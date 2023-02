Letras más politizadas y una gira que incluye a Chile: algunas pistas del esperado retorno de Paramore

En septiembre del 2018, Paramore, una de las bandas más icónicas del punk pop y la subcultura emo, determinó que ya era hora de un descanso. Hace varios meses que la banda formada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro se encontraba embarcada en una extensa gira promocional con motivo del lanzamiento de After Laughter, su quinto larga duración que, además, se transformó en el último publicado por la banda en un período de casi seis años.

El disco marcó varios hitos dentro de su carrera. No sólo implicó la reintegración de Farro, que dio un paso al costado del grupo junto a su hermano Josh en diciembre del 2010, en medio de una polémica donde el ex guitarrista acusó una suerte de falta de valores compartidos y diferencias contractuales entre la disquera y los músicos en beneficio de la vocalista. También significó un sólido giro hacia el estilo synth-pop, con letras duras que revelaron la lucha de Williams contra la depresión, la ansiedad y las implicancias de su divorcio.

“Creo que, en diferentes puntos, para mí, después de mi divorcio, y a Taylor le sucedieron algunas cosas familiares, hubo momentos de pensar ‘realmente necesitamos tomarnos un momento, un respiro’”, comentó la artista en una entrevista con la revista Billboard publicada en enero de este año. “Pero la parte más loca de tomar el descanso es que fue como si realmente tuviéramos agencia sobre esa elección. Realmente sabíamos que lo estábamos haciendo para preservar algo. Era más como decir ‘solo necesitamos experimentar ser personas adultas en casa y tener rutinas y un tipo diferente de normalidad que no es normal para nosotros’”.

Sin embargo, la pausa no significó un descanso musical total: mientras que Farro retomó su proyecto solista HalfNoise, Williams lanzó Petals for armor, su primer disco en solitario y que tuvo a York como productor. Pero cuando llegó el momento de promocionarlo, vino la pandemia y el posterior confinamiento global.

La contingencia fue lo que terminó por impulsar al trío a congelar más radicalmente esa rutina dentro de la industria que venían cargando desde la adolescencia. Hasta que llegó el 2021 y, junto con eso, la primera conversación sobre el fin del descanso de Paramore. En la entrevista con Billboard, los músicos recordaron que fue en la casa del percusionista, cuando él y York compraron una piscina inflable.

Paramore (fotografía de Meredith Jenks para la revista Billboard)

Ahí fue cuando el guitarrista le confidenció que Hayley estaba pensando en volver a escribir canciones para la banda. Así terminaron arrendando un estudio en Nashville, con la intención de hacer un nuevo disco que ya tiene título y fecha de lanzamiento: This is Why (al igual que uno de los tres singles ya publicados), que estará disponible en disquerías y plataformas el próximo 10 de febrero.

A lo largo del 2022, los músicos comenzaron a lanzar pequeños adelantos para los fanáticos. Junto a una remodelación de su sitio web, vinieron una serie de pequeños adelantos que incluyeron la creación de un canal de Discord, pequeños vistazos a los sencillos promocionales y palabras claves asociadas a nuevas noticias, entre ellas, su retorno a Sudamérica a casi 10 años de su última visita. Una gira que los traerá a Chile el 5 de marzo en el Movistar Arena, y cuyas entradas se agotaron en tiempo record. Sin embargo, los músicos también han adelantado otros aspectos que caracterizarán esta nueva era, y que la diferenciarán del sonido de discos anteriores.

Paramore

Más guitarras y una batería “Animal”

La revista Rolling Stone fue una de las primeras en oficializar el retorno de la banda a los estudios, en enero del 2022. A través de un correo electrónico, la vocalista entregó algunos detalles sobre las directrices que estaba adquiriendo el próximo disco. Lo primero que destacó fue la pulsión de explorar otros sonidos, que han sentido a lo largo de toda su discografía.

“Siempre estoy esperando el momento en que sepamos que estamos en algo nuevo y que no estamos repitiendo la misma mierda (sic). Fue Ain’t it fun para nuestro disco homónimo, y Hard times o Told you so para After Laughter. No se trata tanto de que se sienta como un éxito sino de una sensación aterradora y emocionante de que estás pisando aguas desconocidas. Te mantiene curioso. Llegamos a sentir ese sentimiento desde el principio esta vez”, explicó la artista, que también ha cosechado éxito a través de su marca de tinturas, Good dye young.

En esa misma entrevista, Williams adelantó que el proceso estuvo marcado por las influencias musicales que los inspiraron desde su juventud, pero que eso no significaba que This is why sea un “disco de regreso emo”. “La música que nos entusiasmó al principio no era exactamente el tipo de música que hicimos después. Nuestra producción siempre ha estado por todas partes y con este proyecto no es tan diferente. Todavía estamos en el meollo del asunto, pero algunas cosas se han mantenido constantes desde el principio. 1) Más énfasis en la guitarra, y 2) Zac debería ir como Animal –personaje de la serie Los Muppets– tanto como quiera a las tomas de batería”.

