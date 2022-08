Bring me to Life de Evanescence vuelve a ser número uno 19 años después... y nadie sabe por qué

Todo se mira con espejo retrovisor. Estamos en la era de los revivals en áreas como el cine, la música y la televisión.

Los ejemplos son variados el último tiempo: ya pasó con Master of Puppets, de Metallica; Running Up That Hill, de Kate Bush; y Dreams, de Fleetwood Mac, todas canciones que reunieron millones de reproducciones y escalaron listados décadas después de su lanzamiento. Resucitaron desde tiempos pretéritos gracias a su aparición en series -básicamente Stranger Things- o su protagonismo en plataformas como Tik Tok.

O sea, a popularidad de estos temas tienen sus razones detrás, pero este no es el caso de Bring Me to Life, de Evanescence.

El sencillo debut de la banda liderada por Amy Lee llegó a ser la más vendida/descargada en iTunes esta semana, superando a Super Freaky Girl de Nicki Minaj, que actualmente ocupa el primer puesto en el top Hot 100 de Billboard. La agrupación celebró la noticia y le agradeció a sus fans por hacerlo posible: “¡19 años y contando! ¡Gracias por el amor!”.

Pero el tema no ha sido incluido en ninguna producción televisiva ni es una tendencia en alguna red social. Entonces, ¿por qué ha recuperado popularidad después de casi dos décadas, casi de la nada?

No hay una respuesta concreta, por lo que solo quedan hipótesis, siendo su actual gira junto a Korn la más posible. Los insignes de nu metal también se han favorecido por la viralidad de las redes sociales y en abril pasado anunciaron que ambas bandas serían headliners de un tour de verano. Además, el periplo ha contado con excelentes críticas por parte de la prensa especializada.

“Cada vez que Amy va a uno de nuestros shows, me encanta verla al lado de la tarima disfrutando del set completo”, comentó Jonathan Davis en ese entonces. “Me interesé mucho en la música de Korn cuando estaba en secundaria y fue una inspiración cuando fundé mi propia banda”, añadió Lee, señalando que la última vez que ambos grupos salieron de gira fue en 2007.

Más curioso aún es que hace un par de meses, Brian ‘Head’ Welch elogió la voz de la cantante y recordó que fue precisamente esta canción la que lo acompañó durante sus problemas de adicción. “Le dije que cuando estaba muy mal con las drogas, ponía Bring Me to Life a todo volumen porque me llegaba su mensaje… Eso era lo que necesitaba, necesitaba un nuevo comienzo”, dijo.

Korn y Evanescence continuarán con su gira por Estados Unidos por lo que queda de agosto y hasta mediados de septiembre. En los conciertos que han dado hasta el momento, Davis ha invitado a Lee a cantar Freak on a Leash en medio de su set.