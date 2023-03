Belén Mora se desahoga tras fracaso en Viña y lanza dardos a humoristas chilenos

Hoy la comediante Belén Mora se refirió nuevamente a su frustrada rutina en el Festival de Viña 2023, concluida en medio de pifias y adjudicándose sólo una Gaviota de plata.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, agradeció sarcásticamente a las personas que criticaron duramente su show y aquellos que la hicieron objeto de burla. “Gracias a quienes me envían su amor y buena onda, gracias también a los que a través de mensaje, o mail me mandaron odio. Gracias a los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí. A los que me utilizaron, gracias”.

¿Una referencia camuflada a Fabrizio Copano? Quién sabe. En rigor, el comediante hizo alusión a “Belenaza” en su show de un par de días después en el certamen de la Ciudad Jardín, cuando dijo que Gonzalo Valenzuela era muy buen actor porque se había reído del chiste de “la ensalada”.

Justo Mora en su presentación desplegó sobre su final un largo chiste sobre una mujer que se encargaba de preparar una ensalada para un paseo de curso, lo que le costó la rechifla del Monstruo de la Quinta Vergara.

En la publicación de redes sociales también lanzó indirecta hacia la comunidad del humor. “Gracias a los compañeros comediantes que desaparecieron casi tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy YO. Deal with it”.

La comediante había puesto sus cuentas de redes sociales en privado debido a las críticas que recibía allí. Su pareja, el actor Francisco “Toto” Acuña, publicó en Instagram hace una semana una fotografía de ellos juntos, pero desactivó los comentarios de la imagen hasta que las personas que usaban su perfil para criticar a la humorista se cansaran “de tirar su miseria al mundo”.

En una entrevista con Culto después de su paso por la Quinta Vergara, la comediante reflexionó sobre la fallida rutina. “Siempre estuve segura de mi rutina, la probé infinidad de veces en varios espacios, masivos, bares, en regiones, etc. El tema es que simplemente no funcionó en la Quinta y ahí la gente se aburrió, lo encontró fome y empezó a pifiar, no resiste más análisis que eso, no le pudo dar una vuelta más que esa”.