Según un artículo publicado por The Guardian, la idea inicial era tomar cierta distancia del sonido que marcó el disco anterior para trabajar bajo la fórmula guitarra, bajo y batería. Pero a lo largo del proceso surgieron los sintetizadores y, con ello, el recuerdo de bandas de dance-punk, y electroclash que marcaron la escena indie de principios de los 2000. “Se sentía tan urgente. Importante, un poco arrogante. Bloc Party, Yeah Yeah Yeahs, Rapture, Glassjaw: esos son ‘personajes’, personas que eran superestrellas indie más grandes que la vida”, menciona la cantante sobre las influencias que salpicaron la composición del disco.

Paramore (fotografía de Meredith Jenks para la revista Billboard)

En Billboard, Williams ejemplificó esas aristas con el proceso de escritura de Thick Skull, el último track del álbum. “Tenía estos matices de algunas épocas diferentes en las que éramos fanáticos de la música, amamos los momentos pesados, drone-y, casi shoegaze”. Una canción de la cual destaca los patrones de la guitarra de York y la estruendosa percusión liderada por Farro. “Yo estaba como ‘hombre, esto suena como una banda que me encantaría’”.

También revelaron que el tema que dio nombre al nuevo disco –y que además fue el primer sencillo liberado– fue, en realidad, la última canción que escribieron. Aun así, afirmaron que fue la que moldeó conceptualmente la propuesta. “Es una alusión a todo lo que se habla en el álbum. Está en desacuerdo con lo que amamos hacer. Y creo que todos esos pensamientos que se arremolinan en mi cabeza son de lo que se trata ‘esto’”.

Todo es político

Como resultado de una serie de reflexiones pandémicas, los músicos adelantaron que el disco no estará ajeno de todo lo sucedido a nivel social en los últimos años. Parte de eso tiene raíz en varias conversaciones sobre sus infancias, marcadas por una crianza cristiana. “Zac y Taylor son los más gentiles y amables al respecto, mientras que siento que mis dientes son cuchillos y estoy arrojando fuego, tratando de arrojarlo todo por el borde de un acantilado. Es bueno ser desafiado, como Taylor me recuerda todo el tiempo, no se puede generalizar. Puedo ser muy dualista cuando se trata de buenas y malas personas, y gran parte del disco habla de lo que significa que las personas no son solo eso”, confidenció Hayley a The Guardian.

“No quiero hacer el trabajo de pensar en las personas como figuras matizadas. Al igual que Donald Trump, no quiero pensar en su padre y el padre de su padre y la mierda generacional, ¡no! No quiero tener ninguna gracia para gente así. Pero creo que es el trabajo de todas nuestras vidas sentirnos lo suficientemente incómodos como para poder mover la aguja en la dirección correcta”, agregó la artista, que durante los últimos tres años se ha mostrado activamente a favor del movimiento Black Lives Matters y de la promoción de la participación ciudadana a través del voto.

La reciente revocación del aborto legal en algunos estados del país norteamericano también ha preocupado a los músicos. Una preocupación que se ha manifestado en acciones concretas, como la donación de la venta delos boletos de algunos de sus recitales a organizaciones benéficas relacionadas al acceso al aborto.

“Todo es político, y está politizado hasta un punto que tal vez no sea justo o simplemente es inherentemente político. Incluso si traté de no decir una palabra sobre algo político (en el álbum), creo que estaba en el ADN. Estaba en cada conversación”, puntualiza Williams en Billboard.

La vocalista resumió esa presencia inherente de lo político afirmando que, justamente, la paranoia y la hostilidad que han caracterizado a la sociedad estadounidense posterior al gobierno de Trump es lo que subyace al disco. “Miro Internet, las noticias, y siento que (estamos en) El señor de las moscas. Cuando estaba escribiendo la letra, pensé: este experimento social, Internet, ha ido mal desde el primer día. Expone y explota el flagrante desprecio de la población en general por los matices. Algunos días me siento tan superada, casi al punto de la apatía, pero esa es la lucha que tienes que luchar”.

Cabe destacar que el disco también marcará el fin de una era para la banda en lo que respecta su experiencia discográfica, pues será el trabajo que dará fin a su contrato con Atlantic Records, que a través de la división Fuled by Ramen ha producido todos los discos de Paramore desde su debut con All we know is falling (2005). “Hemos tenido mucha suerte. Siempre tendremos quejas, es una industria, pero sabemos que hemos tenido mucha suerte. Es más el hecho de que es hora de terminar algo. Y es hora de saber que no estamos haciendo la misma mierda en la que hemos estado desde que éramos adolescentes. Se va a sentir tan bien empezar un nuevo libro. Ya sabes, no más capítulos de este. Un libro completamente nuevo. Y estoy emocionada”.