“Amy Winehouse era increíblemente sensata y lúcida”: Mark Ronson recuerda sus días de trabajo en Back to Black

El productor musical Mark Ronson, uno de los nombres destacados en la industria discográfica gracias a sus trabajos para artistas como Lily Allen, Bruno Mars, Kaiser Chiefs, entre otros, recordó sus días en el estudio junto a Amy Winehouse durante la grabación de su célebre álbum Back to Black (2006).

En charla con NME, Ronson señaló que en rigor, el tiempo que compartió con Winehouse fue breve. “Las seis canciones que hicimos juntos en Back to Black, las hicimos en cinco o siete días. Siempre pienso, ‘Maldita sea, desearía que tomara más tiempo’, porque tendría más recuerdos”, explicó. “No es que no pasáramos mucho tiempo saliendo después de eso, pero fue muy rápido”.

Mark Ronson (izquerda) fue el productor musical en seis de las canciones del celebrado álbum Back to Black, de Amy Winehouse

Asimismo, recordó el momento en que la conoció y acordó trabajar con ella. “Creo que ella había estado trabajando en el disco por un tiempo porque habían pasado tres o cuatro años desde Frank. Aunque no era un gran productor en ese momento, estaba feliz de tener un concierto, recuerdo que la gente decía: ‘Oh, estás trabajando con Amy Winehouse, buena suerte con eso. Escuché que ha estado trabajando en ese álbum desde siempre’”.

Fue entonces que pudo conocer a la artista. Y el impacto fue inmediato. “acabo de conocer a esta persona que era tan increíblemente sensata y lúcida. Yo estaba como ‘no sé de quién están hablando, pero acabo de conocer a esta chica increíblemente inteligente que acaba de entrar y me dijo cómo quiere que suene su disco’. Y me está tocando cinco demos con las guitarras, me dejó alucinado. Así que estaba muy emocionada, y realmente me gustó [que] instantáneamente nos llevamos bien”.

Como anécdota, detalló que Amy escribió la letra de la canción Back to Black en el estudio e inicialmente, él le sugirió hacer un cambio. “Recuerdo una cosa que dije por la que me siento realmente estúpido”, señaló el productor. “Ella escribió: ‘Solo nos despedimos con palabras, yo morí mil veces‘. Y yo estaba como, ‘bueno, eso no rima’. Porque en mi pequeña experiencia de novato en ese momento, estaba como, ‘las palabras riman en el estribillo, tienen que hacerlo, o no será un éxito’. Y ella simplemente me miró como diciendo, ‘Esto es lo que escribí, no voy a cambiar esto’”.

En rigor, Ronson estuvo a cargo de la producción de seis de los once temas del disco: Rehab, You Know I’m No Good, Back to Black, Love Is a Losing Game, Wake Up Alone y He Can Only Hold Her.

Además de Winehouse, en la misma entrevista Ronson recordó a Taylor Hawkins, el fallecido baterista de Foo Fighters, con quien tuvo la oportunidad de trabajar. También participará en el homenaje que se le rendirá en Wembley, en septiembre. “Era un baterista muy versátil para observar, no era solo como Gonzo rock. Tenía sentimientos increíbles, como conmovedores”.