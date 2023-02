“Osito pero con actitud”: Gabriel Boric reacciona a la rutina de Fabrizio Copano

Tal como lo hizo en The Late Show with James Corden, uno de los aludidos por Fabrizio Copano en su rutina de la penúltima jornada de Viña 2023, fue el Presidente Gabriel Boric.

“Te guste o no el presidente de Chile, lo más importante es hueviarlo”, y a renglón seguido añadió: “Chile se va a una guerra y tenemos a Winnie the pooh como presidente. Imagínate, tenemos a este cariñosito”, soltó.

Y hubo reacción, ya que desde su cuenta de Instagram, el mismo Mandatario escribió escueto: “Seré osito pero con actitud 🐻🤘🏼 A favor de reírse de uno mismo 😂 “Aguante @fabriziocopano, un crá!”.

En la previa, ya anunciaba que la contingencia sería parte de su rutina, marcando una diferencia con lo mostrado por sus colegas en los días anteriores del Festival, quienes se enfocaron más en lo autobiográfico y la pandemia. “Yo generalmente intento hablar de las cosas que me parecen interesantes, y que a mí me atraen...la política y la sociedad son parte de lo que a mí me interesa, entonces, por supuesto que va a haber algo de esto”, señaló a Culto durante su rueda de prensa previa a subirse al escenario de la Quinta, el pasado miércoles. Por supuesto, aludió brevemente a los convencionales de la ex Convención Constituyente y con su humor negro, dijo: “está mejor organizado que este año del festival” aunque eso fue más un golpe a la productora Bizarro.