“Pasé mucho tiempo mintiéndome a mí mismo de que actuar ya no era divertido”: el singular camino de Ke Huy Quan a los Oscar

La estatuilla a Mejor actor de reparto en los últimos Globos de Oro, SAG Awards y Critic’s Choice awards ya tienen nombre y dueño: Ke Huy Quan. El actor de 51 años ha sido el favorito de la temporada de premios por su interpretación de Waymond Wang en Todo en todas partes al mismo tiempo. Este domingo 12, el actor buscará el último y más importante reconocimiento, el de la Academia de los Oscar.

En cada una de las instancias que ha subido al escenario a recibir sus premios, Quan se ha mostrado emocionado y, entre lágrimas, ha dado sus discursos de agradecimiento. El actor se inició en el mundo de la actuación cuando tenía solo 12 años en el éxito de taquilla de Steven Spielberg, Indiana Jones y el templo de la perdición (1984). Su interpretación de Short Round le abrió las puertas al mundo de la actuación y al año siguiente fue parte de la película Los Goonies (1985).

A pesar de dos grandes éxitos consecutivos, cuando ya estaba cerca de los 20 años cada vez se le hacía más difícil conseguir papeles, por lo que decidió volver a estudiar y entró a la universidad a la carrera de cine para trabajar detrás de cámaras. “Pasé mucho tiempo mintiéndome a mí mismo que actuar ya no es divertido”, confesó en una entrevista a NPR.

En 2002 fue la última vez que Ke Huy Quan fue parte de una producción audiovisual como actor. “Alejarme de la actuación no fue una decisión fácil de tomar. Tenía que ser realista: no había muchas oportunidades para un actor asiático en ese momento”, dijo a The New York Times. Pero eso no lo alejó de su pasión y a inicio de los 2000 comenzó a trabajar como asistente de dirección y coreógrafo (o coordinador de peleas) en producciones como X-Men y The one.

En 2020 esta racha alejado de la actuación se rompería. Decidido a regresar a la actuación por el resurgimiento de los actores asiáticos, leyó el guion del drama multiverso de A24 y sintió que el papel de Waymond Wang era para él. Finalmente, lo consiguió. Junto a Michelle Yeoh dan vida a una pareja de chinos inmigrantes en Estados Unidos que intentan salvar el mundo mientras viajan y se conectan con sus versiones alternativas en universos paralelos.

A pesar de la oportunidad que le entregó el filme de los hermanos Daniels, Dan Kwan y Daniel Scheinert, la película tuvo que ser guardada en un cajón durante dos años por la pandemia. El rechazo constante y las cero ofertas laborales llevaron a Ke Huy Quan a pensar que su paso por Todo en todas partes al mismo tiempo, había sido una excepción e hizo que perdiera incluso su seguro médico de salud. “Tuve una conversación con nuestro productor y le dije: ‘Has visto la película, ¿soy bueno? Nadie quiere contratarme. No puedo, no puedo conseguir un trabajo’. Y él dice: ‘Ke, confía en mí, eres realmente bueno en esta película’. Tú solo espera.’”, reveló a The New York Times.

Su regreso a la pantalla grande luego de 20 años

Dos décadas después y a sus 51 años, Ke Huy Quan tiene una de las actuaciones más destacadas de la temporada cinematográfica. La película ha recaudado más de $ 103 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la primera cinta de A24 en cruzar la marca de los 100 millones. Un éxito que no ha quedado ajeno a los aplausos de la crítica. La película se anotó con 11 nominaciones en los premios Oscar; seis nominaciones en la 80.ª edición de los Globos de Oro y 14 nominaciones principales en los Critic’s Choice Awards.

En los últimos meses, Quan ha sido nominado y ha ganado más premios de los que jamás había recibido en su vida. Reconocido por la crítica y su propio gremio, el actor ha cautivado con su bondadosa y crucial interpretación de Quan. “Es una gran película. Es un gran guion. Se trata de amor, bondad y empatía. Salió en el momento perfecto cuando la gente estuvo atrapada en su casa durante dos años y había tanto odio en el mundo. La película resonó en la gente porque eso es lo que quieren. Quieren un cambio. Quieren algo diferente, y nuestra película se lo proporcionó”, dijo a The Hollywood Reporter luego de recibir su primera nominación a los Oscar.

Los Globos de Oro pasados fueron una instancia especial para el actor. En esa oportunidad se reencontró con el director de cine Steven Spielberg -que recibió el premio al mejor director por su película Los Fabelman esa noche-. “Poder mirarlo a los ojos y agradecerle todo lo que ha hecho por mí, ya sabes... eso fue realmente especial”, dijo Quan. “Le di un gran abrazo y le dije: ‘Steven, espero hacerte sentir orgulloso esta noche’. Y él dice: ‘Ke, me enorgulleciste cuando tenías solo 12 años’. Y fue tan bueno darle ese abrazo”.

El favorito de este domingo

Este domingo Ke Huy Quan compite junto a grandes nombres de la industria. Brendan Gleeson, Brian Tyree Henry, Judd Hirsch y Barry Keoghan. “Cuando escuché que anunciaban mi nombre, salté y grité muy fuerte. Fue muy similar al día en que recibí la llamada de mi agente y me dijo que podía interpretar el papel de Waymond. No puedo creerlo. Durante tantos años, siempre me ha encantado ver los Oscar. Cada año, me imagino cómo es caminar por la alfombra roja, estar en esa sala, ser nominado. Es un sueño que solo existió en mi imaginación durante mucho tiempo”, dijo a The Hollywood Reporter.

Las nominaciones de los Oscar las espero en una llamada de Zoom junto al equipo de la película. Con su nombre ya anotado en la lista de nominados, el actor le confesó a NPR que lo único que quería era llamar a su familia y celebrar con ellos. Según Quan, su entorno familiar fueron quienes lo apoyaron y acompañaron durante los momentos más difíciles de su carrera. Además, sus padres se mudaron de Vietnam a Estados Unidos en busca de una mejor vida para él y sus hermanos, por lo que sus primeros trabajos los sintió como una retribución. “Cuando conseguí mi primer trabajo con Spielberg y Lucas, me sentí tan orgulloso porque por primera vez en mi vida, en lugar de quitarles algo, sentí que podía devolverles algo, enorgullecerlos”.

La última vez que un actor asiático fue nominado en la categoría de Mejor actor de reparto y ganó fue Haing S. Ngor en 1984. “Espero que toda nuestra comunidad vea esto y vea que es posible avanzar. Por eso es tan importante la representación”, confesó a NY Times. “Espero que mi historia inspire a las personas a no darse por vencidas y continuar persiguiendo sus sueños. Y un día les pasará lo mismo que me pasó a mí”, agregó.

Más allá de si se queda con el triunfo o no en los premios de la Academia este domingo, sin duda la vida del actor ya ha cambiado. Hizo historia al convertirse en el primer actor asiático en ganar en los SAG Awards y consiguió un nuevo papel en el Universo Cinematográfico de Marvel. El productor, Kevin Paige -que lo conoció mientras trabajaba para X-men- lo llamó para invitarlo a la nueva producción de Loki.

Todo en todas partes al mismo tiempo se puede ver arrendándola o comprándola a través de Apple TV+.