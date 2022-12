Lollapalooza Chile confirma retorno de los sideshows para la versión 2023

Esta jornada, se confirmaron los sideshows que tendrá la versión chilena de festival Lollapalooza para el 2023. Así, Rise Against, una de las grandes bandas de punk rock, es una deuda pendiente con show único que se saldará doble para sus fieles seguidores. Tras sus distantes pasos previos por el país son varios los éxitos y ya himnos de quienes son una verdadera institución punk en la movida norteamericana, y acá también. Cruzando los festivales más importantes de Norteamérica y Europa, Rise Against trae un show cargado a lo que muchos esperan: el aclamado Appeal To Reason y The Sufferer & The Witness, pero también con una nueva placa que descargará toda su historia, para todos aquellos que fueron y aun son parte de una generación cuyas voces fueron ignoradas, como reza su último single “Nowhere Generation”. Sin duda uno de los más esperados. 16 de marzo en Teatro Coliseo.

Una cosa es escuchar a Tove Lo, en pistas elaboradas y otra en vivo con una banda que sabe llevar perfectamente la transición oscura a un pop suave y muy dance interpretado a la perfección, como en “Bad As The Boys”. Su mayor éxito comenzó en 2014 con “Habits (Stay High)” que alcanzó el top 3 de Billboard para los años siguientes girar con grandes como Coldplay y Katy Perry. Recientemente “How Long”, que fue parte de la serie de HBO Euphoria. La galardonada intérprete y compositora nominada al Grammy, Tove Lo, crea un pop crudo y confesional moldeado por su amor por el grunge y los sonidos prístinos de su tierra natal sueca. 20 de marzo en Teatro Teletón.

La música de Cigarettes After Sex no solo invoca poderosos sentimientos de euforia, también recrea emociones inmersivas, dolorosamente nostálgicas, completamente transportadoras e intensamente visuales. Son estas poderosas y únicas cualidades las que han permitido que sus canciones resuenen en innumerables países y entusiasmen a los más devotos seguidores. Estas voces soñadoras y nubosas harán levitar a los miles de asistentes a la tarde del sábado 19 y a los cientos de personas que podrán revivir esa intensa emoción el 20 de marzo en Teatro Coliseo.

El rock alternativo con sede en Los Angeles de Wallows, ya cuenta con tres discos y algunos EP´s, alcanzó el oro y el platino con Nothing Happens. Antes, Dylan Minnette, Braeden Lemasters y Cole Preston, comenzaron a lanzar canciones de forma independiente en abril de 2017, iniciando con “Pleaser”, que alcanzó el número dos en la lista Spotify Global Viral 50. Esta vez, debutan en Lollapalooza Chile 2023 con el reciente Tell Me That It´s Over que tiene una sonoridad que recuerda la experimentación de mitad de los sesenta con discos clásicos de The Beatles y The Beach Boys. El 21 de marzo en Matucana 100.

El impulso creativo y el talento de Melanie Martínez como artista visual siempre la han distinguido de otros músicos. Después de lanzar su álbum debut de 2015, aclamado por la crítica y certificado platino, Cry Baby, que alcanzó el número 1 en la lista de álbumes alternativos de Billboard y ha acumulado más de dos mil millones de reproducciones en todo el mundo, concibió y dirigió un video para cada canción del álbum. Estos coloridos clips eran más como minipelículas, ya que rastreaban los traumas y las inseguridades experimentados por el personaje principal del álbum, Cry Baby. Luego, vendrían K-12 y el EP After School, que presentará con su inconfundible estilo visual de niña adolescente, y una voz sacada de películas de Disney. Una propuesta más que interesante. 21 de marzo en Teatro Teletón.

Pánico. No era cierto que ya estaba todo dicho sobre el pop rock como señaló alguna vez Edi Pistolas años atrás, porque los Pánico siguen tocando y seguirán siendo una de las bandas más trascendentes del circuito alternativo. Una institución que de vez en cuando se junta a celebrar un regreso para conmemorar los más grandes clásicos del under franco-chileno. Una jornada rockera experimental que es una de las destacadas en el domingo de Lollapalooza Chile y que tendrá una segunda oportunidad para sus fieles seguidores el 23 de marzo en Teatro Coliseo.

Las entradas se pondrán a la venta vía Puntoticket a contar del miércoles 21 de diciembre a las 12 pm.