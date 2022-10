Bad Bunny: descifrando al artista del momento (y su show en Chile)

El viernes 1 de marzo de 2019, quienes vieron el Festival de Viña del Mar, se encontraron un sorprendente número de apertura; se trataba del puertorriqueño Bad Bunny, por entonces una estrella del trap en ascenso, que llegaba como el número destacado de música urbana de esa temporada. Una tendencia que se había inaugurado con la inolvidable presentación de Daddy Yankee en 2006.

Solo meses antes de ese show, Bad Bunny publicó su primer álbum (X 100pre) tras dos años de lanzar sencillos por separado, a tono con una tendencia de la industria. Y aunque esa noche en la Quinta Vergara su presentación de hora y media promedió 29,4 puntos de rating, pocos podían anticipar que el artista se convertiría en un fenómeno global. Hoy por hoy, es el más escuchado en la plataforma Spotify gracias al éxito de su más reciente álbum, Un verano sin ti, el cuarto de su carrera, el que incluso contó con la participación del productor chileno Magicenelbeat en una de sus canciones.

Bad Bunny en su presentación en el Festival de Viña 2019. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Se trata de un disco que ha posicionado hits como Titi me preguntó y Me porto bonito que en la plataforma Spotify fue número 1 en 13 países de América Latina, como México, Chile, Colombia, Perú y otros. “Un verano sin ti es un trabajo con un potencial que va mucho más allá de lo que se conoce como lo urbano -señala Nicolás Castro, periodista, conductor de Radio Play y músico-. Es pop que puede llegarle a cualquiera, y así lo ha estado haciendo. Cosa que puede comprobarse muy bien con sus números de streaming y giras”.

Así, Bad Bunny se volvió un fenómeno. Este tendrá un nuevo encuentro con la fanaticada chilena en sus próximos dos shows sold out en el Estadio Nacional, agendados entre el 28 y 29 de octubre como parte del World’s Hottest Tour. Este logró marcar un récord como la gira más taquillera en la historia de la música latina, al recaudar, según cifras de Billboard Boxcore, la friolera de US$232,5 millones. Más impresionante es saber que se superó a sí mismo, puesto que la marca anterior era de su gira El último tour del mundo, que ganó US$116,8 millones.

A la cita en el coloso de Ñuñoa, el boricua llega ungido como una estrella que incluso ha logrado repercusión en el mundo anglo. “El fenómeno hoy es completamente distinto -detalla Nico Castro-. Mucho más global y transversal que en 2019, cuando vino al Festival de Viña. En este momento, son contados con los dedos de una mano los artistas o bandas que puedan competirle en términos de popularidad y fervor. Los números de su gira están mostrando números pocas veces vistos y no sólo en mercados latinos o para latinos que viven en el primer mundo. Bad Bunny llega hoy con su música a mucha gente que no entiende lo que está cantando, lo que en sí mismo es un logro enorme para alguien que viene de América Latina”.

Para explicar el ascenso de Bad Bunny (cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio) también hay que mirar otros detalles. “Él nunca ha buscado ser el trapper o reggaetonero maleante hegemónico -explica Ignacio Molina, el autor de Historia del trap en Chile-. Sus letras hablan de despecho, de relaciones fallidas, de fracasos. Ha creado música triste que puede ser bailada. Y en la serie de discos que ha sacado ha sido capaz de desenvolverse en ritmos como el pop-punk, el synth-pop o la bachata sin dejar de lado el trap latino y el reggaetón”.

Bad Bunny durante uno de los shows del World's Hottest Tour, en California. REUTERS/Mario Anzuoni

Y por cierto, influye el peso que la música urbana latina ha ganado en los mercados musicales del mundo. “Hay méritos personales que se enmarcan también dentro de un panorama global que le es favorable -detalla Nico Castro-. Lo latino está de moda, el español también. Y ya no sólo se usan los ritmos que vienen de acá, sino también el idioma. Benito ha sabido explotar eso magistralmente, sobre todo en su último disco, mezclando mucha referencia hiper local con ritmos y géneros totalmente transversales”.

Además, Bad Bunny tiene el necesario olfato para entender el momento y el lugar. Por ejemplo, en julio de 2019 hizo una pausa en su gira europea para volar a Puerto Rico y sumarse (junto a Ricky Martin y Residente) a las protestas contra el gobernador Ricardo Roselló, quien finalmente renunció al cargo. “Fue, además, uno de los primeros cantantes actuales de esos géneros en tratar de dejar de lado la masculinidad dominante del reggaetón y trap embrionario para hablar, por ejemplo, en contra de la homofobia -agrega Ignacio Molina-. También aplazó una gira para participar en las protestas de 2019 en Puerto Rico, que exigían la renuncia del gobernador. Y el último video que sacó, El apagón, hace múltiples denuncias sobre las penurias que atraviesa su país. Bad Bunny, en síntesis, tiene una ideología, un carisma, una estética y un sonido sin límites que representa y atrae enormemente a sus fans”.

Por ello, su nombre es una referencia ineludible en la masificación de la música urbana. Nada menor en un país como Chile, que ha consolidado una bullente escena local e incluso con hits como Ultra Solo, que le terminó gustando hasta a Dua Lipa. “La influencia de Bad Bunny se notó primero de manera estética, sobre todo en cantantes como Young Cister y Ceaese, quienes siempre han estado al día en cuanto a tendencias -señala Ignacio Molina-. Desde el uso de mascarillas antes de la pandemia (algo que viene de la cultura japonesa) a presumir uñas de colores y con diseños”.

