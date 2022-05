“Probaron que el punk rock no estaba destinado las masas”: Billie Joe Armstrong revela la influencia de Sex Pistols en su carrera

El líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, se ha explayado sobre la influencia de los íconos del punk, Sex Pistols, a propósito de la miniserie biográfica Pistol, dirigida por Danny Boyle (Trainspotting), a estrenarse el próximo 31 de mayo en Disney +.

En charla con Rolling Stone, Armstrong señaló que uno de los primeros discos de punk que escuchó, a los 16 años, fue el fundamental Never Mind the Bollocks, gracias a una amiga que se lo prestó. “Lo primero que me vino a la mente cuando escuché Holidays in the Sun es cómo esas guitarras sonaban tan gigantescas y reales; y al escuchar la voz de Lydon, cómo él era una especie de anti -cantante. Para mí, tuvo un gran impacto. Todo al respecto, desde las letras hasta los sonidos de guitarra y las canciones, pensé que era simplemente perfecto”.

Sex Pistols en 1977

A continuación, el músico asegura que “la música de los Sex Pistols no era rápida, pero era más impactante con el mensaje que transmitía. Lees esas malditas letras, hombre, y hasta el día de hoy siguen siendo geniales . Y todavía importa”.

“Una cosa que aprendí de los Sex Pistols es que nunca dejes que un gerente dicte tu futuro. Pero algunas cosas están hechas para no durar -asegura-. Los Sex Pistols mataron al punk antes de que tuviera la oportunidad de volverse mainstream en aquel entonces. Lo que habían probado es que el punk rock no estaba destinado a las masas”.

Al cierre, Armstrong aseguró que parte del legado de Sex Pistols, es que es la clase de banda que todavía puede inspirar a los adolescentes a unirse y crear una banda de rock. “Si tomas la guitarra para tocar música punk rock, no es por la fama. Haces esto porque es algo que te importa y es algo clandestino, y esa fue mi primera experiencia de estar en una banda de punk con Green Day”.