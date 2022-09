Kawaii: Polimá Westcoast y J Balvin lanzan esperada colaboración

Se anunció hace unos días y desde el miércoles ya está disponible en las plataformas digitales la inesperada colaboración entre el chileno Polimá Westcoast y el colombiano J Balvin.

“Para mi grabar con J Balvin significa que realmente este mundo es para soñadores. Él me ha inspirado. Me sorprende este proyecto con uno de los más grandes de la industria de la música. Es increíble como la música no tiene límites e inspira generaciones. Espero que disfruten esta canción, porque para mí ha sido un honor y un regalo”, dijo Polimá Westcoast.

Además, el chileno de ascendencia angoleña agregó que esta canción marca una serie de sorpresas en su carrera.

Por estos días, Polimá Westcoast está entre los 10 artistas locales más escuchados de Spotify en el extranjero, según lo confirmó la plataforma hace unos días. Esta temporada está marcada por el éxito de su canción Ultra Solo, trabajada con el productor Magicenelbeat y Pailita, con la que incluso entró en el Top 50 Global de Spotify. Para diciembre, está fijado un show 360º junto a Pailita en el Movistar Arena.

Mientras, J Balvin agendó una presentación en el país para el próximo 21 de octubre en el Movistar Arena, cuyas entradas ya están a la venta.