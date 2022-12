Reparece Morrissey: “Diversidad significa conformidad, es una palabra terrible”

Morrissey no hablaba en cámara desde 2015, y ahora acaba de hacerlo en una entrevista filmada en el London Palladium durante su gira por el Reino Unido. Y como suele hacerlo, dejó algunas frases polémicas.

Por ejemplo, criticó a los sellos discográficos, a quienes calificó como “sin sangre”, por la tendencia a lanzar nuevos artistas que no generan un éxito instantáneo. Según él, en el pasado, las discográficas permitían a los artistas tener múltiples “fracasos” antes de decidir cortar los lazos.

“Ellos [los jefes de sellos discográficos] hablan de, ‘Oh, debemos tener diversidad, diversidad, diversidad’, que es diversidad de personas que no conoces. Y solo significa, es solo otra palabra para conformidad. Es la nueva forma de decir conformidad, diversidad. De todos modos, no ves nada diverso, todo es conformidad”.

El ex cantante de The Smiths agregó: “Diversidad significa conformidad. No significa vamos a hacer vanguardia o, ‘Hagamos arte realmente interesante y extraño’. Significa encajonar a todos. Diversidad, creo, es una palabra terrible. Póngalo en cualquier cosa y esa situación está terminada. Es una palabra terrible, terrible”.

Además, confirmó que el destino de su nuevo álbum, Bonfire of teenagers, “está exclusivamente en manos de Capitol Records”. Aunque confirmó que ya tiene escrito el disco siguiente pero que aún no verá la luz, “porque Bonfire of teenagers debe tener la oportunidad de respirar y soplar y así sucesivamente. Pero se grabará pronto”.