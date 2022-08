Princesa Alba se corona como popstar ante un repleto Teatro Caupolicán

Este sábado 20 de agosto, Princesa Alba se graduó de popstar. La cantante y compositora chilena, tras haber aparecido en 2017 como parte del fenómeno del trap nacional, mostró sobre el escenario del Teatro Caupolicán su coronación como artista, que propone ante todo pop, en fusión con sonidos urbanos, electrónicos, cariocas y funky, entre muchos otros.

Ante un repleto recinto, Princesa Alba, quien celebró sus cinco años de trayectoria, dio el puntapié inicial con canciones como K-POP Star, Acelero, Mi Culpa, Hacerte Mal y Fiesta Pa’ Los Dos.

Una revisión completa de una carrera multifacética, que continuó con varios temas de su disco debut y otros sencillos, para llegar al primer invitado de la noche: Young Cister. Con el exitoso cantante urbano interpretaron Igual que Ayer, de R.K.M y Ken-y, desatando la euforia de la fanaticada, para seguir con Narcisa.

Avanzado el concierto, mostró un medley con composiciones de su primera etapa musical 2017-2018: Boy Tú No Haces Bien, Digital Angel, Agua, Diamantes y el tema que la lanzó a la fama, Mi Only One. La jornada, que duró casi dos horas, también tuvo sobre el escenario a invitadas como Soulfia y Masquemusica en Te Amo y Te Odio, Cami en miss u bb y Oye Amiga con Karen Bejarano y Karla Melo.

El final del show llegó con el hit Convéncete, y el tema que da nombre al disco debut de Princesa Alba, besitos, cuídate. La cita tuvo un espectáculo con 29 canciones, lleno de baile, y con una banda conformada por Daniela Riquelme en batería, Stephanie Donicke en guitarra y Roberto López en bajo y sintetizadores.