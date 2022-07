Pedro Pascal vuelve a HBO: protagonizará miniserie junto a David Harbour

Debutó en 2014 en Game of thrones y volverá a la misma señal en 2023 con la adaptación en formato serie del videojuego The last of us. Tras esos dos proyectos de gran alcance, Pedro Pascal se alista para sellar su tercera experiencia con HBO.

Según confirma Variety, el actor chileno protagonizará My dentist’s murder trial, una miniserie que la estación desarrolla inspirada en un cruento caso real.

El proyecto se inspirará en My dentist’s murder trial: Adultery, false identities, and a lethal sedation (El juicio por asesinato de mi dentista: adulterio, identidades falsas y una sedación letal), un impactante artículo publicado por James Lasdun en 2017 en la revista New Yorker, que abordó cómo el Dr. Gilberto Núñez fue imputado por la muerte de su amigo, Thomas Kolman.

Su dupla al frente de la historia será David Harbour, el intérprete estadounidense conocido como Jim Hopper en Stranger things y Red Guardian en Black Widow.

La miniserie se encuentra siendo escrita por Steve Conrad, quien además dirigirá el piloto de la ficción. Pascal y Harbour también se desempeñarán como productores ejecutivos.

Debido a que sus filmaciones aún no han comenzado, su estreno en HBO y HBO Max no se espera para antes del próximo año.

Actualmente, el intérprete de The Mandalorian está en España, preparándose para iniciar el rodaje del western Extraña forma de vida, cortometraje que lo pondrá por primera vez bajo las órdenes de Pedro Almodóvar y a compartir pantalla con Ethan Hawke.