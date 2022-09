The White Lotus, Succession y Ted Lasso viven una noche de gloria en los Emmy 2022

El peso de los nominados llamaba a mantener cierta cautela. Si bien Succession (25), Ted Lasso (20) y The White Lotus (20) arremetían como las series con mayor número de candidaturas de la edición 2022 de los Emmy, la competencia que enfrentaban en sus diferentes rubros invitaba a no declarar a ninguna como temprana ganadora.

Finalmente, aquello sólo aplico con las dos primeras. En la ceremonia realizada este lunes en Los Angeles, la comedia negra creada por Mike White (guionista de las películas Escuela de rock y Beatriz at dinner) demostró que no tenía rival que le hiciera mella en su territorio y ganó los cinco galardones a los que aspiraba: Mejor miniserie o serie antológica, dirección, guión y actuaciones de reparto para Jennifer Coolidge y Murray Bartlett. Sólo Dopesick (Michael Keaton) y The dropout (Amanda Seyfried) aportaron otros colores en ese apartado.

El equipo de The White Lotus. Foto: AP Photo/Mark Terrill

Hace una semana, en la entrega de los Creative Arts Emmy, The White Lotus sumó cinco más (dos para el músico chileno Cristóbal Tapia de Veer), por lo que totalizó diez y se coronó este año como la principal triunfadora de la mayor premiación de la industria televisiva. En 2023 podría intentar repetir ese éxito: definida como una serie antológica, la ficción volverá en octubre con una segunda temporada ambientada en Italia en que sólo se retornará el personaje de Coolidge.

Más resistencia enfrentó Succession, el otro baluarte de HBO. La historia sobre la familia Roy logró revalidar su distinción a Mejor serie de drama –que obtuvo por primera ocasión en 2020, uniéndose a un selecto club de ganadoras múltiples de la categoría–, aunque esta vez se fue sin el codiciado reconocimiento a Mejor actor.

Ese galardón fue para Lee Jung-jae, el protagonista de El juego del calamar, quien se convirtió en el primer intérprete en alzar un Emmy por una producción no hablada en inglés. Debido a que entre los competidores no sólo estaban Brian Cox y Jeremy Strong sino que además Bob Odenkirk (que tendrá una última oportunidad con Better call Saul en 2023), la apuesta por él pudo haber semejado un escándalo. Es probable, pero al menos había un antecedente cercano: en febrero pasado, en los Premios del Sindicato de Actores, ya les había arrebatado la gloria a las dos figuras principales de Succession.

Lee Jung-jae. Foto: AP Photo/Mark Terrill

Para enojo de sus detractores, el éxito surcoreano también celebró en Mejor dirección de serie de drama, en reconocimiento al trabajo de Hwang Dong-hyuk, su cerebro. En complemento con su buena cosecha entre las distinciones técnicas, totalizó seis estatuillas, a la par de Euphoria y sólo por debajo de The White Lotus.

La comedia Ted Lasso fue otra que logró retener su premio a pesar de atravesar algunos apuros. La producción de Apple TV+ conservó los galardones actorales para Jason Sudeikis y Brett Goldstein, pero hubo algo de tensión antes de que se leyera su nombre en Mejor serie de comedia. Si hace un año la que amagó con derrotarla en la principal categoría fue Hacks (que ahora se conformó únicamente con la victoria de Jean Smart), anoche la que emergió como una amenaza fue Abbott Elementary.

Ambientada en una escuela de Filadelfia con escasos recursos, la ficción de ABC comparte su optimismo desbordante y cuenta con un gran talento delante y detrás de cámaras, Quinta Brunson. La realizadora afroamericana se llevó el Emmy a Mejor guión de serie de comedia y Sheryl Lee Ralph se adjudicó el reconocimiento a Mejor actriz de reparto, imponiéndose ante Hannah Waddingham (Ted Lasso). En suma: una cálida bienvenida para uno de los buenos aciertos de la comedia reciente, que será especialmente recordada por el emotivo discurso de Lee Ralph.

