Guía: diez artistas para ver en Lollapalooza Chile fuera de los headliners

En el cartel de este año, pese a la presencia de música urbana, también hay buenos números indie. Uno de estos es este trío oriundo de Mendoza, Argentina, integrado por Juan Saieg, Gabi Orozco y Lucca Beguerie Petrich. Tocan juntos desde los 12 años y su propuesta se sustenta en el sonido de guitarras limpias y efectos que lo emparentan con números internacionales que van desde Mac Demarco a Tame Impala, con temas como Pana y Nuevo comienzo. Tocan el viernes 17.

Modest Mouse

Es por nombre, de los proyectos con más recorrido que trae Lollapalooza esta temporada, pero han pasado casi inadvertidos. Históricos del indie estadounidense, los oriundos de Issaquah, Washington, llegan por primera vez a Chile con las canciones de su más reciente álbum, el pandémico The Golden Casket (2021), aunque en el Parque Cerrillos repasarán su discografía. “Creo que cubriremos la mayor parte de nuestra carrera. No creo que estemos planeando nada fuera de eso”, dijo a Culto su líder, Isaac Brock. Un imperdible, se presentan el viernes 17.

Kali Uchis

La artista estadounidense-colombiana, se ha forjado una carrera en que cuenta con tres discos de estudio en que ha alternado entre el inglés y el español. Su propuesta es un pop ensoñador que se mueve entre los paisajes musicales evocadores y letras cargadas de historias personales. A Lollapalooza llega con su más reciente álbum, Red moon in Venus, el que definió como “una expresión eterna y ardiente de deseo, angustia, fe y honestidad, que refleja la feminidad divina de la luna y Venus”. Su mayor hit es Telepatía, pero tiene otros interesantes como Melting y Moonlight. Se presenta el viernes 17.

Aurora

La cantautora oriunda de Stavanger, Noruega, se ha hecho un nombre como una de las voces interesantes a nivel de música más alternativa. Su propuesta es más bien ecléctica y se nutre de elementos del synthpop, la electrónica, la psicodelia, con un estilo de interpretación que enfatiza la emoción. De hecho, en vivo suele ser expresiva. Acompaña con una trabajada gestualidad su voz grave y de entonación operástica. Entre sus temas más destacados están Runaway, Cure for me, Running the wolves, entre otros. Estará el sábado 18.

Louta

Louta, es el alias del músico y productor argentino Jaime Martín James. “El nombre Louta no tiene mucho sentido pero sí tiene como el formato de una marca”, detalló. Tras algunos años en que las hizo de DJ, decidió lanzar su propio material en 2016, con un disco homónimo. Le siguieron dos producciones más en que desarrolló su estilo muy personal, difícil de clasificar, a medio camino entre el pop de autor, el indie y hasta los ritmos urbanos, ya que ha sido invitado a las célebres sesiones de Bizarrap. Se presenta en Lollapalooza el sábado 18.

Cigarettes After Sex

Oriundos de El Paso, Texas, el trío liderado por Greg González se ha dado a conocer por su música ensoñadora, dramática y melancólica que de alguna forma los emparenta con el dreampop y el indie. Con dos discos de estudio (Cry de 2019 y el homónimo de 2017), el grupo ha logrado colar su música, incluso hasta en series, aprovechando su tono ambiental. Así, han sonado en producciones como The Rain y The Handmaid’s Tale. En el Parque Cerrillos, tocarán el sábado 18.

Jamie XX

Otro de los nombres interesantes es del compositor y productor británico Jamie Smith. Se hizo un nombre gracias al éxito conseguido con su banda The XX, con la que ha publicado tres discos. Pero asimismo ha desarrollado una carrera solista, concentrada hasta hora en un disco de estudio (In colour, 2015) y algunos sencillos posteriores. A diferencia de su proyecto madre, Jamie desarrolla una música más aventurada, apoyada en máquinas y la creación de atmósferas que lo acercan más a la electrónica que al formato de canción pop más convencional; en otras palabras, se acerca más a lo que hace un DJ que un cantautor. Se presenta el domingo 19.

Purple Disco Machine

La música electrónica ofrece nombres interesantes. Uno de ellos es el de este DJ alemán, cuyo nombre real es Tino Piontek. Oriundo de Dresden, ha desarrollado su carrera a partir de su gusto por el house, aunque con un claro enfoque pop. Con una discografía de dos discos y 6 epés, su máximo hit es Hypnotized, junto a Sophie and the Giants. Sus habilidades para la mezcla y la edición han sido requeridas, por ejemplo, para trabajar los remixes oficiales de Don’t Start Now de Dua Lipa, Rain on Me de Lady Gaga y Magic de Kylie Minogue. Se espera su presentación para el domingo 19.

Wallows

Banda formada en Los Angeles, California. Su estilo, optimista y vertginoso, se aproxima más al pop/rock más alternativo que cultivan gente como Vampire Weekend, Islands o Foster the People. Con una carrera en ascenso desde que publicaron su primer disco en 2019 (año en que Billboard los posicionó en el número 1 en su listado de artista revelación), a Lollapalooza llegan con el material de su segundo disco, Tell Me That It’s Over, publicado en 2022. En el Parque Cerrillos tocarán el domingo 19.

Rise Against

Otro de los nombres intersantes que figuran en el cartel de Lollapalooza esta temporada. La banda, oriunda de Chicago, es una de las más importantes en la escena de hardcore melódico de comienzos de los 2000, emparentada, por tanto con nombres como Fall out boy. Al parque Cerrillos, el grupo llega con lo mejor de su extensa discografía de diez títulos, en que destacan canciones como Savior, Prayer of the refugee, Give it all, entre otros. Se presentan el viernes 17.