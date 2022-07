Persuasión: la novela de Jane Austen detrás del éxito de Netflix (que encantó a José Donoso)

José Donoso la admiraba. De hecho, a inicios de la década de 1950, una vez que debió realizar su tesis en la Universidad de Princeton para guardarse de Filología inglesa, eligió como temática a Jane Austen. Concretamente, el futuro autor de El obsceno pájaro de la noche hizo un estudio sobre sus novelas a través de las actitudes de sus heroínas. Esta fue publicada por primera vez en 2021 a través de la Editorial de la Universidad de Talca.

Nacida en Steventon, Inglaterra, en 1775, Jane Austen fue una de las autoras relevantes del lindero de los siglos XVIII y XIX. Sus libros se ambientaron en dichos años, el período georgiano y la Regencia, y sus novelas están protagonizadas por mujeres, quienes alternan entre el romance, el drama y una dosis de humor. De ahí a que haya publicado títulos que hasta hoy, encuentran un público amplio y mayoritariamente femenino.

Jane Austen.

Con publicaciones en sus últimos 6 años de vida, Austen pasó a la posterioridad con títulos como Sensatez y sentimientos (1811), Orgullo y prejuicio (1813), o Emma (1815). Si bien, nunca obtuvo mayor reconocimiento por su obra, para el momento de su muerte, en 1817, el mismísimo Walter Scott le había dedicado palabras elogiosas a Emma.

Un año después de su muerte, se publicó Persuasión. Hoy, el libro es la base para la película original de Netflix del mismo nombre, dirigida por Carrie Cracknell y con Dakota Johnson en el rol estelar. La novela relata la historia de la joven Anne Elliot (interpretada por Johnson), quien vive añorando reparar lo que considera un error: haber cedido a las presiones sociales y no haberse casado con el capitán Wentworth (encarnado por el actor Cosmo Jarvis), a quien amaba, solo porque este no tenía mayor fortuna. Para José Donoso, eso marcaba un contrapunto con las otras novelas de Austen. “No hay un crecimiento dramático o teórico de la heroína. De hecho, no necesita hacerlo porque ya ha reconocido su equivocación: erró y aprendió”.

El capitán Fredrick Wentworth, interpetado por Cosmo Jarvis.

A diferencia del filme, donde Anne le habla directamente al espectador con un sentido algo irónico y observando las cosas con distancia, el libro tiene un cariz mucho más sombrío. “El tono es apagado, su humor e ironía apenas perceptibles, en una organización centrípeta en torno a la heroína. Después del incansable goce de Emma, estamos en un mundo completamente diferente. Si las otras novelas muestran el amor en función del emparejamiento, bajo una actitud de coqueteo o de orgullo, esta historia se vuelca sobre un amor puro y simple...la trama central es el corazón de Anne Elliot, que se escucha latir y latir en todo el transcurso de Persuasión”.

En el libro, Elliot es una mujer sencilla, a diferencia del personaje algo más extrovertido que encarna Johnson. De hecho, el reencuentro con Wentworth ocurre cuando Anne se encuentra en una situación jocosa junto a sus sobrinos, cosa que no ocurre en la novela. “Anne siempre ha sido una mujer humilde y tímida”, anotó José Donoso en su tesis. Sin embargo, su mayor triunfo es superarse a sí misma y con humildad, supera la actitud de superioridad que su familia le había impuesto para rechazar a su amado años atrás.

“Anne Elliot es amable y humilde, no se engaña y reconoce que ha actuado mal. En el acto de heroísmo que significó tomar la iniciativa con Wentworth se humilla aún más, al hacer lo que es social y razonablemente incorrecto, al reconocer el poder total del amor”; explica el autor de Coronación.

“A Jane Austen no le habría gustado”

Pese a su éxito de visionado, que la tienen como el filme de la Gran N más visto en nuestro país por estos días, las críticas a la película como adaptación literaria han sido poco entusiastas. En Hipertextual, se anotó: “Persuasión es una sombra de lo que pudo ser. Una versión acartonada, aburrida y soporífera de una obra que se distingue junto por lo contrario. Un desperdicio sin sentido de un drama con cientos de aristas y en específico, un sentido de la identidad portentoso. Al contrario, la película de Netflix es un trasfondo blando. Una obra olvidable que, al final, será solo un recuerdo fugaz en la memoria del enorme catálogo de la plataforma”.

En Vouge señalaron: “Si la película es un lago, el libro es un mar completo en el interior de un personaje subestimado, pero profundamente complejo. Tal vez a Jane Austen no le gustaría el resultado final si lo viera en Netflix, pero sin duda le gustaría ser escuchada”.

Clarisse Loughrey, de The Independent, indicó: “En ningún momento tienes la sensación de que alguien haya leído Persuasión. Para aquellos con la más mínima afinidad por el trabajo de Austen, es un poco mortificador ver a una de sus protagonistas más bellamente moldeadas, un recipiente afligido acosado por los fantasmas del amor perdido, despojada de su poesía y reducida a un texto de Instagram sobre las dificultades que viven los millennials al ligar”. Además, indicó que Dakota Johnson fue “una muy mala elección” para el rol estelar.

Por ello, no pocos recordaron otras adaptaciones al cine de las novelas de Jane Austen, como Sensatez y sentimientos, de 1995, y que contó con un elenco de lujo: Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant y Alan Rickman; Orgullo y prejuicio, de 2005, con Keira Knightley, Matthew Macfadyen y Tom Hollander; o la misma Emma, de 2020, con Anya Taylor-Joy, Angus Imrie y Letty Thomas.