De “plagios” a colaboraciones: el particular vínculo entre Oasis y Burt Bacharach

Burt Bacharach, el talentoso músico que, en solitario o con su compañero Hal David, creó algunas de las canciones más icónicas del pop del siglo pasado, falleció este miércoles a los 94 años. Diversas figuras de la industria musical reaccionaron a la noticia divulgada un día después, incluyendo los hermanos Gallagher del grupo de britpop Oasis.

Noel fue el primero en referirse a la noticia, publicando una foto del compositor en sus redes sociales con el texto “Descanse en paz maestro. Fue un placer haberte conocido”. Liam le siguió 2 horas después con un escueto tweet en su clásico estilo bruto: “QEPD BURT BACHARACH BESOS”.

El anuncio parece haber reunido por un momento a los dos hermanos, que aún no pueden verse a pesar de la insistencia de sus fanáticos, e hizo recordar a un vínculo entre la banda y el compositor fallecido que pocos conocen.

Este lazo se remonta a 1994, cuando el quinteto de Manchester lanzó su álbum debut Definitely maybe. En su tapa, posado en el sofá donde está sentado el mayor de los hermanos Gallagher, yace un retrato del compositor sacado de un disco de vinilo.

El retrato de Burt Bacharach puede verse a la izquierda, apoyada en el sofá donde está sentado Noel.

Meses después de lanzar el LP, el grupo grabó Half the world away, canción que sirvió de lado B para el sencillo Whatever. Noel la describe como una canción inspirada completamente en This guy’s in love with you, una composición de Bacharach originalmente escrita para Herb Alpert. “Siempre me gustó, y alguien me enseñó cómo tocarla en la guitarra, así que de ahí saqué los acordes [para la canción de Oasis]”, señalaba en una entrevista de 1998.

Aunque el guitarrista británico quedó con la sensación de haber cometido un plagio (“Suena exactamente igual. Me sorprende que no me hayan demandado todavía”, dijo en un documental de 1997 sobre la trayectoria del compositor), Bacharach jamás se molestó por ello, y en 1996 lo invitó a cantar el tema del que había tomado inspiración en uno de sus conciertos.

Gallagher estuvo acompañado por una orquesta, y por el mismo Bacharach en el piano. El único registro de la presentación que existe corresponde a una grabación casera de su emisión por la radio, la que se viralizó ayer después de darse a conocer el deceso de la leyenda del pop estadounidense.