Zendaya. Foto: AP Photo/Jae C. Hong

La ceremonia 2022 también pasará a la historia por el hito con el que se inscribió Zendaya. La estrella de Euphoria sorprendió al salir triunfal en 2020 –amargando a Olivia Colman y Jennifer Aniston– y ayer volvió a tener éxito, consolidándose como la persona más joven en conseguir dos Emmy, con apenas 26 años.

Si en aquella ocasión entregó su discurso de agradecimiento rodeada de su familia (en esa enrarecida cita efectuada en los primeros meses de pandemia), esta vez la recorrió la misma emoción, señalando que “mi mayor deseo con Euphoria era que pudiera ayudar a sanar a las personas”.

Con festejos como el suyo se terminó de consolidar la hegemonía de HBO frente a Netflix. Tras manifestar esa ventaja con elocuencia en las nominaciones (140 ante 105), la diferencia se acortó al revelarse los premios (26 versus 23), pero prevaleció su dominio en dos de las tres peleas centrales. Muy distinto a lo que se registró en 2021, cuando la plataforma de streaming se aferró a The Crown y Gambito de dama para superar a su competidor por 44 a 19.

El equipo de Succession. Foto AP Photo/Jae C. Hong

Otro apunte: los Emmy apostaron por concentrar los galardones en un puñado de títulos, por lo que hubo algunos desfavorecidos. Llamaron la atención el poco cariño para Barry (HBO), que venía de una gran temporada y se había apoderado de tres categorías en los Creative Arts Emmy, así como para Severance (Apple TV+), una de las revelaciones del último año, que se tuvo que contentar con las dos distinciones técnicas que ya había ganado. Better call Saul nunca tuvo grandes posibilidades, pero no deja de impactar su registro negativo: 46 candidaturas en su historia y cero éxitos en su historia.

Puedes revisar el listado a continuación:

Mejor serie de drama

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

El Juego del Calamar (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO) - GANADORA

Yellowjackets (Showtime)

Mejor actriz de serie de drama

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria) - GANADORA

Mejor actor de serie de drama

Jason Bateman (Ozark)

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (El Juego del Calamar) - GANADOR

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Julia Garner. Foto: AP Photo/Jae C. Hong

Mejor actriz de reparto de serie de drama

Patricia Arquette (Severance)

Julia Garner (Ozark) - GANADORA

HoYeon Jung (El Juego del Calamar)

Christina Ricci (Yellowjackets)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Sarah Snook (Succession)

Sydney Sweeney (Euphoria)

Mejor actor de reparto de serie de drama

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Matthew Macfadyen (Succession) - GANADOR

O Yeong-su (El Juego del Calamar)

Park Hae-soo (El Juego del Calamar)

John Turturro (Severance)

Christopher Walken (Severance)

Mejor dirección de serie de drama

Ozark: “A Hard Way to Go” – Jason Bateman

Severance: “The We We Are” – Ben Stiller

El Juego del Calamar: “Red Light, Green Light” – Hwang Dong-hyuk - GANADOR

Succession: “All the Bells Say” – Mark Mylod

Succession: “The Disruption” – Cathy Yan

Succession: “Too Much Birthday” – Lorene Scafaria

Yellowjackets: “Pilot” – Karyn Kusama

Hwang Dong-hyuk. Foto: AP Photo/Mark Terrill

Mejor guión de serie de drama

Better Call Saul: “Plan and Execution” – Thomas Schnauz

Ozark: “A Hard Way to Go” – Chris Mundy

Severance: “The We We Are” – Dan Erickson

El Juego del Calamar: “One Lucky Day” – Hwang Dong-hyuk

Succession: “All the Bells Say” – Jesse Armstrong - GANADOR

Yellowjackets: “F Sharp” – Jonathan Lisco, Ashley Lyle, and Bart Nickerson

Yellowjackets: “Pilot” – Ashley Lyle and Bart Nickerson

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+) - GANADORA

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor actriz de serie de comedia

