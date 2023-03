De una foto con Salma Hayek a su aparición estelar como presentador: así fue el paso de Pedro Pascal por los Oscar 2023

El paso de Pedro Pascal por los premios Oscar 2023 ha sido estelar y agitado.

Empezó temprano, en plena alfombra champagne del teatro Dolby de Los Ángeles -en reemplazo de la histórica alfombra roja-, cuando le tocó cumplir con todos los rituales habituales de esta clase de ceremonias.

Su función de la noche era ser presentador de una de las categorías de la cita. Hasta la instancia, el actor de 47 años llegó luciendo un traje negro de dos piezas, el cual combinó con una camisa blanca que tenía un cuello “Mao”.

Pero antes, se topó en el lugar con la actriz de origen mexicano Salma Hayek, quien corrió a pedirle una foto y a posar juntos.

Luego, el intérprete de origen chileno vivió una situación particular.

En la alfombra champagne, fue entrevistado por los anfitriones y noteros responsables de la emisión en español, Lety Sahagun y Axel Kuschevatzky.

El intérprete estaba ahí acompañado por su hermana, Javiera Balmaceda Pascal, una de las ejecutivas más reputadas del actual streaming global, en su cargo como Head of Local Originals, Latin America, CA & AU en Amazon Studios, encargada del contenido original de la plataforma de streaming para la región latinoamericana, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

En ese momento, Sahagun comenzó a decirle que era una noche especial para el actor, ya que su participación en los Oscar coincidía con la emisión del último capítulo del primer ciclo de la serie The last of us, por HBO. “Creo que tú fuiste el que dio el spoiler de que venía una segunda temporada”, le dijo la notera riéndose.

“No, no fue mi culpa para nada, fue un anuncio oficial que pasó para todo el mundo”, respondió Pascal visiblemente incómodo. “¿Me estás tratando de echar la culpa?”, siguió el intérprete, recalcando de alguna manera que la nueva temporada de The last of us fue anunciada de forma absolutamente oficial.

“Estoy nervioso”, remató el chileno, para después seguir respondiendo temas como por qué era un objeto de deseo actual de mucha gente.

Ve aquí la entrevista:

Después, llegó la hora de saltar al escenario.

El actor salió cerca de las 22.50 al escenario del recinto. Hizo dupla con la actriz Elizabeth Olsen -que en abril estrena Love and death en HBO Max- para presentar dos candidaturas: Mejor corto documental y Mejor corto animado.

Olsen inició la presentación diciendo: “En lugar de acobardarse, los cineastas en esta categoría han tomado este desafío de tratar historias en un tiempo limitado”.

“Estos limites no tuvieron efectos para las historias que profundamente exploraron”, dijo el chileno ante las cámaras para presentar a los candidatos de ambos apartados.

En mejor corto documental, el premio se lo quedó The Elephant Whisperes (Netflix), mientras que para Mejor cortometraje animado la suerte estuvo para The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Apple TV+).

Pero e la mirada general, uno de los grandes triunfadores fue Pedro Pascal, quien vivió una de sus jornadas más rutilantes.