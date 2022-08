Además de HBO y HBO Max: House of the Dragon anuncia estreno en TNT y Warner Channel

Tras años de preparación, este domingo 21 de agosto finalmente llega la serie House of the dragon (La casa del dragón), el primer spin-off de Game of thrones.

Su estreno en Chile está programado para las 21:00 en HBO y HBO Max, la plataforma de streaming perteneciente a Warner Bros. Discovery. Conservando sin cambios esas coordenadas, el mismo conglomerado anunció que el lanzamiento se ampliará a los canales del cable de los que es dueño: TNT, Space, Warner Channel, TNT Series y Cinemax.

Los tres primeros emitirán el episodio uno el viernes 26 agosto; en tanto, los dos últimos lo darán al día siguiente. Este es el detalle:

Viernes 26 de agosto

TNT - 22:00 horas.

SPACE - 23:00 horas.

Warner Channel - medianoche.

Sábado 27 de agosto

TNT Series - 22:00 horas.

Cinemax - 23:00 horas.

Foto: HBO Max via AP

Enfocada en la casa Targaryen, la historia de House of the dragon sigue el reinado de Viserys Targaryen (Paddy Considine) y la lucha que se forma entre dos bandos por la sucesión al Trono de Hierro.

La producción es cocreada por George R. R. Martin y Ryan Condal, y cuenta con Miguel Sapochnik y Condal como showsunners.