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks) - GANADORA

Jean Smart. Foto: Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Images

Mejor actor de serie de comedia

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso) - GANADOR

Mejor actriz de reparto de serie de comedia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) - GANADORA

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Mejor actor de reparto de serie de comedia

Anthony Carrigan (Barry)

Brett Goldstein (Ted Lasso) - GANADOR

Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Brett Goldstein. Foto: AP Photo/Mark Terrill

Mejor dirección de serie de comedia

Atlanta: “New Jazz” – Hiro Murai

Barry: “710N” – Bill Hader

Hacks: “There Will Be Blood” – Lucia Aniello

The Ms. Pat Show: “Baby Daddy Groundhog Day” – Mary Lou Belli

Only Murders in the Building: “The Boy from 6B” – Cherien Dabis

Only Murders in the Building: “True Crime” – Jamie Babbit

Ted Lasso: “No Weddings and a Funeral” – MJ Delaney - GANADORA

Mejor guión de serie de comedia

Abbott Elementary: “Pilot” – Quinta Brunson - GANADORA

Barry: “710N” – Duffy Boudreau

Barry: “starting now” – Alec Berg and Bill Hader

Hacks: “The One, the Only” – Lucia Aniello, Paul W. Downs, and Jen Statsky

Only Murders in the Building: “True Crime” – Steve Martin and John Hoffman

Ted Lasso: “No Weddings and a Funeral” – Jane Becker

What We Do in the Shadows: “The Casino” – Sarah Naftalis

What We Do in the Shadows: “The Wellness Center” – Stefani Robinson

Mejor miniserie o serie antológica

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventando a Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO) - GANADORA

Amanda Seyfried. Foto: (AP Photo/Jae C. Hong

Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica

Toni Collette (The Staircase)

Julia Garner (Inventando a Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story)

Margaret Qualley (Las Cosas por Limpiar)

Amanda Seyfried (The Dropout) - GANADORA

Mejor actor de miniserie, película o serie antológica

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Por Mandato del Cielo)

Oscar Isaac (Secretos de un Matrimonio)

Michael Keaton (Dopesick) - GANADOR

Himesh Patel (Station Eleven)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

Mejor actriz de reparto de miniserie, película o serie antológica

Connie Britton (The White Lotus)

Jennifer Coolidge (The White Lotus) - GANADORA

Alexandra Daddario (The White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Sydney Sweeney (The White Lotus)

Mare Winningham (Dopesick)

Mejor actor de reparto de miniserie, película o serie antológica

Murray Bartlett (The White Lotus) - GANADOR

Jake Lacy (The White Lotus)

Will Poulter (Dopesick )

Seth Rogen (Pam & Tommy)

Peter Sarsgaard (Dopesick)

Michael Stuhlbarg (Dopesick)

Steve Zahn (The White Lotus)

Jennifer Coolidge. Foto: AP Photo/Jae C. Hong

Mejor dirección de miniserie, película o serie antológica

Dopesick: “The People vs. Purdue Pharma” – Danny Strong

The Dropout: “Green Juice” – Michael Showalter

The Dropout: “Iron Sisters” – Francesca Gregorini

Las Cosas por Limpiar: “Sky Blue” – John Wells

Station Eleven: “Wheel of Fire” – Hiro Murai

The White Lotus – Mike White - GANADOR

Mejor guión de miniserie, película o serie antológica

Dopesick: “The People vs. Purdue Pharma” – Danny Strong

The Dropout: “I’m in a Hurry” – Elizabeth Meriwether

Impeachment: American Crime Story: “Man Handled” – Sarah Burgess

Las Cosas por Limpiar: “Snaps” – Molly Smith Metzler

Station Eleven: “Unbroken Circle” – Patrick Somerville

The White Lotus – Mike White - GANADOR

Mejor programa de variedades con sketches

A Black Lady Sketch Show (HBO)

Saturday Night Live (NBC) - GANADOR