Te perdí: Soulfía, Flor de Rap y Masquemúsica reviven un clásico de la música chilena

Fue en 1966, entre el remezón que produjo el álbum Revolver de los Beatles, la copa del mundo de Inglaterra y la revolución en libertad de Frei Montalva, que José Alfredo Fuentes lanzó Te perdí, acaso la canción más emblemática de su carrera, que además lo mostró en una faceta de cantautor que en ese entonces pocos conocían.

A 56 años de su publicación, el tema tiene una nueva versión, en las voces de Flor de Rap, Soulfia y Masquemusica, quienes le dieron una mirada más actual en clave neo soul, junto al reconocido productor musical Pablo Stipicic (ganador del Pulsar en tres oportunidades). Se trata de un lanzamiento que viene a cerrar el ciclo de homenajes que recibió José Alfredo Fuentes como Figura Fundamental de la Música Chilena 2021, por parte de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

El homenajeado no puede esconder su emoción ante el particular tributo. “Te Perdí la compuse a los 18 años y nunca se me ocurrió pensar que iba a tener tanto éxito y difusión -dice José Alfredo Fuentes-. Hoy al escucharla en tantas y diferentes versiones, entre ellas la música urbana o soul, constato que aún sin yo tenerle tanta fe, de verdad esta humilde canción ha trascendido enormemente”.

“Escuché la versión de Te Perdí, en las voces de Soulfia, Flor de Rap y Masquemusica. No solo la disfruté, sino que me emocionaron profundamente. Quiero dar las gracias a todos y todas las figuras jóvenes que me han honrado grabando mis canciones. Estaré eternamente agradecido”, cerro el histórico “Pollo”.

Para las artistas la ocasión de tributar a un histórico de la música chilena fue toda una experiencia. “Fue muy especial haber sido una de las artistas que participaría en este homenaje -dice Soulfía- La canción es un clásico y más aun me da felicidad que la hayamos interpretado solo mujeres, que personalmente admiro mucho. Es muy bueno que estén haciendo estos reconocimientos e incluyendo a las mujeres de la industria chilena. El legado de la música chilena es inspirador y quiero hacer mi propio legado también. Los sonidos más urbanos representando canciones antiguas y las voces de mujeres poderosas haciendo esta colaboración es sin duda un placer haber sido parte.”

Por su lado Macarena Campos, Masquemusica, destacó este tributo desde el costado más personal. “Participar significó algo muy especial, porque tuve la suerte de trabajar mucho tiempo con el Pollo y para mí es el primer ídolo de masas. Particularmente me sé todas sus canciones, por lo que recibir esta invitación fue muy bacán y ni hablar de poder versionar su canción más famosa, la más escuchada y querida”.

“Es una versión cantada por tres voces femeninas bien power -agrega la cantante-. Tiene una onda vintage, que reúne un poquito del Motown y el hip-hop, pero lo importante es que mantiene la esencia de la canción, que al final habla de perder un amor y darse cuenta tarde. Y Pablo Stipicic, que fue el productor, logró algo increíble con la mezcla de las tres interpretaciones”.

A su vez, el músico y primer vicepresidente de SCD, Raúl Aliaga, también valoró la nueva versión, resaltando que “no es nada fácil hacer un cover de un tema tan conocido y querido como Te perdí, pero estas tres tremendas artistas lograron crear su propia lectura y mostrárselo de una forma distinta a las nuevas generaciones. Estamos muy satisfechos, porque llevar el legado de los homenajeados a públicos que quizás no están tan familiarizados con ellos, es también uno de los propósitos del Premio Figura Fundamental, y esta versión con Flor de Rap, Soulfia y Masquemusica, estamos seguros de que lo puede lograr”.

La nueva versión de Te perdí, ya disponible en plataformas digitales, se suma a las versiones de homenaje que se hicieron para temas como El amor no tiene olvido (Vicente Cifuentes), Con mi bombo y mi chinchín (Combo con Clase feat. Nelly Sanders y Wildo), Mi castigo (Carolina Soto) y Era solo un chiquillo (Pedropiedra). También cuenta con un videoclip dirigido por Felipe Prado, el que ya se puede mirar en YouTube.

En cuanto a los homenajes, el hito final será en septiembre próximo, cuando se estrene un documental que recorrerá en profundidad la vida y obra del artista.

Mira el video de Te perdí a continuación