensayos siempre funcionó”, se comenta de forma irónica.

La niña y el globo es parte de las obras fundamentales de Banksy. A partir de este miércoles 25 de mayo una muestra en Chile pondrá al público nacional en contacto con su obra. The art of Banksy Without limits se presentará en nuestro país hasta el 31 de julio, en el Centro Cultural GAM.

Como detalló Culto, la exposición reunirá cerca de 160 obras del artista como originales certificados, grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video. El curador de la muestra, el mexicano Guillermo Quintana, señaló a Culto: “Esta es una exposición tributo a Banksy. Sin embargo, desde hace algunos años atrás, hemos tenido la fortuna de que el Pest Control, una de las empresas de Banksy, se pusiera en contacto con nosotros y certifica toda la información que ponemos dentro de la exhibición”.

De murallas y besos

Pero así como usa la ironía para reírse de la industria del arte, Banky también ha desplegado una actividad más crítica en su trabajo. Por ejemplo, en 2019 presentó Pesebre amurallado en Cisjordania. Las figuras de María, Jesús y José estaban instaladas delante de unas piezas de hormigón que simulaban el muro de Israel con un impacto de bala que reemplazaba la estrella del nacimiento.

La obra fue instalada en el Walled-Off Hotel de Belén, de 10 habitaciones y 7 de ellas fueron diseñadas por Banksy y que se ubica justo frente al muro israelí en Cisjordania, por lo que lo definen como “el hotel con la peor vista del mundo”, en otra muestra de humor negro del creador.

Lo suyo es dejar graffittis en la calle, que se han hecho virales haciendo que su nombre tenga un alcance global. Así por ejemplo, los policías hombres besándose o un chimpancé triste con un cartel que dice: “Ríete ahora, pero un día estaremos a cargo”.

Kissing coopers, de Bansky.

Otra de sus reconocidas obras es Devolved Parliament, donde reproduce al señero parlamento británico pero con monos en vez de parlamentarios. El cuadro fue otra de las obras millonarias del creador, ya que en 2019, y nuevamente en la casa de subastas Sotheby’s, el fresco se vendió por US$ 12 millones (unos 10 mil millones de pesos chilenos).

Devolved Parliament, de Baknsy.

¿Y quién es Banksy? Como internet da para todo, hay múltiples tesis que circulado. La más aceptada es que se trata de un graffitero oriundo de Bristol, Inglaterra y que sería hijo de un técnico en fotocopiadoras. Otros aseguran que es Robert Del Naja “3D”, el cantante del grupo trip hop Massive Attack, quien por cierto también es graffitero. También se dice que se trata de Mr. Brainwash, el artista francés Thierry Guetta, quien apareció en el documental Exit through the gift shop, que dirigió Banksy y que fue nominada al Oscar 2011 como mejor documental.

También se rumorea que se trata del artista Robin Banks. Otros, como lo muestra el documental de HBO Banksy does New York, aseguran que en realidad Banksy es un colectivo de 7 individuos liderados por una mujer rubia que aparece fugazmente en Exit through the gift shop. ¿Quién sabe? Por ahora, sigue siendo un misterio.