Bad Bunny

Para Nico Castro, el caso de Bad Bunny “demuestra algo que acá en Chile también saben los exponentes locales: ya no hay que cantar en inglés para que tu música se vuelva global. Puedes referirte a tu lugar, desde tu lugar y aun así alcanzar impacto global, como ya demostró Ultra Solo. Hoy cualquier persona en Latinoamérica que esté viendo este impacto desde su casa puede pensar ‘yo también puedo’”.

Bad Bunny también ha impuesto ciertos patrones estilísticos. “Su influencia tal vez provocó que artistas que hacían sólo trap gringo se pasaran al trap latino, es decir, a un sonido con letras más vinculadas al ‘romantiqueo’ y al ‘bellaqueo’ que al ‘malianteo’ -señala Molina-. Algunos de esos derivaron netamente al reggaetón. Bad Bunny fue uno de los artistas que lo revitalizó y lo volvió a poner de moda en el mundo. Pero quizá su mayor influencia es que demostró que se puede surgir: hace unos años trabajaba como cajero en un supermercado. Ahora sigue contando montones de billetes. Pero son suyos”.

Volar sobre la playa

El espectáculo que Bad Bunny trae al país se basa en la estética de Un verano sin ti. “Es el mismo show que ha mostrado en Estados Unidos, él se dio el trabajo de contratar a una de las empresas más grandes del mundo en cuanto a la construcción de escenografías”, cuenta Daniel Merino, productor de Bizarro, la compañía a cargo del evento.

La escenografía muestra una playa con palmeras, flanqueada por pantallas y una pasarela en que el artista se puede acercar al público, el que en parte, estará sentado como si estuviera en la playa escuchando el show. No se queda allí, ya que además hay una plataforma en forma de isla, sostenida sobre cuerdas de acero, en la que el artista se sube para así “volar” sobre el público, generando un momento particular durante el show. “Ese nivel de producción, es algo que hace mucho no se ve en el país”, señala Merino.

Bad Bunny durante uno de los shows del World's Hottest Tour, en California. REUTERS/Mario Anzuoni

Bad Bunny llegará al país un día antes del primer show, en vuelo privado. Mientras, el escenario se comenzará a montar desde este domingo a las 00:00.

En cuanto a la seguridad, son varias las medidas que se han dispuesto para este show. Se prohibirá el acceso al recinto con cualquier tipo de bolso, cartera o elemento, salvo en casos excepcionales se aceptará un banano. La recomendación es sólo llevar los documentos personales.

Asimismo, todos quienes adquirieron tickets, deben hacerlos nominativos desde el 24 de octubre en la página de Puntoticket, ya que el acceso al Estadio Nacional será exclusivo con cédula de identidad, documento que será validado al ingreso como la entrada. En el caso de los extranjeros, deberán exhibir el ticket nominado, además del pasaporte.

Las puertas del recinto de Ñuñoa se abrirán desde las 14.00 horas. Los accesos por Pedro de Valdivia y Avenida Grecia, son diferenciados por localidades. Para esta ocasión además se dispusieron anillos de seguridad y cortes de calles desde las 10 de la mañana en Av Grecia, entre Marathon y Pedro de Valdivia; Marathon, entre Grecia y Guillermo Man; Carlos Dittborn, entre Lo Encalada y Marathon; y Pedro de Valdivia, entre calle Las Encinas y Grecia.

Control de seguridad en Estadio Nacional. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

También se reforzó la cantidad de cámaras de seguridad y drones, así como el personal de seguridad privada y se contará con cerca de mil efectivos de carabineros para resguardar el orden. “Hemos logrado aumentar la convocatoria de los guardias de seguridad, también va a haber un nuevo plan de señaléticas más grandes”, detalla Merino. Además, el acceso será controlado por sistemas electrónicos y todas las personas se deberán someter a chequeos de seguridad a través de detectores de metales. La validación electrónica de accesos, se realizará en 3 puntos de control. Asimismo, a cada asistente se le enviará a su correo electrónico un manual con todos los detalles para asistir al evento.

El escenario para el show de Bad Bunny está ambientado en una playa y cuenta con una plataforma en que el artista "vuela" sobre el público.

Por otro lado, desde la productora detallan que se han interpuesto querellas contra más de 400 números telefónicos de personas que se organizaban, en grupos de WhatsApp, para entrar en forma de avalancha al show. Estas se suman a las que ya fueron interpuestas contra los números telefónicos vinculados a los incidentes ocurridos durante el show de Daddy Yankee.

Como en otros espectáculos en el recinto, no habrá estacionamientos en el Estadio por los trabajos de remodelación en curso. Por ello, el llamado a los asistentes es preferir el transporte público, como el sistema RED el que será reforzado en cantidad de buses y frecuencia. Asimismo, la Delegación Presidencial solicitó a Metro la extensión de horario del servicio hasta la medianoche para facilitar y asegurar el regreso de las personas a sus hogares.

ACCESOS PARA EL ESTADIO NACIONAL

o LA PLAYA >> PEDRO DE VALDIVIA

o DAKITI >> PEDRO DE VALDIVIA

o YONAGUNI >> PEDRO DE VALDIVIA

o AMORFODA >> PEDRO DE VALDIVIA

o ANDES >> PEDRO DE VALDIVIA

o PACIFICO ALTO >> AVENIDA GRECIA PONIENTE

o PACIFICO BAJO >> AVENIDA GRECIA PONIENTE

o PACIFICO MEDIO >> AVENIDA GRECIA PONIENTE

o PACIFICO LATERAL >> AVENIDA GRECIA PONIENTE

o CANCHA SAFAERA >> AVENIDA GRECIA PONIENTE

o SILLAS DE RUEDAS >> AVENIDA GRECIA PONIENTE

o GALERIA >> AVENIDA GRECIA ORIENTE