Dua Lipa, Coldplay, Daddy Yankee, Bad Bunny: guía total de la temporada de conciertos más intensa de los últimos años

Septiembre

Billy Idol

En su debut en Chile, el célebre músico británico abrirá la intensa agenda de conciertos este jueves 1 de septiembre, desde las 21.00 horas, en el Teatro Caupolicán (San Diego 850). Las entradas están a la venta vía Puntoticket, y hasta ahora quedan ubicaciones solo en Palco C, Platea Alta, y el sitio para silla de ruedas. Se requiere Pase de movilidad y uso de mascarilla durante todo el espectáculo.

Marc Anthony

El destacado interprete vuelve al país en el marco de su gira Viviendo Tour, en que repasa lo mejor de su carrera junto a temas de su más reciente álbum, Pa’lla voy. En esta ocasión agendó dos presentaciones, el 1 y 2 de septiembre en el Movistar Arena (Tupper 1941). Respecto a las entradas (a la venta vía Puntoticket), para el primer show solo quedan ubicaciones preferenciales Diamante (207.000 pesos sin incluir el cargo por servicio) y Platinum (138.000), mientras que para el segundo, solo quedan a la venta ubicaciones Diamante.

Justin Bieber

El astro juvenil abrirá la seguidilla de shows en el Estadio Nacional el próximo miércoles 7 de septiembre, en el marco de su gira Justice World Tour. Se informa que el concierto comenzará a las 21.00 horas y todavía hay entradas disponibles en ubicaciones de cancha general y cancha VIP, vía Puntoticket. Para el ingreso se requiere cargar el Pase de movilidad en el sitio web de la ticketera.

Ed Maverick

El joven cantautor mexicano de 20 años, debuta en el país como uno de los fenómenos de la era viral. En su show agendado este jueves 1 de septiembre en el Teatro Coliseo (Nataniel Cox 59), se espera que interprete los temas de su primer álbum, Eduardo (2021), y otros de sus epés anteriores. Todavía quedan algunas entradas a la venta en las dos ubicaciones disponibles, Platea baja y Cancha (ambos a 43.700).

Jesse y Joy

El dúo mexicano llega al país como parte de su tour Clichés, nombre de su sexto álbum de estudio. En esta ocasión se agendaron dos fechas, el 8 y 9 de septiembre en el Movistar Arena. Para la primera todavía hay entradas disponibles en todas las localidades, salvo tribuna, mientras que para la segunda, hay tickets a la venta en ubicaciones Diamante, Platinum, Platinum lateral, Golden, Golden lateral, y la platea baja. Más información en Puntoticket.

(Photo by Niklas HALLE'N / AFP)

Måneskin

La banda italiana de rock, ganadores del Eurovisión 2021, debuta en Chile como parte de su gira Loud Kids Tour. El show, que promete alto volumen, se realizará el 14 de septiembre en el Movistar Arena, desde las 21.00 horas. Hay entradas disponibles vía Puntoticket.

Duki

Hoy, Duki (el alias de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga) es el argentino más escuchado a nivel global. Esta revelación de la música urbana ha logrado posicionarse gracias a sencillos como Hablamos Mañana, junto a Bad Bunny y al chileno Pablo Chill-E. Su show está agendado para el 10 de septiembre en el Movistar Arena. Las entradas se agotaron en 24 horas.

Demi Lovato

La cantante estadounidense vuelve a Sudamerica tras la cancelación de sus fechas en 2018. En esta ocasión, con una fecha única en el Movistar Arena en el marco de su Holy Fvck Tour, título de su octavo álbum de estudio publicado en agosto. El show está agendado para el martes 13 de septiembre, a las 21.00 horas. Las entradas, vía Puntoticket, ya están agotadas.

Dua Lipa

Es probablemente uno de los shows más esperados de la temporada. La estrella del pop llega a Chile en el marco de la promoción de su celebrado álbum Future Nostalgia, el que la posicionó como uno de los nombres más relevantes de la industria. El show está fijado para el viernes 16 de septiembre desde las 21.00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida (Enrique Olivares 1003), las entradas ya están agotadas.

Coldplay

En su tercera visita a Chile, el exitoso grupo británico agendó cuatro fechas en el Estadio Nacional entre el 20, 21, 23 y 24 de septiembre, logrando una alta demanda de tickets. Se trata de la gira Gira Mundial Music of the Spheres, en promoción de su álbum del mismo nombre lanzado en 2021, pero que además incluye algunos de sus éxitos. Las entradas para los cuatro shows están agotadas.

