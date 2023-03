Los Bunkers realizan espontáneo homenaje a The Beatles en su segundo show de regreso

Un particular momento se vivió en el segundo de los shows de regreso de Los Bunkers en el Estadio Santa Laura, la noche del domingo 12 de marzo. Acaso rememorando sus inicios, el grupo incluyó una sorpresiva interpretación de un clásico de The Beatles, que no estaba incluida de antemano en el set.

Se trata de Day Tripper, el sencillo original de 1965, primer doble cara A de la historia junto a We can work it out. Ocurrió que el grupo se disponía a volver al escenario central tras hacer el pequeño set acústico en el centro de la pasarela, pero en ese momento, un problema técnico afectó a la guitarra de Mauricio Durán. Mientras se solucionaba, salió el característico riff de la canción.

Foto:Pedro Rodríguez/La Tercera

Así, el resto del grupo se colgó del riff para tocar el tema; Francis Durán, acaso como John Lennon tocando el órgano Vox en las giras de 1965, se asomó al teclado, mientras Álvaro López tomaba la voz principal, auxiliado por las voces de apoyo de Francis. Un recuerdo de sus primeros días tocando versiones del señero grupo de Liverpool.

Tras tocar el tema de principio a fin sin errores, de inmediato enlazaron con Fantasías animadas de ayer y hoy, del álbum debut homónimo.

Los Bunkers en el Estadio Santa Laura. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

La segunda noche de Los Bunkers en Santa Laura, con 35.000 personas de asistencia, contó con la apertura de Cancamusa, quien presenta parte de su buen segundo disco Amor Mínimal, recién estrenado.

Los penquistas despacharon un set de 31 canciones muy similar al del show inaugural con un par de cambios; entraron Dulce final (de Canción de lejos) y Andén (de Barrio estación). El grupo cerrará sus shows en Chile con presentaciones en Concepción (25 de marzo) y Viña del Mar (26 de marzo), con invitados como la cantautora Dulce y Agraz y el legendario Eduardo Gatti, respectivamente.

