Eternos: la rumba de Gipsy Kings retorna a Chile

Gipsy Kings, leyenda de la rumba con más de 30 años de exitosa trayectoria musical, propietarios de una personalidad creativa irrepetible y 60 millones de discos vendidos, llega a Gran Arena Monticello el próximo viernes 5 de mayo con su fundador André Reyes, encargado de mantener viva la llama de la agrupación.

La misma que popularizó gran cantidad de canciones a nivel mundial y sobre todo en Chile, de alta rotación en el dial FM desde fines de los 80 como Volare, Djobi Djoba, Bamboleo o Bem Bem María, entre otras que aún siguen vigentes.

André Reyes fue el fundador del conjunto, que se anota no sólo logros a nivel musical: la adaptación de la canción Hotel California formó parte de la banda sonora original de la película El Gran Lebowski, así como su adaptación de la versión española de You’ve Got A Friend in Me para la banda sonora original de la película Toy Story 3 (2010). André Reyes de Gipsy Kings recibió el premio de la sociedad de compositores de Francia “SACEM 2012″.

André, ganador de un Grammy Latino junto a la banda original a Mejor Álbum Pop no ha dejado de cosechar éxitos en estos últimos años. El músico ha realizado más de 300 espectáculos, la mayoría con entradas agotadas en las más diversas latitudes del planeta.

Entradas a la venta por el sistema Topticket.cl desde el viernes 23 de diciembre a las 15.00 horas.