The Gathering

La afamada banda holandesa de rock regresa a Chile, donde cuentan con una fiel fanaticada, el próximo 26 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Respecto a las entradas en el sistema Puntoticket solo quedan disponibles boletos en las ubicaciones Cancha general y Platea genera.

Daddy Yankee

“King daddy”, el nombre fundamental del reggaetón se despide de los escenarios a lo grande, con la gira ira La última vuelta World Tour. El puertorrqueño que marcó a una generación de treintañeros, hizo historia al vender en 24 horas la totalidad de las entradas para sus tres shows agendados en el Estadio Nacional, los días 27, 28 y 29 de septiembre.

Cypress Hill

El fundamental cuarteto estadounidense vuelve a Chile para presentar su más reciente álbum, Black in Black, además de los temas más reconocidos de su carrera. El show está agendado para el próximo 29 de septiembre en el Teatro Caupolicán, y todavía hay entradas de galería disponibles a 34.500 pesos (sin sumar el cargo por servicio) vía Puntoticket.

Octubre

Ana Gabriel

La popular cantante mexicana llega al país en el marco de la gira Por amor a ustedes Tour, en que repasa lo mejor de su carrera. La mujer de Quién como tú, agendó dos presentaciones en el Movistar Arena, el 1 y 2 de octubre, ambas con entradas agotadas.

El mató un policía motorizado

Referentes de la escena indie, los argentinos vuelven al país tras una exitosa presentación en el marco del Festival Ritual, en abril pasado. La presentación está fijada para el 1 de octubre en el Teatro Coliseo, y las entradas están disponibles vía Puntoticket.

Fotografia de Leo Aversa leo@leoaversa.com

Marisa Monte

La artista brasileña, una de las voces más destacadas de su bullente escena local, presentará su reciente álbum Portas, en dos fechas; el 1 y 2 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están a la venta vía Ticketek.

Emir Kusturica

El música y cineasta serbio, junto a su banda No Smoking Orchestra se despide de los escenarios con el Farewell Tour en que repasará lo mejor de su carrera. El show está fijado para el lunes 3 de octubre a las 21.00 horas, en el Teatro Caupolicán y las entradas están disponibles vía Puntoticket.

Hanson

El trío de los hermanos Isaac, Taylor y Zac Hanson, vuelve a Chile tras cinco años. En la ocasión se espera un repaso de lo mejor de su extensa carrera. La presentación se espera para el martes 4 de octubre, a las 21.00, en el Teatro Coliseo. Las entradas en cancha y platea están disponibles en el sitio de Puntoticket.

Guns ‘N’ Roses

En su regreso al país, la banda liderada por Axl Rose, que tiene a los históricos Slash y Duff McKagan de regreso en sus filas, se presentará en el Estadio Nacional el próximo 5 de octubre, en un evento que tendrá a los mexicanos Molotov como teloneros. Solo quedan disponibles tickets de cancha preferencial vía Puntoticket.

Porcupine Tree

Una de las bandas de rock progresivo más destacadas de nuestros tiempos, llega a Chile con nuevo disco Closure/Continuation. El proyecto, liderado por Steven Wilson, se presentará el próximo viernes 7 de octubre en el Movistar Arena. Las entradas están a la venta vía Puntoticket.

Marco Antonio Solís.

Marco Antonio Solís

Con el elocuente nombre de Qué ganas de verte Tour, el popular compositor y cantante mexicano se reencuentra con su fanaticada chilena en dos fechas; 27 y 28 de octubre en el Movistar Arena. Las entradas para el primer show ya están agotadas, mientras que para el segundo, restan solo boletos de la ubicación Golden.

Bad Bunny

Otro imperdible de la temporada de shows. El mayor referente del trap a nivel mundial, llega a Chile con el éxito de su celebrado álbum Un verano sin ti, uno de los más escuchados y destacados de la temporada con hitazos como Tití me preguntó o Me porto bonito. Tal vez por esa razón, las entradas para los dos shows del 28 y 29 de octubre en el Estadio Nacional, ya están agotadas.

Noviembre

Primus

El trío encabezado por el bajista Les Claypool llega a Chile con su espectáculo A tribute to Kings Tour, en que tributan al célebre álbum A Farewell to Kings (1977) de los canadienses Rush, una de sus mayores referencias. El grupo agendó dos presentaciones, el 2 y 3 de noviembre en el Teatro Coliseo y todavía hay entradas disponibles acá.

Mon Laferte

La afamada cantante chilena que triunfa a nivel internacional vuelve a Chile con lo mejor de su repertorio y el material de sus discos Seis y 1940 Carmen, publicados en 2021. De momento hay en agenda un show el 3 de noviembre en el Movistar Arena y solo quedan boletos disponibles en algunas ubicaciones que puedes revisar acá.

