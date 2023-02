SCD valora reincorporación de la orquesta al Festival de Viña: “Enmienda el error cometido”

Oberturas Festival de Via 035 - CUL - Recitales - 21 de Febrero 2011 - Obertura de la primera noche del 52 Festival Internacional de Via del Mar 2011, esta noche se presentaran el cantante Brasileo Roberto Carlos, la cantante mexicana Yury y el humorista Chileno Dino Gordillo - Foto: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO - Oberturas Festival de Via 035 - ULTURA Y ENTRETENCION - ESPECTACULOS - FESTIVAL 2011 - FESTIVAL DE VIA 2011 - FESTIVAL DE VIA DEL MAR 2011 - ORQUESTA SINFONICA DE SANTIAGO - OBERTURA - HOMENAJE - TERREMOTO 2010 - TSUNAMI - MAREMOTO - PRESENTACION - VICTOR DIAZ - EL ZAFRADA - MARTINA MATURANA - NOCHE INAUGURAL - INAUGURACION - PRIMERA JORNADA - PAG041 - Via del Mar - Quinta Region - Chile. - Rodrigo SenzOberturas Festival de Via 035 - CUL - Recitales - 21 de Febrero 2011 Obertura de la primera noche del 52 Festival Internacional de Via del Mar 2011, est