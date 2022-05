Stranger Things: un regreso postergado (y en formato extragrande)

“Los primeros cuatro episodios de Stranger things duran 75 minutos o más y el final durará más de dos horas. ¿Cómo nos sentimos acerca de esto?”, escribió una periodista estadounidense de entretención este viernes en Twitter, abriendo el debate sobre el retorno en formato extra grande de la serie de fantasía más popular de Netflix.

Después otro colega también reaccionó a la noticia: “Más (extensión) rara vez es igual a mejor en Hollywood. Crucemos los dedos”.

Tras firmar un receso casi interminable (prácticamente tres años, o 1.058 días, como indica el calendario), la ficción vuelve este viernes 27 de mayo apelando a ampliar su capacidad de espectáculo, su galería de personajes y su extensión por capítulo, que para muchos lucirá intimidante.

Foto: Netflix

La programación del servicio establece que la próxima semana se lanzarán siete episodios y luego, el 1 de julio, arribarán los dos finales de la temporada (otro dato: el último dura dos horas y media), completando una tanda de capítulos cinco horas más larga que la estrenada en 2019. Todo, en medio de un año en que las plataformas parecen haberse puesto de acuerdo para tirar la casa por la ventana (la precuela de Game of thrones, la serie de Amazon de El señor de los anillos, la de Obi-Wan Kenobi en Disney+, etc).

“Nosotros la llamamos nuestra temporada de Game of thrones, porque tenemos muchas locaciones distintas”, dice Matt Duffer, el cerebro de la producción junto a su hermano Ross.

En efecto la historia ya no sólo transcurre en Hawkins, el pueblito donde suceden las “cosas extrañas” del título, sino que se expande a California y a Rusia. En la Costa del Pacífico sigue a Eleven (Millie Bobby Brown) y a Joyce (Winona Ryder) con sus dos hijos, mientras que detrás de la cortina de hierro encuentra a Hopper (David Harbour), quien –y esto no es un spoiler, porque la propia compañía lo ha ventilado– finalmente no murió tras sacrificarse en el desenlace del ciclo anterior.

“Siempre estamos probando elementos distintos en cada temporada para asegurarnos de que la serie evoluciona. Y eso se da en forma natural de muchas maneras, ya que los chicos han ido creciendo. Es gracioso, pero casi ni los puedo llamar ‘chicos’, son prácticamente jóvenes ahora. Y pensamos que este era un buen año para ponerlos en una película de terror”, añade Matt en una entrevista genérica cedida por Netflix.

“Esta temporada tiene terror más psicológico, a diferencia de una película con monstruos solamente”, complementa Ross.

Nuevas amenazas

Ahora Eleven, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y compañía deben enfrentar la amenaza de un monstruo humanoide que es su propia versión de Freddy Krueger o Pinhead, honrando una vez más la inspiración ochentera de la historia.

“Desde la temporada 1, hemos querido incluir a un villano que, de hecho, pudiera hablar con nuestros personajes; que pudiera verbalizar sus motivaciones y pensamientos, y que también pudiera meterse en la mente de los personajes”, señala Ross.

Foto: Courtesy of Netflix © 2022

Otro cambio respecto a todo lo que se ha visto hasta el momento: ahora, adelantan, hay muchas más escenas en el Upside Down, el lugar del que provienen las amenazas que mortifican a Hawkins. “Resultó divertido ir de un lado para el otro entre estas dimensiones. Cuando revisamos nuestra propuesta original de Stranger things, los chicos iban y venían desde esta dimensión a través de múltiples portales. Pero nunca tuvimos el tiempo de hacerlo en la temporada 1”, explica Ross.

Su hermano revela otra infidencia directamente desde la sala de escritores: “Como broma, entre los guionistas, la llamamos Stranger things: Revelaciones, porque descubres tanto de lo que sucedió en el pasado, las razones de por qué sucedió y por qué estamos acá ahora”.

Como se anunció en febrero, tras los nueve capítulos que llegarán de aquí a julio sólo restará el quinto y último ciclo de la ficción de Netflix, liberando de sus obligaciones contractuales a sus cada vez más crecidos protagonistas y enlutando a su legión de fanáticos.

“Hubo mucha diversión en la temporada 3, pero ahora es algo más serio en términos de que empezamos a descifrar esta historia mitológica. Y, a medida que obtenemos respuestas, vemos que nos dirigimos hacia un destino muy claro, y al final de Stranger things. Lo que es algo triste pero emocionante para nosotros y para todos los que se involucraron con la serie”, concluye Ross.