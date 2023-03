La serie que reunirá a Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, los grandes ganadores de los Oscar

Luego de coronarse como los grandes ganadores de los premios Oscar, los actores de Todo en todas partes al mismo tiempo, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, volverán a encontrarse en la pantalla el próximo 24 de mayo. Esta vez, bajo la producción de Disney+, en la serie de comedia y acción American born chinese.

El nuevo proyecto tiene su inspiración en la caricaturista Gene Luen Yang y data del año 2006. La trama sigue la historia de Jin Wang (Ben Wang), un hijo de inmigrantes chinos que lucha por crecer en un suburbio predominantemente blanco. Cuando conoce a un nuevo compañero de clase taiwanés, los dos se hacen amigos rápidamente, pero Jin se ve envuelto en las batallas de los dioses mitológicos chinos.

Junto con Yeoh y Quan, las imágenes también muestran un papel de estrella invitada para la coprotagonista de la pareja en Todo en todas partes al mismo tiempo, Stephanie Hsu. El elenco también incluye a Ben Wang, Yeo Yann Yann, Chin Han, Daniel Wu y Sydney Taylor.

Kelvin Yu se desempeña como productor ejecutivo y showrunner de la serie. El director de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Destin Daniel Cretton, dirige los episodios y se desempeña como productor ejecutivo. Otros productores ejecutivos incluyen a Melvin Mar, Jake Kasdan, Erin O’Malley, Asher Goldstein y Gene Luen Yang.

Mira el teaser de American born chinese a continuación.