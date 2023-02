De depredador a presa: por qué You tiene éxito con su reinvención

Nueva York y Los Angeles han quedado atrás. Ocupando la identidad de un tal Jonathan Moore, consiguió un puesto como profesor en una universidad de Londres que le permite apelar a su vasto conocimiento literario, por lo que se siente a gusto. También le agrada su nuevo domicilio, un departamento ubicado en un barrio en el centro de la ciudad que le recuerda a una película de Hugh Grant, aunque –aclara– no visualiza un nuevo romance en el horizonte.

¿Puede reformarse el asesino serial Joe Goldberg? Antes de empezar a despejar esa interrogante, la historia pone al personaje encarnado por Penn Badgley al centro de una escena del crimen: tras una descontrolada noche de fiesta con ricachones, un cuerpo aparece en su comedor. Así se da cuenta de que un tercero quiere incriminarlo y que por primera vez no tiene el control. El depredador se convierte en presa e ignora quién lo está cazando.

Foto: Courtesy of Netflix © 2022

Recién estrenada en Netflix, la primera parte del cuarto ciclo de You propone un cambio de reglas. Ahora ambientada en la capital de Inglaterra, la serie abandona los códigos que la consolidaron como un fenómeno del streaming (el thriller y el romance) y se prueba un traje diferente. Al menos los primeros cinco capítulos de la temporada se ciñen bajo las claves de la novela de misterios, el llamado whodunnit que Agatha Christie perfeccionó en la literatura y que de vez en cuando aplican diferentes producciones audiovisuales.

“Debido a que somos tan invariablemente una serie de un solo protagonista, Joe, existe una responsabilidad bastante alta con no volvernos obsoletos y repetirnos”, dijo a The Wrap la cocreadora de la ficción, Sera Gamble, subrayando que buscaban acomodar la trama en ese marco para seguir diseccionando a su personaje central.

Y lo consigue. Badgley se da un festín interpretativo a cargo de esta versión desencajada de Joe. Sus largos monólogos se reiteran y, en un contexto donde la mayor amenaza parece estar más en el exterior que en las potenciales acciones del protagonista, al espectador no le queda más remedio que desear que resuelva el rompecabezas criminal con éxito. Como un Hércules Poirot o un Benoit Blanc pero con un origen extremadamente perverso.

Foto: Courtesy of Netflix © 2022

Tal como en Glass Onion: Un misterio de Knives out (2022), You enclava su puzle en un entorno de riqueza y privilegios. Todo comienza cuando un colega lo invita a un exclusivo club en el que reinan tanto la hipocresía como los excesos y continúa con una seguidilla de crímenes que gatillarán que no se pueda alejar de ese ambiente.

Gamble se sintió fascinada al explorar ese paisaje. Según su óptica, en Londres “no sólo hay personas que tienen una cantidad ridícula de dinero y no tienen idea de lo que está sucediendo en el mundo, sino que tienen títulos. Sus familias han sido ricas e importantes desde mucho antes de que Estados Unidos naciera”.

Un cambio sustancial respecto a los ciclos anteriores es la manera en que Joe se relaciona con la principal figura femenina de la trama. Interpretada por Charlotte Ritchie (Feel good), Kate es una galerista que recibe con frialdad la repentina aparición del personaje de Badgley.

“Él no siente la misma lujuria por ella, por lo tanto ella no se convierte en el mismo tipo de objeto”, señaló el actor en conversación con The New York Times, marcando una distinción con el vínculo que tenía con Love (Victoria Pedretti) y Marienne (Tati Gabrielle).

Foto: Courtesy of Netflix © 2022

Otras roles que también ayudan a refrescar el paisaje de la ficción son una alumna llamada Nidia (Amy-Leigh Hickman) y Rhys (Ed Speleers), un tipo adinerado –pero de cuna humilde– con el que Joe hace buenas migas. Habrá viejos rostros que se puedan extrañar, pero es difícil negar que You arriesgó parte importante de su capital con el fin de continuar proporcionando diversión.

Por lo pronto, el 9 de marzo se lanzarán los cinco episodios restantes del cuarto ciclo. ¿Pero hay más en camino? “Tenemos una idea para la quinta temporada que nos entusiasma”, indicó la cocreadora a The Hollywood Reporter, agregando que “en las primeras conversaciones con Penn, la idea no era producir episodios para siempre; es sentir que hemos contado la historia completa”. Su salto a Londres provoca que eso aún parezca lejos de ocurrir.