Physical: Olivia Newton-John y su canción gimnástica (y prohibida)

Fue un hitazo en 1981. Pero que le cayó de rebote. Originalmente, Physical no iba a ser para ella. La dupla de compositores Steve Kipner y Terry Shaddick la había compuesto pensando en Tina Turner. Pero a ella no le agradó. Por eso, y sin ganas de rendirse, pasaron a la ofensiva, y contactaron a Olivia Newton-John

“Tina pensó que la letra era muy sexual para ella y sugirió a Roger Davies, su manager y amigo mío, que me la ofrecieran. Escuché la maqueta y dije: ‘Es muy buena’. Acepté hacerla y me metí en un estudio de Los Ángeles con mi productor John Farrar. Me encantó lo que hicimos, pero luego tuve un ataque de pánico. Era una canción cruda y atrevida. ¿Tal vez era demasiado picante?”, recordó la australiana en sus memorias.

Es que más allá de la rutina de cardio que muestra el video, la canción era un convite directo y sin aspavientos: “Te llevé a un restaurante íntimo / Luego a ver una película sugerente / No hay nada más que hablar / A no ser que sea en horizontal / Pasemos a lo físico”.

Por eso, más allá del aeróbico video, digno de cualquier rutina de gimnasio un día en la tarde post trabajo, la canción se convirtió en un hit. Fue número 1 en los EE. UU. durante 10 semanas increíbles, superando a Hound Dog , de Elvis Presley, que poesía el récord hasta entonces.

Pero el éxito no convenció a los sectores más tradicionales de la sociedad. Algunas estaciones de radio en comunidades conservadoras de los Estados Unidos (incluida Salt Lake City, Utah, en el “Cinturón de la Biblia”) se negaron a reproducirla debido a su contenido sexual. Esto hizo reflexionar a la siempre moderada Olivia, e incluso le pidió a su manager, Roger Davies, que la retiraran del mercado. Pero su respuesta la desconcertó.

“Sabía que la canción era divertida, pero no me centré en cómo se la iba a tomar la gente hasta que me la prohibieron. Entonces llamé a Davies y le dije: ‘Tenemos que retirarla de la radio. Creo que he ido demasiado lejos’. Él contestó: ‘Es demasiado tarde, cariño. Está subiendo en las listas de éxitos”, contó ella misma en septiembre de 2021 en ABC Radio.

Como señala el sitio Songfacts, en la grabación de Physical tocó Steve Lukather, el virtuoso guitarrista de Toto. Cuando oyó el tema, le comentó al productor John Farrar que era hilarantemente lascivo, y que no se convertiría en un éxito. Farrar lo escuchó silencioso y le retrucó: “Ese va a ser el más grande”. Acertó. al año siguiente, Lukather sumó otro mal pronóstico, ya que aseguró que la canción África, de su grupo, no tendría éxito.



Además, Physical ganó el Grammy al video del año.