Andrés Calamaro

El “Salmón” vuelve a Chile luego de tres años para mostrar su álbum de colaboraciones Dios los cría, en que reversiona éxitos de su carrera. La presentación se espera para el domingo 6 de noviembre a las 20.00 horas en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles acá.

Creamfields Chile

Con el argentino Bizarrap como cabeza de cartel, el festival de electrónica se realizará en dos días, el 5 y 6 de noviembre en el Espacio Riesco (Av. El Salto 5000). Además figuran nombres como DJ Snake, Chralotte de Witte, Fatby Slim, entre otros. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.

Liam Gallagher

El deslenguado excantante de Oasis vuelve al país tras la frustrada presentación de 2018, en que se debió retirar tras solo cantar cuatro canciones alegando problemas de voz. La revancha del menor de los Gallagher está agendada para el 8 de noviembre en el Movistar Arena. Aún están disponibles los boletos de todas las localidades, salvo tribuna, ya agotada. Más información acá.

Primavera Sound Santiago

Un hito. El afamado festival español abre su primera versión en Sudamerica con un ambicioso programa de actividades, que va más allá de los días de los conciertos en el Parque Bicentenario de Cerrillos, entre el 11, 12 y 13 de noviembre que en su cartel incluye nombres como Arctic Monkeys, Lorde, Travis Scott y Björk. Las entradas se pueden adquirir en varias modalidades en el sitio web del evento.

Exodus

Los eternos precursores del trash metal sacudirán al Teatro Caupolicán el domingo 27 de noviembre, desde las 21:00 horas. En la ocasión presentarán su álbum Persona non grata (2021), acompañados por las bandas invitadas, Criminal, Slavery y Cabrío. Todavía hay entradas disponibles en el portal de Puntoticket.

Diciembre

Harry Styles

Uno que hay que tener anotado. Con el éxito de su tercer álbum, Harry’s House, el cantante británico ha instalado de forma definitiva su nombre en la elite del pop. A su regreso a Chile, en el marco de Love on Tour llega con hits como As it was o Watermelon Sugar, los que sonarán el 1 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Las entradas están agotadas.

Europe

Los clásicos rockeros de los ochentas vuelven a Chile con un show en que repasa los momentos más notables de su carrera, entre hits como Carry y The final countdown. La cita está fijada el 1 de diciembre en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles, salvo la localidad Diamante, ya agotada.

Fito Páez

El rosarino vuelve al país con el tour El amor 30 años después del amor, en que repasa su célebre álbum de 1992, que le permitió dar el salto a la masividad y amplió su alcance a otros mercados fuera de Argentina. El show está agendado para el 2 de diciembre en el Movistar Arena, y todavía hay entradas disponibles en el portal de Puntoticket.

Eros Ramazzotti

Un clásico de la canción, vuelve a las pistas en su tour mundial Battito Infinito World Tour, con que presenta su nuevo álbum de estudio Latido Infinito. El show en Santiago está agendado para el domingo 4 de diciembre, a las 21:00 horas en el Movistar Arena. Salvo las primeras filas, ya agotadas, el resto de las localidades todavía están disponibles en Puntoticket.

Trueno

Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno, es uno de los nombres claves de la bullente escena urbana argentina, tan potente como la chilena. Con hits como Mamichula y Salimo de noche, el trasandino se presentará el 8 de diciembre en el Caupolicán. Solo quedan disponibles entradas de cancha.

Arcángel

El exitoso exponente de la corriente musical urbana, llega a Chile con un show que promete hits a destajo, los que resumen su carrera discográfica de siete elepés y 18 años de carrera. El show está agendado para el 9 de diciembre en el Movistar Arena. Todavía hay entradas disponibles vía Puntoticket.

Beto Cuevas

El exvocalista de La Ley celebra los 20 años del afamado Unplugged para MTV de su banda madre, con tres shows; uno, el viernes 9 de diciembre y otros dos el sábado 10 de diciembre, en el Teatro Teletón (Mario Kreutzberger 1531). Solo quedan entradas disponibles para el primer show, las que se pueden adquirir en el portal de Puntoticket.

Rebobinados Fest

Un festival de fibra retro se impone para el cierre del año. El Rebobinados Fest reúne a los argentinos Dios Salve a la Reina, uno de los mejores tributos a Queen en el mundo; también This is Michael, un espectáculo liderado por Lenny Jay, quien revive a Michael Jackson; cierran los también trasandinos The Beats, con su impecable espectáculo homenaje a los eternos The Beatles. El evento está agendado para el 11 de diciembre desde las 18:00 horas. Las entradas están disponibles en el portal de Puntoticket.