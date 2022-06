“No quería que nadie más interpretara a Qui-Gon Jinn”: Liam Neeson y su sorpresivo regreso a Star Wars

Era uno de los momentos más esperados de la serie de Obi-Wan Kenobi, de Disney +. Tras años de rumores, el actor Liam Neeson reapareció la saga de Star Wars con su personaje Qui-Gon Jinn, el viejo maestro de Obi-Wan, en un breve pero emotivo instante que sirvió de cierre para la historia.

Liam Neeson había interpretado al maestro jedi en La Amenaza Fantasma (1999), la primera de las precuelas de la saga. Aquel fue debut y despedida, pues tras conseguir la libertad del niño Anakin Skywalker, el maestro Qui-Gon Jinn muere en un épico duelo de sables láser con el sith Darth Maul. Ello explica por qué es Obi-Wan, quien finalmente debe hacerse cargo de entrenar al muchacho que debía traer equilibrio a la fuerza.

Desde entonces no había claridad respecto a la posibilidad de un regreso en el live action (aunque había prestado su voz al mismo personaje en la serie animada Star Wars: The Clone Wars). Sin embargo, desde los primeros capítulos de la serie protagonizada por Ewan McGregor se planteó la posibilidad de un reencuentro.

El mismo actor explicó las razones para volver a vestir el traje del jedi en charla con el medio The Hollywood Reporter. “Ciertamente no quería que nadie más interpretara a Qui-Gon Jinn, y quería mostrar mi respeto por George [Lucas] y ese mundo mítico que él creó”, aseguró. “Además, Ewan [McGregor] es un amigo y me encantó trabajar con él durante La Amenaza Fantasma hace 25 años”.

Liam Neeson volvió a interpretar a Qui-Gon Jinn, en un breve cameo en la serie de Obi-Wan Kenobi

En los últimos años, Neeson había defendido su trabajo en la película ante las críticas. “Me gusta [La Amenaza Fantasma]. Estoy orgulloso de eso y orgulloso de haber sido parte de eso. Tengo que ser un Jedi. Pude jugar con esos maravillosos sables de luz y esas cosas”, dijo a Radio Andy de SiriusXM en 2020.

La posibilidad de un reencuentro estaba sembrada desde La venganza de los Sith (2005), cuando Yoda le dice a Obi-Wan Kenobi que durante su exilio, tras la persecusión a los jedi, le iba a enseñar a conectarse con su antiguo maestro quien había logrado trascender y convertirse en un fantasma de la fuerza, tal como lo será mismo Obi-Wan a futuro.