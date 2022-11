De Sinead O’Connor a Ennio Morricone y The Strokes: In Edit lanza su programación 2022

Cargado a las personalidades viene la programación 2022 del festival de documentales musicales, In-Edit. Entre el 7 al 12 de diciembre, el evento estrenará cintas sobre nombres capitales de la música popular como Sinead O’Connor, Ronnie James Dio, Ennio Morricone, entre otros.

En esta temporada, el evento contará con estrenos venidos de trece países, en cuatro sedes de Santiago y un canal online disponible para todo Chile. Las sedes en la capital serán el Teatro Nescafé de la Artes (habitual sede para la inauguración y la premiación), la sala CEINA del Centro Arte Alameda, además de los centros Matucana 100 y GAM. Además, como ya ha ocurrido en años anteriores, parte de la cartelera estará disponible de manera gratuita en la plataforma streaming del festival.

La inauguración, el miércoles 7 a las 20.00 horas, tendrá el estreno del documental Nothing Compares, un trabajo de Kathryn Ferguson sobre los años formativos de la cantante Sinead O’Connor, en que a partir de archivos inéditos explora sus tormentos familiares, la distancia con su formación religiosa y los primeros pasos en la industria musical.

Entre los más destacado de la cartelera (la puedes revisar completa acá) están los retratos de personalidades. Así pasa con Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song, un documental de Daniel Geller y Dayna Goldfine sobre el cantautor y poeta canadiense, a estrenarse el viernes 9 en sala CEINA. Asimismo, destacan otros títulos como Ennio, el maestro, del afamado director Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso), en que perfila al célebre compositor italiano. Este se exhibirá el domingo 11 en el Nescafé de las Artes.

También está Freakscene: The Story of Dinosaur Jr, en que perfila a la banda de noise rock liderada por de J Mascis y Lou Barlow. En la misma cuerda corre DIO: Dreamers Never Die, un documental de Don Argott y Demian Fenton sobre Ronnie James Dio, leyenda del metal que pasó por Rainbow y Black Sabbath. Asimismo, es una buena oportunidad para volver sobre Moonage Daydream, el aclamado documental de Brett Morgen sobre la figura de David Bowie, y que hasta hace algunos meses estuvo en cartelera en algunas salas del país.

Respecto a bandas, la cartelera ofrece títulos como In the Court of the Crimson King. King Crimson at 50 un documental de Toby Amies sobre la afamada banda de rock progresivo que además de repasar su medio siglo de trayectoria, incluye reflexiones sobre el tiempo, la familia y la muerte. Se estrenará el jueves 8 en el Nescafé de la Artes. Otro trabajo interesante es Meet Me in the Bathroom, sobre la escena neoyorquina de comienzos de los 2000 que tuvo como protagonistas a The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Interpol, TV On The Radio y LCD Soundsystem, el que se proyectará el jueves 8 en el recinto a Av.Manuel Montt 032.

Para quienes se perdieron la chance de ver algunos interesantes trabajos de los años anteriores, la sección SPLENDIT repone algunos como Summer of Soul (Oscar al Mejor Documental 2021) y Murder in the Front Row: The San Francisco Bay Area Thrash Metal Story, sobre la historia de la escena del metal en Los Angeles, que tuvo entre sus exponentes a unos jóvenes y melenudos Metallica, Megadeth, Slayer (y con testimonios de Tom Araya), entre otros. En el apartado chileno se prsentarán producciones sobre Fiskales Ad-Hok, Panteras Negras, Víctor Jara y el dúo Los Llaneros de la Frontera, entre otros.

Como todos los años, también se realizará la competencia de videoclip. En esta oportunidad compiten veintisiete finalistas de un total de 197 postulaciones, los que se podrán mirar a pantalla gigantes, pues serán parte de la programación antes de cada función. Los videos postulan en seis categorías, además de los dos principales premios: Videoclip Chileno del Año, elegido por el jurado y Premio del Público, para el que se puede votar entre el 1 y el 10 de diciembre. Los ganadores se anunciarán en la Ceremonia de Premiación del sábado 11 de diciembre, en el Teatro NESCAFÉ de las Artes.

Las entradas para asistir a las funciones de In-Edit, se pueden adquirir de manera individual en las boleterías de cada sede. Además, hay abonos disponibles para la sede del Teatro Nescafé de las Artes, que cuesta $18.000 y ya está a la venta.

Afiche IN EDIT