Electrodomésticos y C Funk cerrarán el Primer Foro Internacional de Audio en Santiago

El próximo 6 de diciembre, en el Teatro Nescafé de las Artes se realizará el Primer Foro Internacional de Audio, en torno a temáticas como la innovación, últimas tecnologías, softwares e interfaces de audio, desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al audio profesional.

La jornada tendrá charlas de Barry Sage, Ingeniero en sonido de The Rolling Stones, New Order, Madness, Boy George, entre otros, además de Gerónimo Labrada, Ingeniero en sonido ganador de un Grammy Latino, por La Rumba Soy Yo (El All Stars De La Rumba Cubana). El evento será conducido por Hernan Rojas, para posteriormente recibir los shows en vivo de Electrodomésticos y C-Funk. Este evento es la celebración de los 30 años de Croma Online.

El evento está dirigido a estudiantes, profesionales, medios de comunicación, estudios de grabación, emprendedores y empresarios del ecosistema, donde se promoverá el relacionamiento entre los miembros para dar paso a nuevas oportunidades en el rubro local con mirada de futuro.

El principal objetivo del Primer Foro Internacional de Audio que se realizará en Santiago, es difundir nuevas tecnologías, generar una discusión en dónde estamos y hacia dónde vamos, con qué herramientas contamos hoy en día. Su director, Ricardo Henríquez, explica: “El foro internacional de audio nos permite discutir y entender sobre cómo se están desarrollando los nuevos desafíos en audio profesional. Nuestro panel es muy diverso, pertenece a diferentes tendencias musicales, lo que nos ayudará a entender las herramientas con las que contamos para desarrollar nuestro trabajo”.

Sobre la importancia de instancias como esta para el crecimiento del ecosistema y el rubro del audio en Chile, Henríquez agrega: “Un foco muy importante que comenzamos a desarrollar en 1996, fue poner nuestros conocimientos a disposición de los alumnos de sonido en academias y universidades. Hoy, con orgullo, vemos que hay grandes ingenieros en sonido, músicos y desarrolladores de contenidos. Abrimos una puerta al conocimiento y queremos mantener ese carisma, por eso estamos organizando el Foro Internacional de Audio”.

El programa del Foro Internacional de Audio contempla charlas de Gamma Ibarra Marek Stykos (de Manley Labs), Juan Pablo Quezada (Santuario Sónico), Franco Maestri (Ingeniero en sonido de Luis Jara, Christian Galvez, Noche de Brujas, entre otros), Max Noach (de Solid Stage Logic), que serán moderadas por Hernán Rojas.

Electrodomésticos y C-Funk saltarán al escenario a partir de las 20:00 horas, entregando las claves musicales con las cuales se han transformado en referentes de sus géneros y vanguardia en sonido.

Electrodomésticos está por estos días en pleno proceso de composición y grabación de su nuevo disco. El 2021 la banda editó en vinilo su disco en vivo Público, que agotó su primera edición en menos de un mes y que los tuvo todo este primer semestre con mucha actividad en vivo. En este periodo también se sumó Masiel Reyes como bajista, que actualmente completa el cuarteto junto a Carlos Cabezas, Edita Rojas y Valentín Trujillo. El estreno de lo nuevo de los Electro se estima que estará para el primer trimestre de 2023.

En tanto, C-Funk, multiinstrumentista, compositor, productor y músico se dio a conocer como miembro de Los Tetas, y por participar en muchas colaboraciones en su trayectoria, y su incorporación a Chancho en Piedra, siempre a la par de su trabajo solista. Su primer disco fue Joya, con su sello distintivo que va del funk, los sonidos afros, soul, hip hop y algunos elementos de la música urbana.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketek y en boleterías del teatro. Las entradas para el Foro Internacional de Audio tienen un valor de $5.000 (entrada general).